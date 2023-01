Comprendere la propria risposta emotiva alla fine di una relazione può aiutare a farci sentire meglio e superare (indenni) la rottura

La fine di una relazione fa sempre male. Il processo della separazione e tutte le emozioni che ne derivano possono farci sentire come se non ci riprenderemo mai più.

La buona notizia, però, è che questo non accadrà.

Secondo alcune ricerche, in media, una donna attraversa la fine di una relazione quattro volte durante la sua vita, con la prima che avviene circa all'età di 20 anni.

La separazione da partner romantico, soprattutto quando si è stati lasciati, porta con sé un dolore paragonabile al lutto. Attraversare una rottura, quindi, rispecchia le fasi chiave del dolore viste nel processo di superamento del lutto.

Per superare indenni questo processo, allora, gli esperti consigliano di imparare a riconoscere le sette fasi e di dare spazio ai propri sentimenti piuttosto che reprimerli.

Sopravvivere e prosperare attraverso queste 7 fasi, insomma, è salutare. Ecco cosa aspettarvi.

7 fasi emotive necessarie a superare la fine di una relazione

1. First reaction... shock! (semicit)

Lo shock è una reazione immediata che inizia subito dopo la rottura.

Se la vostra relazione è appena finita, è probabile che siate ancora sotto shock e incapaci di affrontare qualsiasi cosa al momento. Eravate abituati a condividere tutto con una persona, e ora improvvisamente quella persona non fa più parte della vostra vita. Tali pensieri vi fanno sentire soli, vulnerabili e insicuri.

In questa fase solitamente le domande riempiono la mente: vi interrogherete su cosa non andava bene nella relazione e vorrete delle risposte dal vostro ex. Questa fase di incredulità può durare giorni, settimane o addirittura mesi.

2. Rifiuto

La seconda fase, superato lo shock iniziale, è il rifiuto.

Accettare la pungente verità che la vostra relazione non funziona più o che il vostro partner non vuole più stare con voi può essere davvero difficile.

La negazione è una reazione comune a condizioni e circostanze opprimenti: vi rifiutate di accettare la realtà e reprimete le vostre emozioni, lasciando una possibilità di ricongiungimento.

Durante questa fase, è comune chiamare, perseguitare sui social media o inviare messaggi eccessivi - qualsiasi cosa sulla relazione che sembri lontanamente "normale" - per ritardare il processo di gestione della rottura.

3. Rabbia

In questa fase, il cuore passa dal provare tristezza al provare profonda rabbia; verso il vostro ex per la sua decisione di separarsi, o forse verso voi stessi per i motivi che hanno portato alla rottura.

Nel primo caso, molte persone si abbandonano a comportamenti considerati catartici come bruciare vecchie foto, mettere in uno scatolone le cose del proprio ex. Ma la rabbia e il nervoso verso se stessi può esprimersi attraverso discorsi negativi sulla propria persona. In ogni caso, si è alla ricerca di qualcuno da incolpare.

Sebbene la fine di una relazione sembri la fine del mondo, non lo è davvero. Se state attraversando la fase della rabbia, è fondamentale controllare i sentimenti. Provate a scriverli su un diario o chiedete aiuto a uno psicologo. Ma fate del vostro meglio per non agire di conseguenza.

4. Tristezza

Una volta placata la rabbia, la maggior parte delle persone inizia a sperimentare sentimenti di tristezza e depressione.

Quando ci si rende conto dell'entità della perdita, affrontare le emozioni e la realtà può sembrare fin troppo travolgente. Potreste trascorrere molti giorni in uno stato di profonda tristezza che assomiglia a una lieve depressione, e provare intense emozioni come disperazione e impotenza. Durante questa fase, anche alzarsi dal letto può diventare un compito difficile.

È essenziale circondarsi di positività durante questo periodo: tenete vicini i vostri amici e la vostra famiglia e cercate di evitare abitudini malsane come bere o abbuffarsi.

Per quanto possa far male, in realtà questa è una delle fasi più salutari di una rottura. Consentire a voi stessi di provare tutta la tristezza ora vi aiuterà ad andare avanti e voltare pagina in seguito.

5. Montagne russe emotive

"Troverò mai il vero amore?", "Sarò di nuovo felice?". Se vi state facendo queste domande, probabilmente state attraversando la fatidica fase delle montagne russe emotive.

Questa fase include intenso dolore emotivo, senso di colpa, insicurezza, speranza, disperazione e solitudine. Un minuto vi sentite energici e pieni di speranza; quello dopo vorreste chiudervi in casa e piangere.

Sebbene questa fase possa essere dura e confusa, in realtà è un buon segno perché è indice che siete interessati a recuperare la vostra vita di un tempo e ad andare avanti. Per guarire, infatti, bisogna superare il dolore. Sembra un cliché, ma è vero!

6. Accettazione

Un bel giorno vi sveglierete e capirete che è arrivato il momento di fare i conti con la realtà, e deciderete di voltare pagina.

È il momento ideale per riconnettersi con se stessi e sfruttare al massimo le opportunità che si presentano. Ricomincerete a sorridere, riapprezzerete le bellezze della vita e potreste persino iniziare un nuovo flirt.

7. Felicità

Pensavate che questo giorno non sarebbe mai arrivato. E invece è qui, è successo. Vi svegliate una mattina e siete di nuovo voi stessi, e il dolore associato al vostro ex è diventato appena percettibile, più simile al ricordo di un'emozione che a un'emozione vera e propria.

Siete in grado di riflettere positivamente sulla fine della vostra relazione ed avere una prospettiva chiara a riguardo. Avete imparato a conoscervi meglio e siete pronti a riprovare a frequentare qualcuno per iniziare una nuova storia.

Questa fase è quella che dà senso a tutte le altre: il sole torna a splendere e vi sentite di nuovo pronti ad andare avanti e ad affrontare la vita.