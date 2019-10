Essere più femminile e sedurre di più sono due facce di una medaglia che parla prima di tutto di consapevolezza. Ecco come riuscirci in 4 passi

La seduzione non è questione di bellezza fisica.

Ci sono persone molto belle ma per niente seduttive e altre esteticamente meno appariscenti ma che riescono ad attrarre molto di più.

Queste persone hanno la capacità di incuriosire, sedurre e arrivare al proprio scopo.

Quante volte avete percepito la sensualità di una donna non riuscendo a capire perché avesse questo effetto anche su di voi?

Succede perché non importa l’orientamento sessuale, la seduzione agisce a prescindere dal sesso come una vera e propria calamita.

C'è chi ce l'ha innata, e chi deve lavorarci. Di sicuro tutti possono allenarla.

Vi diamo delle indicazioni che potrete seguire per essere più femminili e sedurre di più.

1. Studiatevi allo specchio

Il corpo è importante nel gioco della seduzione.

Per essere femminile dovete amare e studiare il vostro corpo: quali sono i vostri punti di forza? E quelli che proprio non vi piacciono?

Il primo passo è quello di capire su cosa volete puntare per poi mettere in moto tutti gli strumenti per evidenziarlo.

Ad esempio se il vostro punto di forza è il seno, potreste indossare scollature che lo mettano in risalto.

Se lo sono le gambe, puntate su abiti corti e spacchi.

2. Siate consapevoli di quanto valete

La chiave della seduzione appartiene a chi è consapevole di sé.

Conoscere chi siamo, cosa vogliamo, quali sono i nostri obiettivi e avere la capacità di saperlo comunicare in modo semplice e diretto farà in modo che gli altri rimangano colpiti.

La consapevolezza di sé dimostra sicurezza e diventa un'attrazione naturale e molto potente.

3. Studiate chi avete davanti

Se volete sedurre qualcuno dovreste iniziare a comprendere chi è la persona che avete davanti.

Potete osservare i suoi movimenti, la sua postura, capire quello che piace o meno, captare ogni segnale che potrebbe esservi utile per conquistare la vostra preda.

State attenti e memorizzate tutte le informazioni che vi servono.

4. Attenzione al linguaggio del corpo

Le parole non sono così importanti come i gesti che possiamo fare.

Il linguaggio del corpo infatti comunica molto più di quello verbale. Se volete sedurre puntate sullo sguardo, guardate in modo diretto il vostro lui e sorridete.

Occupatevi anche della postura. No alle spalle curve che dimostrano chiusura e insicurezza.

Schiena dritta ma rilassata, camminata fiera che diventa una passerella in cui dovete sentirvi sicure di chi siete e di quello che volete.