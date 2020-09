Che tipo di persona vogliamo al nostro fianco? La riposta è nelle stelle: ecco le caratteristiche che ricerchiamo nell'anima gemella in base all'oroscopo

Ogni segno zodiacale ha un'influenza astrale che condiziona la vita sotto molti aspetti; dalla personalità ai difetti passando per anima gemella e relazioni, i pianeti ci indicano (spesso) anche il tipo di persona da cui siamo attratti.

Le stelle infatti più che influenzare la nostra vita di coppia dicono molto sul tipo di persone da cui siamo attratti e che attraiamo.

Ecco dunque cosa ha da dire il tuo segno zodiacale sul tipo di persona con cui dovresti stare.

Che caratteristiche ha la tua anima gemella in base al tuo segno zodiacale

Ariete, una persona indipendente

Coloro nati nel segno dell'Ariete apprezzano la propria indipendenza e di conseguenza le persone che la rispettano. Attratti da coloro che abbracciano il proprio spirito libero, hanno bisogno di qualcuno che accetti il loro bisogno occasionale di solitudine e l'attitudine da menefreghista. Notevoli capacità intuitive completano l'equazione.

Toro, qualcuno che li faccia sentire speciali

I Toro invece sono attratti da persone tenere, coccolone e che non farebbero mai del male a una mosca; da persone cordiali, gentili, affettuose e anche un po' romantiche. A loro piace essere amati, quindi la loro anima gemella è qualcuno che li faccia sentire speciali è fondamentale.

Gemelli, una persona con cui trovare una forte intesa mentale oltre che fisica

I nati nel segno dei Gemelli solitamente hanno una personalità selvaggia ed eccentrica e non amano i partner che li fanno sentire soffocati. Preferiscono coloro che hanno la capacità di ascoltare e comunicare, con interessi comuni e ambizioni condivise. Sono incredibilmente attratti dal sarcasmo.

Cancro, cercasi un vero romantico

I Cancro sono tra i più fedeli di tutti i segni zodiacali e si aspettano lo stesso dagli altri. Amando molto e ferocemente, hanno la tendenza a diventare incredibilmente attaccati ai loro partner, il che significa che possono impiegare un po' di tempo ad aprisi alle persone. Per questo motivo, gentilezza e perseveranza sono tratti molto attraenti per loro. I Cancro sono attratti da persone dolci, sentimentali e in contatto con le loro emozioni.

Leone, un supporter

Perfezionisti con un innegabile senso dell'ego, i nati nel segno del Leone sono persone fiduciose e schiette. Tuttavia, sotto la superficie, possono essere incredibilmente sensibili e per questo hanno bisogno di qualcuno che sia felice di rassicurarli quando iniziano a dubitare di se stessi. Meglio ancora se amano stare all'aria aperta in mezzo alla natura.

Vergine, qualcuno come loro

Ai nati nel segno della Vergine piace vedere le proprie migliori qualità riflesse nei partner, motivo per cui sono attratti da coloro che sono silenziosi, analitici e intelligenti, ma al tempo stesso motivati a raggiungere i propri obiettivi. Non prendono bene il dramma o i litigi, preferendo individui con una personalità calma, tranquilla e matura.

Bilancia, una persona equilibrata

Eleganti e imperturbabili, i Bilancia scelgono di stare lontano da storie complicate. Preferendo vivere una vita semplice, cercano un partner con una presenza calmante e una forte bussola morale. Insegnanti ed educatori, si adattano perfettamente a chi gli sta accanto.

Scorpione, qualcuno con cui condividere emozioni forti

Impetuosi e appassionati, agli Scorpioni piacciono coloro che possono eguagliare la loro energia e devozione. Aspettandosi sempre il 110%, le loro relazioni sono incredibilmente importanti per loro e hanno bisogno di stare con qualcuno che si impegna completamente a sua volta. I nati sotto questo segno sono attratti da persone rumorose, spontanee e sempre disposte a divertirsi.

Sagittario, una persona avventurosa e socievole

Avventurosi e indipendenti, i nati sotto questo segno possono essere fobici dell'impegno, ma quando mettono gli occhi su qualcuno hanno tutta l'intenzione di amarli per sempre. Per questo motivo, hanno bisogno di un partner che li adorerà nello stesso modo, pur rispettando il loro bisogno occasionale di libertà e solitudine. I Sagittario sono attratti da persone stravaganti, avventurose e super socievoli.

Capricorno, solo ottimisti

I Capricorno sono ambiziosi e spesso concentrati sulla carriera, per questo vogliono un partner che li possa sostenere sempre e comunque. Incapaci di sopportare il pessimismo o l'energia negativa, sono attratti da coloro che hanno personalità effervescenti e una visione ottimista.

Acquario, qualcuno con cui condividere l'adrenalina

Personalità molto avventurose, i nati sotto il segno dell'Acquario sono alimentati dalla loro stessa adrenalina. Cercano partner che sono felici di portare avanti avventure folli; amano gli spiriti liberi che vivono la vita con un senso di gioia e spontaneità.

Pesci, una persona romantica ed emotivamente matura

Veri e propri romanticoni, i Pesci sono spesso identificati come sognatori. Trovando difficile capire e stare al passo con il mondo reale e le sua sfide, il tipo di persona da cui sono attratti deve essere in grado di bilanciarli: realistico, ma con un debole per i gesti romantici ed emotivamente maturo.