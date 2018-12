Le relazioni agli inizi sono delicate e basta poco per farle decollare o fallire: ecco gli errori che (spesso ingenuamente) fanno le donne con gli uomini

Le storie agli inizi sono delicate come dei cristalli: se vi piace qualcuno, o se lo frequentate da poco, soprattutto se quel qualcuno vi piace veramente, dovete procedere con i guanti di velluto, niente fretta, niente ansia di definire le cose.

Altrimenti? Beh potreste farlo scappare e spaventarlo a morte, soprattutto se proverete a inseguirlo come un cacciatore che insegue un cervo o gli rovescerete addosso paure e aspettative legate alle vostre esperienze passate più che a lui.

Ecco cosa non fare.

Parlare di lui con i suoi amici

Sono i suoi amici non i vostri e «dire qualcosa alla nuora per farlo sapere alla suocera» non è una strategia che funziona, soprattutto se state entrando in un territorio che è il suo in maniera invadente.

Se volete fargli capire qualcosa cercate di passare del tempo con lui, diteglielo o fateglielo capire ma mai attraverso ambasciatore.

Quindi no, non potete dirlo al suo migliore amico, sembrereste solo invadente e anche un po' sfigata.

Fare appostamenti

«Ciao, passavo casualmente di qui vestita come se dovessi andare su un red carpet e no, non sapevo proprio che lavorassi qui».

Ecco, queste sono scuse che non reggono e alla seconda volta che vi vedrà sbucare da un cespuglio, facendo finta che sia tutto normale, cambierà numero di telefono e inizierà a fare il giro da dietro.

Mandare messaggi vocali lunghissimi

In generale no ai messaggi troppo lunghi, se poi sono vocali è ancora peggio.

No, non gli interessa sapere che cosa avete fatto da quando vi siete svegliate fino alle cinque del pomeriggio corredato di ogni tipo di dettagli e no, se lui risponde solo ok o con al massimo due parole voi non potete inondarlo con un flusso di coscienza.

Cercate di essere brevi, se no non avrete più niente da dirvi quando vi vedrete, no?

Fare uscite troppo sentimentali

Soprattutto se le fate troppo presto. Ok, vi piace un sacco. Ok, non riuscite a pensare ad altro che a lui per tutto il giorno.

Forse però non è il caso di mettere tutto sul piatto immediatemente e dirgli che lui è il vostro unico pensiero da quando vi svegliate a quando andare a dormire.

Cucitevi la bocca, soprattutto se tra voi non è ancora successo niente. Disciplinatevi, gli adulti fanno così.

Mettergli ansia

Se ancora non siete usciti insieme neanche una volta, o magari appena un paio, non potete trattarlo come se fosse il vostro fidanzato, quindi niente scenate: non state insieme.

Se lo vedete con un'altra potete fare una battuta ma non avete il diritto di insultarlo davanti a tutti e se vi ha detto che gli piacerebbe uscire con voi non potete ricordarglielo a scadenza di ogni due ore.

Ci vuole pazienza e la parola d'ordine deve essere «no ansia».

Insistere se vi ha detto che non esce

Nella vostra testa avevate deciso che era la serata perfetta, ceretta fatta, piega a posto, smalto appena messo.

Poi lui vi dice che deve rimandare perché ha avuto un imprevisto.

Ok, non è il miglior modo per iniziare una storia ma impazzire potrebbe non farlo tornare mai più.

Non iniziate a insistere, a chiedere, supplicare, trovare alternative, dirgli che per voi va bene anche vedervi dopo cena.

Non accanitevi, se insistete non può finire bene.

Fargli arrivare un messaggio da un'amica

Così come era sbagliato «parlare con i suoi amici», se non avete più quindici anni e non siete al liceo non avete nessun motivo per mandare dei messaggi per interposta persona.

Qualunque cosa abbiate da dirgli potete semplicemente farlo senza coinvolgere terzi incomodi.

Niente bigliettini con su scritto «ti piaccio, rispondi sì o no», invitatelo a bere un caffè e basta.

Mandare messaggi anche se lui non risponde

I monologhi sono tristissimi, soprattutto se lui non accenna a rispondere.

Non continuate a mandare messaggi a intervalli di mezz'ora sperando che lui risponda al prossimo, finirete per mettere insieme una conversazione con voi stesse che vi farà sembrare delle pazze e anche un po' stalker.

Meglio che, dopo tre ore di distanza dal telefono, trovi un solo messaggio che dieci a distanza di un quarto d'ora l'uno in cui attraversate tutte le fasi del lutto.

Cercate di avere pazienza, le conferme si ottengono se non si ha paura di sbagliare e se si gioca con serenità e naturalezza.