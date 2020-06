Il letto è un gran posto, ma ci sono almeno dieci posti strani per fare l'amore dove tutti dovrebbero provare a fare sesso almeno una volta nella vita

Tradizionalisti, fatevi da parte: la camera da letto è comoda, sicura e intima, ma qualche volta nella vita bisogna anche osare e i posti strani per fare l'amore sono quelli che vi rimarranno sempre nel cuore e nella memoria.

D'altra parte l'adrenalina rende tutto più saporito e purtroppo non si è (abbastanza) giovani per sempre, non abbastanza per rischiare di farsi beccare e per assumere alcune posizioni non proprio confortevoli senza bloccarsi la schiena perlomeno.

I più gettonati? Ecco i dieci luoghi e situazioni in cui (quasi) tutti hanno provato a cimentarsi almeno una volta nella vita.

Li abbiamo messi per comodità in ordine di rischio (di essere beccati) crescente.

Non è una lista necessariamente da finire, ma puntate a spuntarne almeno quattro.

Occhio solo a non farvi beccare.

Rischio di essere scoperti: basso

In macchina Se state frequentando un tipo col macchinone è sicuramente più comodo che non incastrarsi in un'utilitaria, ma tant'è. State attenti a parcheggiare lontano da dove potrebbero passare conoscenti e parenti per tornare a casa.

In mare di notte Il classico delle notti d'estate, quelle che non vogliono finire e che a un certo punto qualcuno propone di andare a fare un bagno con la luna piena. Almeno una volta nella vita vi sarete fatte trascinare da un amore estivo e avrete pregato che quella notte non finisse mai? Se la risposta è no dovete assolutamente recuperare.

In ascensore La passione ai piani alti è un classico delle passioni bollenti. In ascensore si crea sempre quel silenzio imbarazzante che è facile voler rompere con un bacio appassionato. Anche in questo caso controllate che non ci siano telecamere o allarmi e ricordatevi di premere il tasto STOP.

Nel bagno del ristorante Se il cibo è afrodisiaco e lui non riesce proprio a resistere alla vostra scollatura, tra un piatto e l'altro potreste darvi un appuntamento alla toilette per un'anticipazione del dopocena. Se il ristorante ha solo un bagno non è una buona idea occuparlo per mezz'ora, cercate di essere veloci e non troppo rumorosi.

Rischio di essere scoperti: medio

Sul bancone di un bar Ogni donna dovrebbe, almeno una volta nella vita, innamorarsi di un barista. Perché? Per avere un bar tutto a vostra disposizione e provare il brivido di farsi sedurre sul bancone di un bar quando tutto attorno è chiuso e le persone sono andate a casa. C'è qualcosa di molto eccitante in questo.

Terrazzo Vi ricordate la famosa scena di Shame? Il film con quel figo di Fassbender? Quella della finestra a vetri? Ecco il terrazzo attiva nella mente il desiderio di diventare oggetto di qualche vicino voyeurista ma senza avere la sicurezza di poter essere spiati. Una volta nella vita andrebbe fatto.

In canoa o pattino Per gli amanti dell'equilibrio precario e degli sport estremi. Sperate sempre che non vi affianchi un grosso yacht, perché le persone a bordo potrebbero godersi lo spettacolo comodamente seduti sul loro terrazzino. Inoltre le possibilità di rovesciarsi e non riuscire a risalire sono alte de avete l'agilità di un koala ma è proprio l'equilibrio precario a rendere tutto meraviglioso.

Rischio di essere scoperti: alto

In un camerino Per i più avventurosi ci sono i camerini dei negozi. Sappiate che la possibilità di essere scoperti è molto alta, potreste anche essere cacciati con modalità non proprio simpatiche e non poter mai più mettere piede nel negozio.

Ufficio La passione tra colleghi è molto frequente, se entrambi siete costretti a fermarvi fino a tardi in ufficio potreste poi sentire il bisogno di consolarvi prima di andare a casa. Assicuratevi però che non ci sia nessuno, che non ci siano telecamere o signore delle pulizie.

Nel bagno di un aereo Per gli amanti dei brividi ad alta quota, mentre tutti se la dormono con la mascherina e le luci sono sono spente potete sgattaiolare nel bagno. Attenzione a non rimanere incastrati in posizioni di acroyoga fino all'arrivo e dover poi chiamare una squadra di pompieri per farvi uscire dal bagno.