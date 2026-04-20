Zero idee per pranzo? Questa ricetta è facile e veloce ma al tempo stesso sana e gustosa. Da provare!

Quattro ingredienti protagonisti, meno di mezz’ora di fornelli e il pranzo è pronto. L’insalata di patate, fagiolini, tonno e uova è il classico piatto unico di casa che mette tutti d’accordo.

Arriva dall’entroterra ligure, dalle cucine in cui le patate dell’orto, i fagiolini freschi e il tonno sott’olio in dispensa erano la base per riempire il piatto senza svuotare il portafoglio. Oggi resta una ricetta furba, completa e perfetta da servire tiepida o fredda, sul tavolo di ogni giorno come nelle serate d’estate con gli amici.

Ingredienti per 4 persone

Per una insalata di patate, fagiolini, tonno e uova ricca ma equilibrata vi servono:

- 500 g di patate

- 300 g di fagiolini freschi

- 300 g di tonno sott’olio ben sgocciolato

- 4 uova medie

- 1 cipolla bianca fresca o rossa

- olio extravergine d’oliva

- sale e pepe

- prezzemolo tritato, se vi piace

Per una versione più leggera potete scegliere tonno al naturale e limitare l’olio a 2 cucchiai a persona. Se qualcuno non mangia uova, potete sostituirle con ceci o fagioli bianchi in barattolo, ben sciacquati.

Come prepararla passo passo

1. Lavate le patate e lessatele intere, con la buccia, in acqua salata. Quando una forchetta le attraversa senza sforzo, scolatele e lasciatele intiepidire.

2. Nel frattempo pulite i fagiolini eliminando le estremità. Lessateli in acqua bollente salata per 8-10 minuti. Devono restare teneri ma ancora sodi e di un bel verde brillante. Passateli sotto acqua fredda per fermare la cottura.

3. Mettete le uova in un pentolino con acqua fredda, portate a bollore e cuocete 8-9 minuti per averle ben sode. Per un tuorlo più cremoso bastano 7 minuti. Raffreddatele sotto l’acqua, poi sgusciatele.

4. Sbucciate le patate e tagliatele a pezzi non troppo piccoli, così non si disfano. Tagliate le uova a metà o a spicchi.

5. Sgocciolate il tonno e dividetelo in pezzi grossolani, senza sbriciolarlo troppo.

6. In una ciotola capiente unite patate, fagiolini, tonno e uova. Condite con olio extravergine, sale, pepe e, se vi piace, prezzemolo tritato. Mescolate con delicatezza, dal basso verso l’alto.

Manca solo un protagonista: la cipolla, che dà carattere al piatto senza rubare la scena.

Il trucco della cipolla: sapore sì, pesantezza no

Potete usare una cipolla bianca fresca, più delicata, oppure una rossa. Avete due strade.

Se amate i sapori decisi, affettatela sottilissima e lasciatela riposare in acqua fredda per 10 minuti. In questo modo perde un po’ del pungente ma resta croccante e profumata.

Se invece la temete per la digestione, aggiungetela a spicchi nella pentola dei fagiolini. Lessandola insieme alle verdure diventa dolce, morbida e molto più leggera. Una volta scolata, tagliatela a fettine e unitela al resto. È un trucco semplice, ma cambia davvero l’equilibrio dell’insalata.

Perché è un piatto unico completo

Questa insalata non è un semplice contorno abbondante. È un piatto unico a tutti gli effetti.

Le patate vi danno carboidrati complessi, quindi energia che sazia e dura. Tonno e uova portano proteine di qualità, fondamentali per muscoli e tessuti. Fagiolini e cipolla aggiungono fibre, vitamine e sali minerali.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, un pasto equilibrato dovrebbe combinare proprio questi tre elementi: carboidrati, proteine e verdure. Qui ci sono tutti, in una sola ciotola. Vi basta aggiungere dell’acqua, magari una fetta di pane integrale e un frutto, per avere un pranzo completo anche se siete in ufficio o in viaggio.

Varianti veloci e idee di servizio

- Senza cipolla: perfetta se a tavola ci sono bambini o palati delicati.

- Con limone: emulsionate olio, sale, pepe e succo di limone per un condimento freschissimo.

- Con olive taggiasche: un pugno di olive snocciolate e l’anima ligure è ancora più evidente.

- Con sgombro: usate sgombro sott’olio al posto del tonno per una versione più economica e dal gusto deciso.

- Più cremosa: cuocete le uova 7 minuti e lasciate il tuorlo leggermente morbido. Si mescolerà appena al condimento.

Potete servire l’insalata tiepida, appena fatta, oppure fredda, nei piatti piani come un vero secondo. In una cena a buffet, disponetela in un grande vassoio e completate con ciuffi di prezzemolo e qualche spicchio di uovo in superficie: fa subito “cucina di casa”, ma curata.

Domande frequenti

Posso prepararla in anticipo?

Sì. Anzi, dopo un paio d’ore in frigorifero i sapori si amalgamano ancora meglio. Toglietela dal frigo 10 minuti prima di portarla in tavola e mescolatela di nuovo.

Meglio mangiarla fredda o tiepida?

Sta a voi. Fredda è perfetta per pranzi d’estate, pic nic e schiscetta da ufficio. Tiepida è confortante anche nelle mezze stagioni.

Come posso portarla fuori casa in sicurezza?

Usate un contenitore ermetico e tenetela in frigorifero fino all’ultimo. Se dovete stare molte ore in giro, meglio una borsa termica con mattoncino di ghiaccio. Condite bene in partenza, così non dovete aprire bottigliette di olio in spiaggia o in treno.

Posso usare patate già cotte?

Sì. Patate bollite avanzate, o anche patate al forno del giorno prima, sono perfette. Tagliatele a pezzi e aggiungetele all’insalata solo quando sono fredde, per non sfaldarle.

Si può fare senza uova?

Certo. Omettetele del tutto o sostituitele con legumi: ceci, cannellini o borlotti già cotti. Il piatto resterà completo, ricco di proteine e molto soddisfacente.