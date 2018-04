Vi siete innamorate di un narcisista? Se non riuscite a mollarlo vi spieghiamo perlomeno come imparare a gestirlo senza impazzire (voi) o uccidere (lui)

Se siete malauguratamente (o reiteratamente) finite fidanzate con un narcisista come Taylor Swift (che in una canzone si giustifica dicendo che «I never trust a narcissist but they love me»), già sapete quanto è difficile avere una relazione con una persona che ha un'unica priorità prima di tutto il resto, se stesso.

Se si tratta di un esemplare buono, di quelli cioè che hanno solo grossi problemi di ego ma sono fondamentalmente delle brave persone, la questione è gestibile - non senza difficolta o rischi (perché non ci si può mai fidare veramente di un narcisista come giustamente sostenuto da Taylor).

Ecco come gestire un narcisista senza farvi venire un esaurimento nervoso.

Non cercate la sua approvazione

Se all'inizio del rapporto il nacisista vi mette al primo posto e vi adula continuamente, graduatamente vi toglie questo tipo di certezza, perché fondamentalmente adora rendervi supplicante e dipendente dalla sua approvazione, che tanto non arriva.

L'unica soluzione possibile è fregarvene, ma non per strategia, dovete farlo sul serio.

Se lui non vi dice che quel vestito vi sta benissimo dovreste semplicemente dirlo ad alta voce da sola e se lui replicherà che non è così convinto che quel colore vi doni ditegli che i vostri followers non sono d'accordo con lui.

Adulatelo (ogni tanto)

Usate la stessa strategia che lui usa con voi, adulatelo ma non dategli mai la completa attenzione.

Se siete a una festa fategli un complimento ma poi mischiatevi nella folla tra balli e risate con gli amici, perdetelo di vista per poi cercarlo di nuovo.

Dosate la vostra attenzione e vedrete che lo manderete in contocircuito.

Probabilmente lui non farà altro che elencarvi tutte le signorine che pendevano dalle sue labbra, voi non ascoltatelo, perché lui in realtà odia chi gli concede la completa adulazione.

Siate indipendenti

Se lui vuole rovinarvi il weekend di proposito e vi fa saltare i programmi all'ultimo minuto, attività che trova meravigliosa perché gli dà un segno della sua importanza distruttrice, voi semplicemente riorganizzatevi.

Non vuole venire al mare perché si sente depresso, non rimanete ad accendere ceri al suo capezzale ma sentite le amiche e raggiungetele ovunque siano.

Vedrete che la prossima volta ci penserà due volte prima di sabotare i vostri programmi.

Non siate gelose

Anche perché lui non aspetta altro, vuole vedervi impazzire dalla gelosia per lui e non vede l'ora di sbandierare tutte le sue conquiste.

Sappiate che lo fa per insicurezza e iniziate a trattarlo come un animaletto tenero, di quelli che vi fanno un po' pena, quando arriverà a casa e vi dirà che la sua nuova stagista è molto bona voi fate finta di non sentire, ditegli che è incredibile che le spese condominiali siano diventate così alte.

Tenetelo sempre un po' sulle spine

Non deve assolutamente pensare di essere il vostro primo pensiero.

La mattina quando vi scrive non correte a rispondere, fate passare un po' di tempo, se state sciando non rischiate la vita per rispondere a un suo messaggio che arriva dopo ventiquattro ore di silenzio.

Fatelo aspettare, come lui fa aspettare voi, smettetela di esserci sempre, fategli sentire la vostra mancanza, fategli capire che non ci siete automaticamente, vedrete che farà come un gatto e vi verrà a cercare.

Parlate chiaro

Al contrario se fa qualcosa di grave o qualcosa non vi va bene non vi tenete tutto dentro, parlate chiaro e senza mezzi termini, chiarite subito cosa può fare e cosa no e dove i suoi giochetti da manipolatore non diventano poi così innocenti e innocui.

Non lasciate che ci arrivi da solo perché non lo farà, quindi siate chiare e decise e ditegli che non avete nessuna intenzione di soffrire per i suoi capricci e che lo spirito da crocerossina lo avete ucciso tanto tempo fa.

Ignoratelo quando vuole litigare

Il narcisista diventa un po' Nanni Moretti quando ripete «ho voglia di litigare, ho voglia di litigare» e cerca qualcuno su cui sfogare tutta la sua rabbia.

Non ce l'ha esattamante con voi, ha solo voglia di essere aggressivo e di mortificarvi, per quale motivo? Semplicemente per poter sfogare le sue frustrazioni.

Quando lo vedete arrivare carico del suo atteggiamento malmostoso e aggressivo semplicemente ignoratelo, ditegli che avete una terribile otite e che deve parlare molto piano per non rovinare ancora di più il vostro udito, poi fate una lunga doccia e poi uscite a fare una corsetta o a portare fuori il cane.

Fategli sempre credere che sia una sua idea

Amore, ma che meravigliosa idea hai avuto nello scegliere la meta delle vacanze, hai fatto bene a pensare che questa sera era quella giusta per andare al cinema, grazie per avermi consigliato questo vestito e così via.

Non importa se avete fatto tutto voi, il narcisista si approprierà dei vostri programmi non appena gli farete credere che siano state sue meravigliose idee, non potete prenderli di punta, se no non caverete un ragno dal buco e ve li metterete contro.

Adulateli e continuate a decidere voi.

Sappiate riconoscere le bugie

Per ogni bugia che gli racconterete lui ne dirà almeno tre, non è neanche facile riconoscerle perché è molto bravo a raccontarle.

Dovrete comunque prendere in considerazione che lo farà, non vivere come una paranoica ma non cadere dal pero se vi ha detto che avrebbe visto Lorenzo e poi invece è rimasto a casa a giocare con la playstation.

Fingete di non aver capito voi, finché di tratta di bugie bianche potete assecondarlo, state attente a non farvi prendere in giro su cose più gravi.