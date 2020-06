Dall'insicurezza all'arroganza: ecco i difetti peggiori dell'oroscopo e ricorrenti di ogni segno zodiacale su cui fareste bene a darvi pace (o lavorare)

Lo potremmo chiamare l'oroscopo dei difetti: ogni segno zodiacale infatti ha delle caratteristiche ben definite, che influenzano il carattere di una persona e il modo in cui si rapporta con gli altri. Specie quando si parla di difetti.

** Oroscopo: con quale personaggio famoso condividi il carattere (e il segno zodiacale) **

Niente di empirico ovviamente, ma è innegabile che qualche tratto comune ci sia.

Sarà un caso, ma tutte le volte che si parla di oroscopo, ognuno tira fuori la sua esperienza negativa con questo o quell'altro segno.

Perché sono proprio i difetti quelli che rimangono più stabili nella memoria e che spesso ci identificano di più.

Per questo, per aiutarvi a migliorare e a rapportarvi col prossimo, abbiamo pensato di illustrarvi tutte quelle peculiarità che gli altri proprio non sopportano di noi, segno per segno.

Ecco dunque l'oroscopo dei difetti.

Ariete, impulsivi e spesso arroganti

Così vengono visti i nati sotto il segno dell'Ariete, per via del loro ego e della forte personalità che sono causa di non pochi scontenti in chi sta loro intorno.

Cosa che li porta a perdere diverse opportunità e occasioni speciali. Per non parlare delle amicizie e delle relazioni mandate all'aria.

Consiglio: provate a riflettere prima di agire come fareste d'impulso e date tregua agli altri ogni tanto.

Toro, testardi oltre la logica

Sanno essere incredibilmente testardi, ma anche troppo accomodanti.

Tutto dovuto a una irrazionale paura dei cambiamenti e all'incapacità a volte di vedere il quadro d'insieme. Per questo spesso rimangono arenati nelle loro convinzioni o nei soliti atteggiamenti.

Consiglio: ascoltate di più gli altri e cercate di guardare le cose da un altro punto di vista.

Gemelli: generano ansia in chi li circonda

I Gemelli si soffermano ad analizzare ogni minimo dettaglio.

Pensano, ripensano, si arrovellano, generando ansia in se stessi e in chi gli sta intorno.

Scettici per natura, hanno bisogno di non farsi sfuggire nessun dettaglio, di essere a conoscenza di tutto ciò che li circonda.

Consiglio: un po' di yoga e meditazione non vi farebbero male. Oppure, banalmente, datevi tregua.

Cancro, permalosi ed egocentrici

Ipersensibili, permalosi e incredibilmente egocentrici.

I nati sotto questo segno vivono le emozioni a modo loro, sentendosi sempre vittime di qualcosa o di qualcuno.

Sono dei manipolatori delle emozioni, in grado di tenere incollati chi sta loro intorno con ogni mezzo.

Consiglio: lasciate andare chi non amate davvero e imparate ad accettare che ogni tanto la colpa è anche vostra (e non di congiure interplanetarie).

Leone, tutto ruota intorno a loro

Dei veri attori, in grado di fare qualsiasi cosa pur di ricevere attenzioni.

Il peggior nemico dei Leone è il loro ego spropositato, che porta amici, amori e familiari a sentirsi sempre e solo comparse.

La possibilità che un nato sotto questo segno sbagli è pari a zero nella sua testa. Peccato che alla lunga gli altri si stufino.

Consiglio: al mondo esistono anche altre persone. Ricordatevelo.

Vergine, maniaci del controllo e ipercritici

Ipercritici, pignoli e maniaci del controllo.

I nati sotto il segno della Vergine, un po' come i Gemelli, si perdono spesso nei dettagli.

A volte ipocondriaci o con piccoli disturbi ossessivo compulsivi, hanno bisogno di qualcuno che metta un freno alla loro mente e porti un po' di disordine.

Consiglio: siate più rilassati ed evitate di mettere troppa pressione o di impuntarvi quando non è necessario.

Bilancia, manipolatori e fuorvianti

Abili manipolatori, cercano l'equilibrio in ogni aspetto della loro vita, purché sia a modo loro.

Con il loro fascino e l'amore per l'armonia possono essere fuorvianti, illudendo gli altri di avere il minimo controllo.

Tutto questo perché di base temono il confronto, ai limiti dell'abnegazione.

Il che vuol dire che quando qualcosa non gli va bene invece di dirlo chiaramente e cercare una soluzione nascondono il problema finché non è insostenibile (e spesso irrisolvibile).

Consiglio: smettetela di voler controllare gli altri e imparate a comunicare ed esprimere i vostri sentimenti.

Scorpione, vendicativo e incapace di "andare oltre"

Proprio come l'animale che lo rappresenta, il problema di questo segno è la coda, lo strascico, l'incapacità di andare oltre.

Può essere egoista e vendicativo, ai limiti dell'autodistruzione.

Il costante risentimento e la depressione latente lo portano ad allontare le persone, anche quelle a lui più care.

Consiglio: cercate di tenere a bada le emozioni, specie nei momenti critici, evitando di pungere e trasmettere il vostro veleno. Imparate ad andare oltre.

Sagittario, spesso immaturi ed eccessivamente schietti

A volte si comportano come bambini. Possono essere eccessivamente schietti e a volte immaturi.

In particolare quando si ritrovano ad avere a che fare con i sentimenti. Ai limiti della mancanza di rispetto e di fiducia.

Cosa che porta la gente a non prenderlo mai sul serio.

Consiglio: cercate di rilassarvi quando intraprendete una conversazione con gli altri e imparate a conoscere e capire quali sono i vostri sentimenti prima di agire d'impulso.

Capricorno, spietati e permalosi

I nati sotto questo segno sono talmente seri da essere scambiati per freddi.

In realtà sono parecchio ambiziosi, ai limiti della spietatezza.

Quando si pongono un obiettivo, non c'è niente che possa distrarli o mettersi in mezzo, senza guardarsi indietro una volta arrivati in cima.

Consiglio: ricordatevi di prendervi cura degli altri e scoprite la bellezza della condivisione.

Acquario, sarcastici e incapaci di esprimere le proprie emozioni chiaramente

Gli Acquario vivono in un mondo tutto loro, quasi fluttuante, per via del loro segno d'acqua.

Vengono considerati senza emozioni, distaccati, sarcastici all'inverosimile e chiusi in loro stessi.

Consiglio: cercate di porre un filtro e di capire cosa dire e come a seconda dell'audience.

Pesci, bugiardi innati

I nati sotto questo segno vorrebbero vivere nel paese delle meraviglie.

Hanno un'innata propensione a scappare di fronte alle difficoltà e alle loro paure, rifugiandosi in mondi irrealistici.

Per questo sanno essere anche degli strepitosi bugiardi, ma solo perché sono i primi a credere alle loro stesse menzogne pur di non affrontare la realtà.

Consiglio: guardatevi dentro, concentratevi su ogni singolo giorno e fronteggiate la verità.