La solitudine non fa bene al cuore, letteralmente parlando.

Non è solo un modo di dire ma una constatazione scientifica emersa da uno studio della Società europea di Cardiologia: più si sta da soli, meno il muscolo cardiaco funziona correttamente.

Per stare meglio sia di salute sia con se stessi, è bene quindi stare assieme agli altri.

Conoscere persone nuove e interessanti con cui aver voglia di condividere le proprie giornate però non è sempre semplice.

Ecco 8 posti alternativi per riuscirci.

Frequentate il bar di quartiere

Il vero fulcro della vita di quartiere è il bancone del bar sotto casa.

Stringete amicizia con il barista (che, per sua deformazione professionale, è un esemplare della specie più socievole che esista al mondo).

Attraverso lui, poi, tessete una rete di rapporti di cortesia con i clienti del bar: da cosa nasce cosa e vedrete che la vacanza assieme agli avventori del bar è dietro l’angolo.

Bazzicate i ritrovi di yoga

Chi è attratto dalle discipline yogiche e da tutto ciò che va a braccetto con la meditazione, è di certo una persona sensibile.

Dunque con lei sarà più facile trovare terreno fertile per far sbocciare un sincero rapporto amichevole.

Iscrivetevi a un corso di yoga e vedrete che l’atmosfera rilassata solleciterà la coesione del gruppo. E dalla posizione del loto alla pizzata il passo è breve.

Andate allo stadio a tifare la squadra del cuore

Il tifo comune per la stessa squadra del cuore è un collante molto più profondo di quello che tiene insieme tanti matrimoni funzionanti.

Andate sul campo, letteralmente.

Andate a concerti e festival

Quando due persone si trovano in sintonia, è difficile che qualcosa le separi.

Un po’ come la musica: due note che stanno bene assieme non stoneranno mai.

Per trovare persone che tocchino le corde della vostra sensibilità, fate quello che ogni adolescente ha provato a fare almeno una volta: condividete la vostra musica preferita.

Perlomeno sarete sempre d'accordo sulla musica da ascoltare duranti i viaggi in macchina.

Andate in palestra nelle ore di punta

Frequentate corsi o andate nelle ore di punta: dovrete aspettare mezz’ora prima di farvi la doccia, d’accordo, ma è proprio in fila aspettando il vostro turno per la cyclette che potreste conoscere l'anima gemella.

Oltre alla palestra, i giochi di squadra sono ovviamente il top per chi vuole stringere legami durevoli.

Iscrivetevi al Club del Libro

C’è chi crede che il Club del Libro sia una leggenda, tipo il mostro di Loch Ness o il posto fisso, eppure esiste eccome.

Popolarissimo negli States ma importato ormai anche in Italia, i circoli libreschi in cui scambiarsi opinioni sulle letture comuni incominciano a spopolare.

Dopo anni avanguardisti di bookcrossing e via dicendo, si sta tornando a un tradizionale passassimo in materia di libri. O meglio: in materia di lettura.

Cercate il Book Circle più vicino e, nel caso non lo troviate, fondatelo voi. Basta un avviso nella bacheca condominiale o qualche volantino lasciato nei locali della zona.

Le cene dei single

Esiste anche una rete fittissima di eventi creati ad hoc per i single.

Community, app, circoli, addirittura maratone: ce ne è per tutti i gusti! Per gusti veri e propri, che uniscono al gusto dello stare assieme il gusto della buona tavola, esistono le cosiddette Cene dei Single.

Si tratta di cenacoli organizzati apposta perché i single possano conoscersi, sia per stringere amicizie sia per conoscere potenziali dolci metà.

Non perdetevi le riunioni condominiali

Non c’è niente che unisca di più che la condivisione delle antipatie.

E in un terreno di battaglia sanguinoso come quello dell’assemblea condominiale, la solidarietà tra dirimpettai si farà strada, vedrete.

E male che vada l’indomani un tè delle cinque con la signora della porta accanto non ve lo toglierà nessuno.