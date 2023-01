La quinoa è uno pseudocereale che regala energia, è molto saziante e ha ottime proprietà benefiche per le ossa, il cuore e il cervello

La quinoa è uno pseudocereale molto nutriente. Ha un buon potere saziante ed è molto digeribile.

I suoi chicchi offrono una combinazione eccellente di aminoacidi essenziali, tra cui la lisina di cui spesso i cereali più comuni difettano, oltre a vitamine e minerali. È poi priva di glutine, quindi può essere tranquillamente consumata da tutti, compresi gli intolleranti. Ma i vantaggi della quinoa dal punto di vista nutrizionale sono anche altri.

Ecco perché dovreste mangiarla più spesso.

3 benefici della quinoa (che ve la faranno amare)

Combatte l’invecchiamento

La quinoa è ricca di acidi grassi polinsaturi benefici, tra cui l’acido linoleico e alfa-linoleico che hanno azione antinfiammatoria.

Apporta poi aminoacidi essenziali per l’organismo che favoriscono la salute e la rigenerazione dei tessuti.

n più questo pseudocereale è una buona fonte di calcio, un minerale utile per mantenere le ossa sane e forti. Interessante anche per il suo contenuto di vitamina C e di vitamina E, utilissime per mantenere in salute la pelle e il cuore.

Aiuta a rimanere in forma

La quinoa è un alimento alleato per chi deve perdere peso o ha necessità di mantenersi in forma.

Al suo interno custodisce antiossidanti e fibre che riducono il rischio di sovrappeso e obesità.

Apporta poi carboidrati a lento rilascio che assicurano buoni livelli di energia. Sempre poi le fibre, in particolare quelle solubili rallentano l’assorbimento di zuccheri e grassi e danno un buon senso di sazietà.

È un’alleata per chi fa sport

La quinoa è un alimento dalle proprietà benefiche anche per chi fa attività fisica.

Fornisce vitamine del complesso B, tra cui la vitamina B1, B2, B3, B6 e B9 che favoriscono la produzione di energia e aiutano a stare alla larga dall’affaticamento.

Presenta poi un ottimo contenuto di minerali e oligoelementi tra cui il ferro, il rame, lo zinco e il potassio, che sono alleati contro la stanchezza.

