L'arrivo di una telefonata improvvisa vi mette a disagio mentre nel gestire mille chat aperte non fate nemmeno un plissé? Vi spieghiamo perché

Vi squilla il telefono nel bel mezzo di una riunione, un pranzo di lavoro, una visita medica. Guardate lo schermo con una certa ansia e con una buona dose di fastidio.

Il primo istinto è quello di silenziare, capovolgere il telefono e, semmai, rispondere dopo con un messaggino innocente, del tipo "scusate, ero in call". Vivete insomma una sorta di "panico da telefonata", mentre se avete mille chat aperte in contemporanea riuscite benissimo a gestire la situazione senza stress.

Bene, sappiate che siete in ottima compagnia. Tra Gen Z e Millennial, infatti, la chiamata è diventata quasi un evento straordinario. Ma non si tratta né di snobismo digitale né di freddezza emotiva: gli psicologi parlano di vera e propria "autoconservazione cognitiva". Prima di incollarvi dunque l’etichetta "asociali", vediamo cosa succede davvero dietro lo schermo.

Messaggi vs telefonate: cosa succede davvero nella vostra testa

Una telefonata non è solo una voce nell’orecchio. Per il cervello è multitasking allo stato puro: deve ascoltare l’interlocutore, registrare le informazioni, elaborarle e formulare una risposta in tempo reale, mentre controlla tono, pause, silenzi imbarazzanti e momento giusto per intervenire. Tutto insieme, senza pausa caffè.

È qui che entra in gioco la famigerata autoconservazione cognitiva: scegliere la comunicazione asincrona è un modo per proteggere la qualità del vostro pensiero dalle richieste “live” della conversazione orale.

Con i messaggi il copione cambia. Potete decidere quando leggere, quanto aspettare prima di rispondere, potete riscrivere la frase tre volte finché suona esattamente come nella vostra testa. Le varie operazioni - capire, pensare, formulare - diventano step separati, non un unico numero acrobatico.

E c’è anche un tema di pura efficienza: in media leggiamo tra 200 e 400 parole al minuto, mentre ascoltando una voce ne elaboriamo circa 120-160. Tradotto: con un testo fate lo stesso lavoro comunicativo in meno tempo e con più controllo. Non è pigrizia, è project management mentale.

Introverse, estroverse e quella performance chiamata telefonata

La vostra migliore amica estroversa esce rigenerata da quaranta minuti al telefono con la collega? Per lei l’interazione sociale è una ricarica, il cervello la registra come una piccola ricompensa.

Per molte persone introverse, invece, la stessa telefonata è una performance sul palco: stimoli, suoni, microsegnali sociali oltrepassano la soglia di attivazione e il sistema si ritrova in overdrive. Risultato: a fine chiamata ci si sente svuotate.

La comunicazione testuale si adatta molto meglio al modo di elaborare le informazioni delle persone introverse. Uno studio del 2024 pubblicato su Psychology of Popular Media ha osservato che gli introversi che potevano esprimersi via SMS mostravano più autostima rispetto a chi era “obbligato” a parlare al telefono.

Tolta la pressione della risposta immediata, le energie cognitive non devono più presidiare ogni centimetro dello scambio sociale e possono concentrarsi sul pensiero vero: valutare cosa dire, scegliere le parole, cambiare idea.

E no, questo non rende il messaggio meno autentico: un’osservazione sparata di getto non è automaticamente più sincera di una risposta meditata inviata con i vostri tempi.

Gen Z, Millennials e la falsa “generazione silenziosa”

Le statistiche dicono che non siete un caso isolato. La JAMES 2024 mostra che tra i giovani il 97 per cento usa i messaggi di chat tipo WhatsApp ogni giorno o quasi, mentre il 77 per cento usa il telefono per telefonare e il 74 per cento per i vocali.

Secondo dati riportati da Radio105, il 70 per cento dei 18-34enni evita le telefonate e il 31 per cento entra in panico se vede comparire un numero sconosciuto. Se vi sentite “strane” a non rispondere, il punto è che siete statisticamente nella norma.

Un’analisi Ofcom aggiunge altri numeri interessanti: solo il 15 per cento dei 16-24enni considera le chiamate vocali il canale principale, il 74 per cento preferisce i messaggi per le comunicazioni di routine, il 68 per cento prova ansia per le chiamate inattese da numeri sconosciuti e il 40 per cento non risponde neppure a contatti noti senza un messaggio che anticipi il motivo.

Per molte persone, lo squillare del telefono è vissuto come un’entrata a gamba tesa nel proprio spazio mentale, mentre il messaggio è come bussare alla porta del vostro salotto interiore.

Quando va benissimo messaggiare (e quando conviene ancora chiamare)

Preferire i messaggi è sano ogni volta che vi aiuta a gestire meglio energie, tempo ed emozioni. Per coordinare appuntamenti, condividere informazioni pratiche, inviare un recap dopo una riunione, un testo è perfetto: resta scritto, è riconsultabile, non obbliga nessuno a fermarsi subito.

È altrettanto legittimo usare il messaggio per prendersi qualche minuto di decompressione prima di rispondere a una richiesta emotivamente carica.

Diventa un campanello d’allarme quando l’evitamento delle telefonate inizia a limitarvi la vita: se rimandate all’infinito chiamate di lavoro, del medico o della scuola dei figli perché vi sale un’ansia fisica, se perdete opportunità professionali o vi isolate dalle relazioni importanti, allora conviene parlarne con un professionista.

Nel quotidiano, però, potete addomesticare la “phone anxiety” con piccole strategie: scrivere un messaggio per fissare un orario preciso di chiamata, preparare in anticipo due frasi di apertura, iniziare da telefonate brevissime con persone di fiducia.

E ricordare una regola semplice: messaggio per le info veloci, per confermare un aperitivo, per chiedere un favore non urgente; chiamata per emergenze, conversazioni emotive importanti, chiarimenti complessi dove il tono di voce vale più di cento emoji.

Alla fine, il modo in cui comunicate dice di voi che siete attente, riflessive, capaci di scegliere le parole e di proteggere il vostro spazio mentale. Non siete asociali, siete solo curate anche nella comunicazione quanto nel guardaroba. La vera eleganza digitale è trovare un equilibrio tra ciò che fa bene a voi e ciò che fa sentire considerate chi vi sta dall’altra parte della linea, che sia una suoneria o una notifica WhatsApp.