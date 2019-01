Una delle componenti di un rapporto d’amore felice è il romanticismo. Vi spieghiamo come ritrovarlo nella coppia e nutrire il vostro amore

Il romanticismo sembra quasi un concetto di altri tempi. E in effetti, quello di concezione classica, lo è.

Dimentichiamoci l’amore romantico delle favole che guardavamo da piccoli, che alimenta un'idea superata e distorta di come si può vivere una relazione, ma non commettete l'errore di sottovalutare l'importanza del romanticismo moderno.

Nessuna Cenerentola da salvare nè un principe azzurro in calzamaglia: ecco come recuperare una sana dose di attenzioni per la coppia.

(Continua sotto la foto)

Cos’è romantico per il partner?

Quello che è romantico per voi potrebbe non esserlo per il partner.

Ad esempio potrebbe essere considerato romantico prenotare una cena a lume di candela in un ristorante stellato ma se il partner si sentisse a disagio?

Forse preferirebbe appoggiarsi sul vostro petto e tenervi la mano sul divano di casa.

Dunque, per prima cosa dovete considerare il punto di vista dell’altro altrimenti rischierete un buco nell’acqua.

Piccole attenzioni

Il romanticismo non è solo grandi bouquet di fiori o vistose sorprese quotidiane. Vi basta molto meno.

Essere romantici significa avere attenzione e pensiero.

Ad esempio lasciare un post it in cucina scrivendo un buongiorno diverso, avere l’accortezza di indossare quell’abito che piace tanto al partner oppure ordinare al suo posto la solita pizza.



Mostrate delle piccole ma fondamentali attenzioni e vedrete che differenza.

La comunicazione

Cosa c’è di più romantico che aprirsi parlando di quello che si sente?

Non esistono solo baci, abbracci e cene a lume di candela ma il romanticismo non è altro che la libertà di esprimere se stessi, sentendosi legittimati ad aprirsi senza filtri né timori.

Questo è il vero nucleo dell’amore romantico e il nutrimento più sano della coppia.



Il tempo

Dedicare il proprio tempo a un’altra persona è un vero lusso per pochi.

Passiamo la nostra vita a rincorrere appuntamenti, a curare i nostri interessi (e giustamente!) ma se vogliamo ritrovare il sano romanticismo, potremmo regalare un po’ di questo tempo al partner.

Una passeggiata in due fantasticando sul futuro o vivere un’attività insieme sarà produttivo ed emozionante.