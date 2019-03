La fine di un amore è dolorosa, e si accompagna a una sensazione di smarrimento che ci fa sentire confusi: ecco come riprendersi e rimettersi in piedi

La domanda che ci poniamo tutti quando finisce un amore è sempre la stessa: e adesso?

Man mano che l'età è più matura, e con essa il tipo di relazione che si è appena conclusa, la faccenda si complica ulteriormente, perché a essere andati all'aria ci sono probabilmente progetti sul futuro, aspettative, famiglie d’origine e magari anche una casa.

Tutti elementi che pesano sulle sensazioni post relazione.

L’unica cosa certa è che volete ricominciare, ma non sapete come.

Ecco 4 suggerimenti pratici per ritrovare la serenità dopo la fine di un amore.

(Continua sotto la foto)

Chiaritevi le idee sui sentimenti che provate

Ogni relazione d’amore ha una sua storia.

C’è chi ha lasciato e si chiede come ripartire, chi è stato lasciato e fatica a capire come uscire dal tunnel della sofferenza e chi ancora vive sulle montagne russe e vorrebbe interrompere questa dinamica di coppia che non funziona più.

In tutti i casi, la base comune è chiedersi cosa si sta provando: rabbia? tristezza? sollievo? vuoto?

Interrogatevi sulle emozioni che state sentendo per vedere tutto più chiaro: è il primo, fondamentale, passo per rimettersi in piedi.



Non abbiate fretta di star bene



Stare bene subito senza passare da sentimenti spiacevoli è decisamente irrealistico.

Se in questa relazione avete investito una parte di voi e avete messo in gioco i sentimenti non solo è naturale avere a che fare - almeno per un periodo - con emozioni dolorose presenti nella vostra mente, ma il fatto di dare loro modo di sfogarsi è anche un processo indispensabile al cervello.



Vivete queste sensazioni e non abbiate fretta.

Nel processo verso la serenità, c'è un passaggio obbligato attraverso il dolore.

Stravolgete la vostra routine

Dopo la fine di un amore la quotidianità cambia, è inevitabile.

Vi troverete a gestire nuovi ritmi e a rispolverare vostre risorse che sembravano sepolte.

Se la vostra routine deve cambiare, tanto vale stravolgerla.

Ricominciate da attività che vi piacciono, cercate nuove amicizie, iscrivetevi a corsi in cui potrete creare nuove relazioni, curate di più il vostro corpo, comprate nuovi vestiti.

In una sola parola, osate.

Siate intraprendenti ma anche indulgenti

Tutto questo movimento interno comporta una gran fatica ma vi farà riscoprire una nuova parte di voi.

Se vi metterete in gioco, sarete intraprendenti ma anche indulgenti in tutti i momenti no, a piccoli passi vi troverete a rifiorire.

In meno tempo di quello che pensate, la vostra relazione prenderà la forma di un ricordo e di un’esperienza attraverso la quale avrete conosciuto una parte fondamentale della vostra personalità.