Quando arrivano le stagioni fredde l'eros tende a diminuire, ma mandare la libido in letargo è una pessima idea: ecco 10 consigli per aumentare la passione

Nonostante il richiamo di tisana e copertina, la passione in inverno non deve andare in letargo.

Per non mettere via gli ormoni durante il cambio dell'armadio, esistono tanti escamotage validissimi.

Eccone 10 per aumentare la passione anche nei mesi meno passionali che ci sono.

Iscrivetevi a un corso di ballo

Non c’è cosa più sensuale: che si tratti di tango o di un ballo sudamericano, il ballo è la quintessenza della passione e riesce a conferire energia e sinergia tra i partner.

Ballare il tango con il proprio partner è paragonabile a una sessione di sesso cocente: le movenze, il contatto fisico, la fluidità dei passi… tutto è assimilabile all'erotismo senza essere volgare, anzi: il tango è uno dei balli più nobilitanti ed eleganti che ci siano.



Se volete dare una sferzata di fuego al vostro rapporto, iscrivetevi con il vostro compagno a un corso di ballo. Fidatevi.

Aggiungete le spezie in cucina

Per mettere un po’ di pepe in una relazione, prendete il proverbio alla lettera.



Pepe, peperoncino, curry e spezie in generale hanno il potere di rendere cocente una serata. E il fatto che le popolazioni che tradizionalmente se ne cibano siano anche le più passionali ne è la riprova.



Le spezie che si possono considerare dei Viagra naturali sono lo zafferano (da consumare in infusione, 1 grammo in un litro d’acqua calda per 15 minuti) e lo zenzero (consumato fresco come condimento oppure in infusione, immergendo direttamente pezzetti della radice nell’acqua bollente per 5 minuti).



Anche i chiodi di garofano si rivelano alleati di una buona notte di passione.



In generale, tutte le spezie fanno bene al sesso perché aumentano la pressione del sangue.

Inoltre provocano la termogenesi, quel processo fisico che aumenta il calore corporeo. Più calore = più amore!

Massaggiatevi

Sembra lapalissiano, ma il massaggio casalingo viene spesso sottovalutato.



Lo si usa tanto in fisioterapia e in estetica mentre nel talamo nuziale manca spesso all’appello.

Sbagliatissimo: toccare il corpo del partner, massaggiarlo, fare pressione su punti strategici e stimolare le zone erogene costituiscono un preliminare imprescindibile dalla buona riuscita di un rapporto.



Olio per massaggi, luci soffuse e musica rilassante di sottofondo fanno da contorno perfetto.

Consumate tanto zinco

Lo zinco è innanzitutto di un minerale fondamentale per la fertilità della donna da un lato e per la salute dello sperma dell’altro.



Lo zinco aiuta la produzione di testosterone, aumentando e mantenendo elevata la libido. Per le donne sono consigliabili circa 8 mg di zinco al giorno, mentre gli uomini 11 mg al giorno.

Gli alimenti che contengono molto zinco sono ostriche, agnello, spinaci e carne di manzo.

Altrimenti ci sono gli integratori multivitaminici a base di zinco ma prima di prendere qualunque integratore chiedete sempre un parere al medico curante.

Guardate insieme film romantici (ma anche hard)

Un bel film romantico che tocca i tasti giusti del cuore (e non solo) è un ottimo preliminare per un finale di serata decisamente da Happy ending.



Per non parlare del filone hard: baci bollenti, momenti osé e copioni piccanti sono la base perfetta per un coronamento di serata che farà dell’acme l’orgasmo.

Provare per credere.

Ascoltate musica jazz e blues

Tra le tante arti al servizio della passione, la musica è una delle principali.

Tra i generi più funzionali al sesso, spiccano il jazz e il blues.



Il primo si basa su improvvisazioni, ritmiche concitate, jam session fatte d’istinto puro. Esattamente come una performance sessuale ben fatta, insomma.



Il blues invece riproduce alla perfezione quel ritmo e quelle movenze del sesso lento che pian piano aumenta d’intensità e velocità, culminando in un acuto orgasmico.



Sia il jazz sia il blues sono da avere sempre a portata di mano quindi.

Procuratevi dei sex toys

Non siate troppo puritane: i sex toys ormai sono stati sdoganati e sono diventati accessori-gioiello a tutti gli effetti.

Quindi entrano in casa dalla porta principale, senza più vergogna!

E non per essere usati in solitaria, anzi. Inseriteli nella vita di coppia: si creerà intimità, ilarità, divertimento e tanta eccitazione.



Se il vostro partner è un nerd, stupitelo con uno dei geniali Geeky Sex Toys: dall’Incredibile Hulk a Capitan America fino a Thor e Superman, i dildi, i vibratori eccetera di questa collezione sono tutti a tema Marvel e cultura nerd in genere.

Travestitevi (non solo ad Halloween)

Se l’infermiera sexy è troppo scontata, puntate su altre personificazioni di femminilità.

Da Lara Croft alla donna manager, le proposte sono tante. Basta stimolare la fantasia propria e del partner. Il risultato? Divertente e sensuale!



Non temete l’ilarità iniziale: è normale sentirsi un po’ impacciati e ridicoli all’inizio. Però quando ci si calerà finalmente nei panni indossati… sarà ora di toglierseli!

Leggete romanzi erotici

Non dovete per forza procurarvi una copia del Kamasutra: bastano letture un po’ spicy e la voglia di passare dalla teoria alla pratica verrà da sé.



I titoli del sottogenere erotico sono tantissimi: dopo il successo stratosferico della trilogia capitanata da Cinquanta sfumature di grigio scritta da E.L. James, i libri che parlano di sesso sono spuntati come funghi.



Se volete un po' di patriottismo in camera da letto, una lettura nostrana è 100 colpi di spazzole prima di andare a dormire, il bestseller di Melissa P. pubblicato nel 2003 e tradotto in 42 nazioni.



Il massimo sarebbe leggere stralci hard tra le lenzuola assieme al proprio amore, altrimenti l’audiolibro sarà una soluzione ancora più stimolante: oltre a titillare la fantasia, solleticherà anche l’udito.

Provate location non convenzionali

Provate a scegliere uno scenario diverso dal solito per i momenti hot.

Se il letto è trito e ritrito, puntate su angoli mai esplorati della casa.

La lavatrice (possibilmente in funzione, per sfruttare le stimolanti vibrazioni) ha fatto storia (del cinema e non solo), ma anche pouf, vasca da bagno, sgabuzzini e cabine armadio saranno eccitanti.

Un posto inedito per il sesso farà sì che non sia il pilota automatico ad attivarsi, come spesso inconsciamente accade per colpa della routine.