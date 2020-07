Baciare fa bene non solo per alimentare la passione, ma anche al benessere psicofisico, alle funzioni cerebrali e contro le rughe

Baciare fa bene non solo alla coppia.

Se infatti baciarsi è fondamentale per attivare l’eccitamento e come sistema di comunicazione basilare per gli amanti, fa anche bene alla salute, attivando muscoli, stimolando il cervello, e rilasciando endorfine.

Chi lo dice? Ebbene: esiste una branca della scienza che studia il bacio, si chiama filematologia e studia il bacio a livello chimico, meccanico, fisico e psicologico, sottoponendolo a innumerevoli test.

Ecco perché baciare fa bene

Baciare aumenta il sistema immunitario

Secondo uno studio di filematologi dell'Università di Leeds, il bacio è utile per la produzione di anticorpi.

Secondo lo scienziato inglese Colin Hendrie, lo scopo del bacio è proprio trasmettere i germi, in particolare il Cytomegalovirus che viene trasmesso dall'uomo alla donna per preservarne salute e futura prole.

È un antistress naturale

Secondo la ricercatrice Wendy Hill del Lafayette College di Easton, in Pennsylvania, il bacio fa cambiare il livello di ossitocina e cortisolo nella saliva.

Dopo un bacio il cortisolo si riduce sensibilmente portando a una diminuzione dello stress.

Baciare fa bene contro le rughe

Il movimento facciale che ne deriva è importante per mantenersi giovane, per una pelle elastica.

Baciarsi spesso ha un effetto anti-rughe: mette in moto ben 34 muscoli facciali a cui si aggiungono quelli del collo, delle spalle e della schiena.

Quando è molto appassionato arriva a provocare fino a 120 battiti cardiaci al minuto e fa smaltire circa 6,4 calorie al minuto.

Baciare fa bene al cervello

Il bacio attiva il cervello, lo fa lavorare di più e meglio.

Questo perché innesca una serie di meccanismi chimici, meccanici e fisici, coinvolgendo recettori neuronali, ormoni e sostanze il cui rilascio ha tanto a che vedere con il benessere psicofisico.

Dà un piacere simile a quello dell'orgasmo

Tra i tanti ormoni che un bacio è in grado di attivare, ci sono quelli che producono le endorfine.

Queste sostanze agiscono sul sistema nervoso dando una sensazione di piacere molto profondo.

Una vero e proprio stato d’estasi non troppo lontano da quello dell’orgasmo durante il sesso.

Stimola tutti i sensi

Il bacio è importante anche a livello di stimolazione sensoriale, per mantenere attivi e scattanti tutti e cinque i nostri sensi.

Tatto, olfatto, gusto, vista e perfino udito, nei baci più passionali, vengono coinvolti nell’atto.

Viversi quei momenti in maniera consapevole, in stile Mindfullness, è una palestra per mantenere giovani i cinque sensi. E, con loro, anche il cervello.

Si dice che il bacio vero sia da dare a occhi chiusi e in effetti ciò ha una motivazione scientifica: la noradrenalina che un bacio scatena nell'organismo causa una vasodilatazione pupillare. Per questo quando si bacia in maniera molto passionale si tende a chiudere gli occhi.

Esiste una "cura del bacio"

Si chiama proprio “kiss-therapy” ed è un metodo intensivo che sessuologi e consulenti coniugali consigliano di adottare alle coppie in crisi.

Inizialmente ci si sentirà impacciati e quasi ridicoli ma, tornando ad abituarsi ai baci voluttuosi e passionali, l’ardore verrà in automatico.

Il bacio infatti è un eccellente “eccitatore” che dà il là ai rapporti sessuali.

Inoltre è un vero e proprio linguaggio di comunicazione che non va sottovalutato. Le coppie dovrebbero imparare a “parlarsi” baciandosi.

Il “kissometro”

Sta per essere messo a punto anche il primissimo strumento di misurazione del bacio.

Un vero e proprio “kissometro” in grado di analizzare il livello di intimità di una coppia basandosi su come si bacia.

Ci sta lavorando il sessuologo italiano Emmanuele Iannini insieme al suo team di sessuologia medica dell’Università Tor Vergata.