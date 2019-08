A proposito del fatto che i baci non sono semplici baci: per esempio, lo sapete che lo stile che avete di baciare deriva dalla posizione assunta nell'utero?

Baciare è una che facciamo tutti abbastanza spesso, ma quanto siete preparati in materia?

Ci sono molti fatti bizzarri e affascinanti sull'atto del bacio in sé, così sorprenderti e divertenti che vale la pena scoprirli.



Eccone otto.



1. Il bacio più lungo della storia

Nel 2013 una coppia Thailandese si è baciata per tre giorni. Precisamente: 58 ore, 35 minuti e 58 secondi.

Ekkachai Tiranarat e Laksana Tiranarat hanno iniziato a baciarsi il 12 febbraio e non hanno smesso fino al giorno di San Valentino.

Da Guinness World Record.

2. Il bacio più lungo del cinema

Il bacio più lungo davanti alle telecamere è decisamente più corto: 3 minuti e 24 secondi, tra due donne, nel film di Elena Undone del 2010.

Hanno superato così il precedente record, detenuto dal film You Are In The Army Now, di 3 minuti e 6 secondi

3. Da dove viene lo stile che hai nel baciare

Lo sapevi che due terzi della popolazione mondiale inclina la testa verso destra nell’atto di baciare?

Un ricercatore tedesco, Onur Güntürkün, ha osservato coppie baciarsi nei luoghi pubblici di tre paesi diversi fino a quando non è stato in grado di concludere che la maggior parte dei baciatori inclinava a destra durante l'atto.

E a quanto pare questo accade perché questa è la direzione in cui le nostre teste si inclinano nell'utero.

4. Alcune strane leggi che limitano i baci

In due stati d’America, Iowa e Indiana, c’è in vigore una legge assai bizzarra: agli uomini con i baffi è vietato baciare le donne in pubblico.

In Colorado invece è vietato baciare le donne di domenica.

5. I baci delle donne sono più puliti

Le statistiche sostengono che le donne usino il filo interdentale più spesso degli uomini, e che di conseguenza siano più portate ai baci del risveglio perché meno preoccupate per l'alitosi mattutina.

Secondo una ricerca di DentalPlans poi le donne si lavano i denti più volte al giorno rispetto agli uomini e sono più disponibili quando si tratta di dire al loro partner se hanno qualcosa tra i denti.

Ma ecco una nota positiva per gli uomini: durante un bacio ci si scambiano circa 80 milioni di batteri che in realtà aiutano a rafforzare il sistema immunitario, per cui baciarsi e scambiarsi batteri fa in realtà bene alla salute.

6. Esiste la paura di baciare

La paura di baciare è una fobia che esiste davvero.

Si chiama philemaphobia (philema è la parola greca per baciare), è più comune tra giovani per via dell'inesperienza, ma riguarda persone di tutte le età.

Per guarirne come per tutte le fobie serve l'aiuto di qualcuno che aiuti a capirne le origini.

7. Perché si dice XOXO

David Jacobson di Trivworks afferma che la "X" in "XO" è la lettera che rappresenta il bacio e cita diverse teorie sul perché.

"La teoria prevalente su come l'XO sia diventato così comune, in particolare alla fine della corrispondenza scritta, è che durante il Medioevo molte persone non sapevano leggere o scrivere - dice - e quindi, quando firmavano documenti importanti, avrebbero semplicemente disegnato o impresso una X, all'epoca usata come abbreviazione per la parola Cristo, che avrebbero poi baciato, per riverenza".

Così, nel tempo, la X è arrivata a essere associata all'atto del bacio stesso, motivo per cui si ritiene che sia ancora usato così in questo modo oggi.

La O, invece, simboleggia l'abbraccio.

8. L'orgine del French Kiss

Un tempo, il bacio alla francese era conosciuto come il bacio fiorentino; ma secondo una teoria quando gli uomini americani tornarono dall'Europa dopo la prima guerra mondiale si avventarono sulle mogli con così tanto nuovo fervore - a bocca aperta e con l'uso della lingua - che la gente ha iniziato a pensare che avessero imparato queste nuove abilità mentre erano di stanza in Francia.

E, in tutta onestà, probabilmente è andata davvero così.