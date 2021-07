Ogni segno zodiacale ha i suoi desideri e le sue aspirazioni a letto. Ecco allora la compatibilità sessuale migliore che suggeriscono le stelle.

Attenzione: la compatibilità sessuale tra segni zodiacali potrebbe non coincidere con l'affinità affettiva e potreste scoprire perché con quell'ex che tanto avete faticato a togliervi dalla testa le cose non hanno mai funzionato al di fuori del letto.

Ora che abbiamo messo in chiaro questo, siete pronti a scoprire con quale segno avete più chimica sotto le lenzuola?

Proprio come ogni persona è unica, infatti, lo sono anche i segni zodiacali, specialmente quando si tratta di sesso. Ad alcuni segni piace il gioco di ruolo, mentre ad altri piace mantenere un stile più vaniglia. Alcuni hanno bisogno di una lunga sessione di riscaldamento, mentre altri sono già pronti anche solo con un bacio sulla guancia.

Volete sapere allora con quali segni zodiacali avete più compatibilità sessuale? Eccola risposta alle vostre domande.

Compatibilità sessuale: gli incastri migliori dello zodiaco

Ariete

L'Ariete è deciso e aggressivo e assapora l'atto della conquista sessuale. I nati sotto questo segno tendono a preferire di interpretare il ruolo dell'inseguitore, piuttosto che dell'inseguito.

Desiderano una gratificazione immediata, e amano quando le persone giocano con i loro capelli o massaggiano il cuoio capelluto.

I segni sessualmente più compatibili all'Ariete sono: Leone, Bilancia, Gemelli, Scorpione

Toro

Più sensuale che sessuale, il Toro desidera ardentemente la stimolazione anche più dell'eccitazione. Gli odori, i suoni e il tocco sono fondamentali per l'esperienza sessuale di coloro nati sotto questo segno.

Il Toro odia sprecare energia, quindi tende ad aspettare che il sesso lo trovi piuttosto che inseguirlo.

La compatibilità sessuale migliore per il Toro è con: Scorpione, Cancro, Vergine, Capricorno

Gemelli

I nati sotto questo segno sono a loro agio e accomodanti riguardo alla loro sessualità, hanno il coraggio di fare sesso in posti improbabili e non sono timidi nei discorsi sporchi.

I Gemelli sono bravissimi a flirtare e cercano sempre un rapporto spiritoso, in cui si possa sperimentare cose nuove.

I segni sessualmente più compatibili ai Gemelli sono: Ariete, Gemelli, Sagittario, Acquario

Cancro

L'approccio del Cancro verso il sesso è creativo e sensuale, ma deve essere corteggiato finché non riesce ad aprirsi veramente all'altro. I nati sotto questo segno sono intuitivi e possono facilmente percepire ciò che vuole il loro partner.

Per loro il sesso è amorevole e lussurioso, e la passione per il cibo del Cancro comporta un debole per la stimolazione orale, di qualsiasi tipo.

I segni sessualmente più compatibili al Cancro sono: Toro, Leone, Capricorno, Pesci

Leone

I Leone sono noti per il loro desiderio sessuale costante: fanno affidamento sul loro fascino per attirare i partner. I Leoni sono grandi fan del piacere. Come amanti, sono appassionati e attenti, ma hanno bisogno di frequenti conferme delle loro abilità.

Ai nati sotto questo segno piace la seduzione, e la schiena è per loro una delle zone erogene più potenti.

I segni sessualmente più compatibili al Leone sono: Scorpione, Ariete, Sagittario, Leone

Vergine

Molti fanno l'errore di pensare che questo segno sia casto e pure. In realtà, i Vergine hanno molta energia, sessuale e sensuale. Assaporano il contatto di qualsiasi tipo come preliminare; ecco perché adorano baciare.

Non hanno bisogno di molte campane e fischietti, ma amano un'esperienza di fare l'amore attenta, ben progettata e onesta.

I segni sessualmente più compatibili alla Vergine sono: Toro, Bilancia, Pesci, Capricorno

Bilancia

La Bilancia è spesso considerata il più raffinato dei segni zodiacali, con un gusto eccellente e una delicata sensibilità. Non sorprende che il sesso per una Bilancia comporti stimolazione mentale e preliminari verbali.

Un buon partner attirerà la passione di questo segno con il flirt; ma anche con elementi suggestivi - come la giusta lingerie, ma anche musica e candele - nell'ambiente sessuale.

I segni sessualmente più compatibili alla Bilancia sono: Ariete, Gemelli, Leone, Sagittario

Scorpione

Gli Scorpioni hanno la reputazione di essere appassionati e lussuriosi. Hanno bisogno di una grande quantità di dramma ed eccitazione (anche) nella loro vita sessuale e spesso indugiano in scenari che coinvolgono potere e controllo.

Per via della presenza di sempre forti desideri ma emozioni incerte, spesso lottano contro il proprio volere e quindi non si lasciano andare.

I segni sessualmente più compatibili allo Scorpione sono: Toro, Leone, Scorpione, Pesci

Sagittario

Conosciuti per la loro caratteristica di essere vagabondi e cercatori, i Sagittario sono affascinanti, affettuosi e attenti all'altro in camera da letto. Ma tendono ad annoiarsi rapidamente, quindi bramano la spontaneità nella loro vita sessuale.

In coppia, questo segno è probabile che sia avventuroso e aperto a provare cose nuove.

I segni sessualmente più compatibili al Sagittario sono: Leone, Ariete, Gemelli, Acquario

Capricorno

Il Capricorno ha la reputazione di essere uno dei segni più dolci ma allo stesso tempo sensuali dello zodiaco.

Non ci vuole niente di troppo complicato per suscitare la forte libido di un Capricorno, anche se per fare centro conviene concentrarsi su gambe e ginocchia, che sono spesso le più sensibili dei Capricorno.

Ai nati sotto questo segno non piacciono le dimostrazioni d'affetto in pubblico, ma amano essere corteggiati e sedotti in privato.

I segni sessualmente più compatibili al Capricorno sono: Cancro, Toro, Capricorno, Vergine

Acquario

Generalmente considerati intellettuali e idealisti, gli Acquari sono suggestionabili e non convenzionali. Ai nati sotto questo segno piace essere sedotti ma odiano rinunciare completamente al potere.

Anche se magari sembrano aperti a nuove esperienze, sotto la superficie gli Acquario sono fantasiosi quando si tratta di sesso, purché non manchi mai una stimolazione a livello mentale.

I segni sessualmente più compatibili all'Acquario sono: Gemelli, Acquario, Sagittario, Vergine

Pesci

I Pesci sono noti per andare d'accordo con tutti i tipi di persone e per questo non hanno problemi ad attirare ammiratori. A letto sono romantici, sensuali e giocosi, e il loro lato più piccante apprezza le sperimentazioni fantasiose sotto le lenzuola.

Ai Pesci piace concentrarsi di più sul compiacere il proprio partner che sul loro piacere, ma cercano sempre qualcuno che sia in grado di stimolare la loro immaginazione.

I segni sessualmente più compatibili ai Pesci sono: Scorpione, Cancro, Vergine, Bilancia

