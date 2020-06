I modi peggiori per lasciare solo quelli in cui la notizia arriva quando e dove meno te la aspetti: ecco come sono state lasciate le star di Hollywood

Essere lasciati non è mai bello, ma ci sono alcuni modi per lasciare peggiori degli altri.

Separazioni e rotture sono già in generale tra le cose più difficili che una persona attraversa nel corso della propria vita, e questo vale anche per le star più famose del mondo.

Anzi, per loro a volte è anche peggio, perché curare un cuore spezzato sotto i riflettori è peggio che farlo nel privato della propria casa.

Insomma, non per prendere spunto ma per un po' di mal comune e mezzo gaudio nel caso in cui ne doveste avere bisogno, ecco i modi peggiori per lasciare testati in prima persona (loro malgrado) dalle star di Hollywood.

Con una telefonata fulminea (come Taylor Swift da Joe Jonas)

I due, poco più che 18enni, sono usciti insieme dal luglio 2008 all'ottobre dello stesso anno.

A parlare della rottura è stata Taylor Swift, che durante un'intervista con Ellen DeGeneres nel novembre 2008 ha raccontato di essere stata lasciata con una chiamata durata la bellezza di 27 secondi.

Sembra che Joe Jonas non abbia lasciato molto tempo a Taylor Swift per replicare.

Scoprendolo online (come Robert Pattinson e Kristen Stewart)

La coppia si è incontrata sul set di Twilight, e proprio come per Edward e Bella, sembrava vero amore.

Tutto rose e fiori fino a quando Robert Pattinson ha scoperto - online! - che Kristen Stewart lo tradiva.

Quando c'è di mezzo un'altra, con cui l'altro si fa vedere in giro subito dopo averti lasciato (come Jennifer Aniston e Brad Pitt)

Forse questo è il break-up più famoso della storia di Hollywood.

Brad Pitt ha infatti rotto con l'ex moglie Jennifer Aniston a causa di Angelina Jolie.

Pochi giorni dopo il divorzio dei due, l'attore ha iniziato a uscire pubblicamente con Angelina Jolie, scatenando rumors sul tradimento di Brad.

Recentemente, Jennifer Aniston ha commentato l'accaduto dicendo: «Sono stata colpita da una pugnalata al cuore».

Quando poco dopo averti lasciato si sposa, con un altro (Selena Gomez e Justin Bieber)

I due hanno iniziato con l'essere amici, ma poco dopo sono diventate una delle giovani coppie preferite dai fan.

I piccioncini erano così amati da molti e governavano la giovane Hollywood... fino a quando il dramma non ebbe inizio.

Dopo due anni di relazione le cose iniziarono a mettersi male, alti e bassi, rotture e riprese, fino a quando Justin Bieber lascia definitivamente Selena per sposarsi, pochi mesi dopo, con Hailey Baldwin.

Il tutto è sempre stato documentato dai tabloid internazionali.

Il ghosting (Sean Penn da Charlize Theron)

Secondo quanto riferito, Charlize Theron ha rotto con Penn facendo "ghosting" a lui, cioè rifiutando di rispondere a tutte le sue chiamate o i suoi messaggi fino a quando non lui non ha capito e ha mollato il colpo.

Sean Penn non ha mai commentato la questione, ma Charlize Theron ha commentato che le cose non sono andate come raccontato dalla stampa.

Con un tweet su Twitter (come Rita Ora da Calvin Harris)

Rita Ora ha scoperto di essere stata lasciata da Calvin Harris quando lui, con un tweet, ha confermato che non stavano più insieme.

Da allora sembra non si siano mai più parlati.

A pochi giorni dal matrimonio (Jennifer Lopez da Ben Affleck)

Il loro rapporto iniziò nel 2020, e poco dopo l'annuncio ufficiale della loro relazione arriva la notizia di un imminente matrimonio.

Secondo i pettegolezzi Ben e Jennifer si sarebbero dovuti sposare il giorno di San Valentino del 2003.

A quanto pare però Ben Affleck si è tirato indietro all'ultimo, piantando JLo con il cuore a pezzi pochi giorni prima del matrimonio.

Con un SMS (come Katy Perry da Russell Brand)

La pop star e il comico sono stati sposati per soli 14 mesi prima che della rottura nel 2012.

A rompere è stato lui, udite udite, con un messaggio.

Katy Perry ha raccontato: «Non ho più avuto sue notizie da quando mi ha scritto dicendo un messaggio dicendomi che mi avrebbe chiesto il divorzio il 31 dicembre 2011».

Con una denuncia allegata (Johnny Depp da Amber Heard)

L'attrice ha chiesto il divorzio da Depp nel maggio 2016.

All'indomani della separazione - e all'insaputa di lui - sono volate accuse di violenza domestica.

In seguito Amber Heard ha chiesto un ordine restrittivo e ha concluso l'accordo per il divorzio con 7 milioni di dollari.

Via social (come Liam Hemsworth da Miley Cyrus)

Il matrimonio tra Miley Cyrus e Liam Hemsworth sembrava il classico lieto fine dopo una storia tira e molla durata dieci anni.

E invece il loro matrimonio è durato solo 8 mesi.

Secondo i rumors, Liam Hemsworth voleva provare a tenere insieme il suo matrimonio, ma Miley Cyrus ha ufficializzato la notizia sui social prima ancora di parlarne con lui.

Quando ti tradisce con il tuo migliore amico (Khloé Kardashian da Tristan Thompson)

Tra i due è finita quando lui l'ha tradita con la migliore amica di Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Ed è stato proprio Tristan Thompson a confermare le voci del presunto tradimento ai giornalisti, spezzando il cuore di lei pubblicamente.