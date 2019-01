Dopo lunghe chat siete arrivate al primo appuntamento con un ragazzo conosciuto online: ecco cosa sapere, come comportarsi e i trucchi di buona riuscita

Finalmente vi sembra di aver conosciuto la persona giusta.

O meglio, su carta (o su schermo) potrebbe esserlo.



Il fatto è che il tu per tu quando si tratta di chimica ha un ruolo fondamentale e avete paura che il primo appuntamento nel mondo reale possa rivelarsi molto diverso da come lo sperate.



Adesso però è ora di mettere da parte aspettative e (dis)illusioni e cominciare a godersi le sensazioni di questo nuovo incontro.

Ecco quattro semplici consigli mirati che vi aiuteranno a capire cosa fare al vostro primo appuntamento affinché sia un successo (perlomeno per quanto riguarda voi).

La prima impressione è fondamentale



Pare che le persone si formino un’idea su di voi nei primi minuti del primo incontro.

E che quell’idea sarà molto difficile da modificare successivamente.

Capite bene quindi l’importanza di richiamare i sensi e mostrarvi curate, profumate, radiose e soprattutto sorridenti.

Potete trasmettere good vibes e fare in modo che il nuovo lui non dimentichi facilmente quell’incontro.

Sentirvi belle poi vi aiuterà in modo inconscio a sentirvi più sicure di voi e a trasmettere questa sicurezza anche all'esterno con il modo di fare.



Non strafate con trucco e abiti



Non esagerate con make up o abiti da gran galà, rischiereste di mettere in soggezione chi avete davanti e ottenere l’effetto contrario rispetto a quello desiderato.

Piuttosto puntate su un look con cui vi sentite a vostro agio, che vi valorizzi e rappresenti.

Ancora una volta: vi sentirete più sicure e lo trasmetterete anche a chi avrete di fronte.

Non cercate di colpirlo a tutti i costi



Viva la semplicità.

Non andate alla ricerca di grandi eventi da raccontare, paroloni da sfoderare o chissà quali situazioni per colpire l’altro.

Siate semplicemente voi stesse, lasciate che il (pretendente) partner possa scoprire a piccoli passi chi siete, quali risorse avete e come incastrarle con l'immagine che si era fatto di voi conoscendovi virtualmente.



Ascoltate le vostre sensazioni



Vivete quei momenti ascoltando la vostra pancia.

Invece di ossessionarvi chiedendovi se questa volta sarà quella buona, cercate di ascoltare quello che vi suggerisce l’istinto, date retta alle sensazioni e a come vi sentite con questa persona.

A volte i sensi conoscono le risposte molto prima della ragione.