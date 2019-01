Nella vita si danno molto baci, alcuni migliori di altri: abbiamo identificato 8 tipi di baci che tutti prima o poi dovrebbero provare

Quanti baci avete dato nella vostra vita?

Non sono sicuramente stati tutti uguali, alcuni sono sicuramente stati memorabili e altri da dimenticare.

Ci sono quelli che vi avranno lasciate senza fiato, quelli che non potevate dare e quelli che non vi sono per niente piaciuti o che non vi hanno fatto sentire niente.

Li abbiamo messi in lista dal peggiore al migliore: scoprite quanti ve ne mancano (e se è un purtroppo o per fortuna)



(Continua sotto la foto)

Lo stoccafisso

Uno dei peggiori baci in circolazione.

Lui è completamente rigido, e non dove dovrebbe.

Sono quei baci in cui lui tiene la faccia ferma e le braccia lungo il corpo come se fosse stato colpito da un fulmine, voi potete provare a farlo sciogliere ma di solito durano poco e vi lasciano un senso di frustrazione.

L'anguilla

Direttamente opposto al precedente ma altrettanto fallimentare.

L'impressione è che il lui in questione abbia troppo di tutto: troppa lingua, troppa foga, troppa saliva, troppa fretta.

Praticamente un labrador.

Decisamente da dimenticare.

Con quello che non vi piace

Non eravate molto sicure che quel tipo vi piacesse ma alla fine avete deciso di farvi baciare lo stesso.

Errore: nello stesso momento in cui le labbra di lui si sono appiccicate a ventosa alle vostre il vostro cervello ha iniziato a elaborare una via di fuga e una scusa per non farlo mai più.

Il bacio d'addio

Sono gli ultimi baci, quelli tristi, fatti per salutarsi per sempre, sono baci che sanno di fine, di fallimento o di qualcosa che non ci sarà più.

Sono malinconici, pieni di sentimenti negativi ma non per forza non belli. È che fanno male ma li si ricorda per sempre.

Il bacio plateale

Quello dato davanti a tutti, nel bel mezzo di una festa o davanti ai vostri compagni di classe o ai colleghi.

Su un tram di fronte ai vostri amici o a una festa dove vi conoscono tutti.

È un bel bacio, anche se pieno di imbarazzo perché nel frattempo tutti quelli che vi conoscono staranno perdendo la mascella e la staranno lasciando per terra e voi vi sentite tremendamente osservate.

È quel bacio che farà parlare di voi per molto tempo.

Il bacio proibito

È quello che non potete dare, che non dovreste dare, per non infilarvi nei guai.

Perché? Perché è il bacio a un amico, a un ragazzo fidanzato o al vostro capo o magari siete voi a essere quella fidanzata.

Vi può causare solo rogne ma che in quel momento vi fa battere forte il cuore.

È il piacere che porta il pericolo, una volta nella vita tutti dovrebbero darne almeno uno.

Il bacio aspettato

Quello che aspettavate da mesi o addirittura da anni, quello che date al tipo che vi è sempre piaciuto e con il quale vi siete fatte una serie di film vietati ai minori di 18 anni nella testa.

È quello che arriva dal tipo che non vi ha mai considerate e che dopo un sacco di tempo vi stupisce e decide di attaccarvi al muro.

Il livello di liberazione è altissimo.

Il black out

Esistono pochi baci così nella vita, non si danno tutti i giorni.

Sono quelli che vi fanno dimenticare del mondo, forti come una sbronza, violenti come un'onda che distrugge tutto e non vi fa capire più nulla.

Chi siete, dove siete, cosa state facendo?

Non saprete più niente e quel momento rimarrà forte nella vostra testa a lungo.