Sognare spesso una persona scomparsa non è un segno di follia, ma il modo in cui la mente continua a parlarci del legame con chi non c’è più

Dopo la morte di una persona cara, tra il 50 e l’80 per cento delle persone riferisce almeno un sogno in cui il defunto appare vivo, presente, quasi tangibile. Quando l’immagine torna notte dopo notte, però, è facile spaventarsi: ci si chiede se il lutto sia «bloccato», se sia un messaggio, o il segnale di qualcosa che non va.

La psicologia del lutto e le neuroscienze del sonno raccontano una storia diversa, e decisamente più rassicurante. Sognare spesso una persona scomparsa è uno dei modi principali con cui il cervello rielabora il trauma della perdita e rimette in circolo i ricordi, anche quelli che di giorno tendiamo a evitare.

È normale sognare spesso una persona scomparsa?

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il lutto è un processo che può durare mesi e coinvolge emozioni intense, pensieri intrusivi e cambiamenti del sonno. In questo quadro, i sogni ricorrenti sulla persona scomparsa sono frequenti e, nella maggior parte dei casi, fanno parte di un adattamento fisiologico alla perdita.

Diversi studi recenti indicano che tra metà e quasi tutti i pazienti in lutto raccontano almeno un «sogno di lutto», come viene chiamato in psicologia. Non è la quantità di sogni a dirci se il percorso sta procedendo bene, ma l’effetto che hanno sulla giornata. Se ci si sveglia tristi ma poi si riesce comunque a lavorare, parlare, cercare contatto con gli altri, il sistema sta facendo il suo mestiere.

Col passare dei mesi, molti raccontano che i sogni cambiano. All’inizio possono riattivare il momento della malattia o del funerale, più avanti diventano incontri pacifici, in cui la persona appare serena. È il segnale che il legame non sparisce, ma si sposta all’interno, trasformandosi da presenza fisica a presenza mentale.

Cosa fa il cervello quando sogniamo una persona cara defunta

Durante la fase REM, quella dei sogni più vividi, il cervello attiva in modo particolare l’amigdala e il sistema limbico, aree legate alla memoria emotiva. È come se, a luci spente, la mente ripassasse gli episodi più intensi, cercando di collegarli tra loro e di «abbassare il volume» dell’emozione.

Se una persona occupa un posto centrale nella nostra storia, il cervello avrà semplicemente più materiale da rielaborare: immagini, frasi, sensazioni corporee. Per questo può capitare di sognare spesso una persona morta, soprattutto se la perdita è recente o se restano questioni irrisolte, parole non dette, decisioni che continuiamo a ripensare.

Molte tradizioni parlano di «sogni di visita», come se il defunto tornasse davvero a trovarci. La psicologia usa un linguaggio diverso, ma l’idea di fondo è simile: quei sogni sono uno spazio sicuro, dove il legamecontinua, si può chiedere ancora un consiglio e trovare un po’ di conforto.

Quando preoccuparsi: i segnali che indicano sofferenza

Nei primi mesi dopo la perdita, sogni frequenti e intensi sono quindi attesi. Diventano però un campanello d’allarme quando sono quasi ogni notte, sempre molto angoscianti e lasciano addosso tachicardia, sudorazione, fatica a riaddormentarsi o addirittura paura di coricarsi.

Altri segnali da non minimizzare, soprattutto se durano da settimane, sono:

pensieri continui di colpa («se avessi fatto diversamente…»), autosvalutazione, incapacità di perdonarsi;

perdita di interesse per attività piacevoli, ritiro sociale, fatica ad alzarsi dal letto;

idee di morte o pensieri che «tanto senza di lui/lei la vita non ha più senso».

In presenza di questi elementi, le linee guida cliniche parlano di disturbo da lutto prolungato, depressione maggiore o disturbo post-traumatico da stress. Non sono etichette da temere, ma modi per dire che la sofferenza ha superato la soglia del «normale». Merita un aiuto strutturato da parte di uno psicologo, di uno psichiatra o di altri servizi pubblici dedicati.

Come usare questi sogni per prendersi cura del ricordo (e di sé)

Il primo passo non è scacciare il sogno, ma ascoltarlo. Tenere un piccolo diario sul comodino e annotare al mattino cosa è successo nel sogno, quali emozioni erano presenti e che cosa sta accadendo in quel periodo della vostra vita. Questo gesto semplice aiuta a cogliere collegamenti: anniversari, cambiamenti, discussioni rimaste aperte.

Condividere questi sogni con persone di fiducia, in famiglia o in uno spazio terapeutico, può alleggerire molto il peso emotivo. Raccontarli ad alta voce permette di scegliere quali significati tenere e quali restituire alla notte, invece di restare incastrati nella paura che «voglia dire qualcosa di terribile».

Qualche cura in più per il sonno aiuta anche il corpo. Orari regolari, meno schermi la sera, pasti leggeri e un rituale rilassante prima di andare a letto riducono l’attivazione fisiologica e rendono meno bruschi i risvegli. E no, questi sogni non anticipano altre morti: parlano di voi, del vostro bisogno di tenere viva, in modo sano, la relazione con chi avete perso.