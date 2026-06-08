Sempre più italiani mettono sardine in scatola a tavola per proteggere cuore e portafoglio. Ecco benefici ed eventuali controindicazioni

Mangiarle una volta ogni tanto è buonsenso mediterraneo. Ma chi tiene sempre una scatoletta di sardine in frigo o nella dispensa sogna di fare il salto di qualità: mangiare sardine tutti i giorni fa davvero bene alla salute o è una finta buona idea?

Il punto è che questo pesce azzurro “povero” è diventato l’alimento feticcio di chi vuole più omega-3 senza svenarsi con il salmone. E i dati nutrizionali sono dalla sua parte. Le linee guida italiane, però, parlano di pesce due volte a settimana, non tutti i giorni. Qui si gioca la partita.

Perché le sardine sono un piccolo grande alleato di salute

La sardina è un pesce azzurro tipico del Mediterraneo, piccolo, grasso quanto basta e molto più interessante di quanto suggerisca il prezzo al supermercato. Per 100 grammi freschi si viaggia intorno alle 130 calorie, con proteine complete, pochi carboidrati e grassi in gran parte “buoni”.

Il vero tesoro sono gli acidi grassi omega-3 a lunga catena (EPA e DHA). Documenti regionali sugli omega-3 indicano che con circa 40 grammi di sarde fresche o 90 grammi di sardine sott’olio si arriva a 1 grammo di omega-3, la quota spesso consigliata per proteggere cuore e cervello.

In più le sardine concentrano vitamina D, vitamina B12, vitamina A, selenio e potassio. Nelle versioni in scatola, dove le lische sono morbide, 100 grammi forniscono una quantità di calcio paragonabile a un bicchiere di latte. Non male per un panino “da ufficio”.

Ultimo vantaggio non trascurabile: essendo un pesce piccolo, in basso nella catena alimentare, accumula molto meno mercurio rispetto ai grandi predatori. Diversi studi e i materiali di educazione alimentare regionali lo confermano: tra i pesci di consumo frequente, la sardina è tra le scelte più tranquille dal punto di vista dei metalli pesanti.

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Mangiare sardine tutti i giorni: i possibili benefici

Arriviamo alla domanda cruciale: che succede se iniziate a mangiare sardine quasi ogni giorno?

Da un lato, c’è il fascino dell’apporto costante di omega-3. Per chi non ama molto il pesce, aprire una scatoletta a pranzo potrebbe essere il modo più semplice per centrare la famosa quota di 1 grammo al giorno.

Un consumo molto regolare può aiutare a tenere sotto controllo trigliceridi e colesterolo, grazie agli omega-3, e a dare una mano alla pressione arteriosa se il resto della dieta è davvero in stile mediterraneo. La vitamina D e il calcio sostengono ossa e denti, la B12 il sistema nervoso e i globuli rossi.

Attenzione però: l’obiettivo ufficiale è almeno due porzioni di pesce alla settimana, di cui una di pesce azzurro.

Mangiare sardine tutti i giorni significa quindi andare ben oltre il minimo raccomandato. Può essere un vantaggio, ma solo se l’alimentazione rimane varia e bilanciata, non un “monodramma” a base di scatoletta.

I rischi da tenere d’occhio: sale, grassi, purine

Il primo nodo riguarda il sale. Analisi su conserve ittiche indicano che molte sardine in scatola contengono tra 400 e 600 milligrammi di sodio per 100 grammi. Con una scatola da 100-120 grammi arrivate a coprire una fetta importante dei circa 2 grammi di sodio (5 grammi di sale) che l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di non superare in un giorno.

Gli opuscoli italiani sull’alimentazione per la salute del cuore ricordano che l’80% del sale arriva dagli alimenti confezionati. Se aggiungete una scatoletta di sardine salate tutti i giorni a pane, formaggi, salumi e piatti pronti, il tetto si supera al volo. Per chi ha pressione alta o familiarità per malattie cardiovascolari, il consumo quotidiano, soprattutto di versioni sotto sale, non è una buona idea.

Secondo aspetto: i grassi. Le sardine sono sane, ma non “leggere” per definizione. A seconda del liquido di governo, 100 grammi possono contenere da 10 a 20 grammi di lipidi totali, con 2-4 grammi di saturi. Se l’olio è extravergine di oliva, la situazione è favorevole. Se parliamo di oli di semi raffinati, il profilo cambia. Meglio scegliere prodotti al naturale o in olio extravergine e sgocciolare bene.

C’è poi il tema purine. Le sardine ne sono ricche e queste sostanze, metabolizzate, aumentano l’acido urico nel sangue. In chi soffre di gotta o ha problemi renali, un consumo frequente può scatenare crisi dolorose. I nutrizionisti suggeriscono a queste persone di limitare nettamente il pesce azzurro, soprattutto se in scatola.

Un ultimo dettaglio, poco glamour ma utile: la sicurezza. Le aziende sanitarie locali ricordano che le conserve ittiche aperte vanno tenute in frigorifero, ben coperte dal loro liquido, e consumate in giornata. Restare per giorni in un contenitore mezzo aperto favorisce la formazione di istamina e di altri contaminanti.

Il menù della settimana se amate le sardine

Per una persona adulta, sana, con pressione nella norma, una strategia di buon senso potrebbe essere questa: puntare a 2-3 porzioni di pesce alla settimana come indicano le linee guida, di cui una o due a base di pesce azzurro. Se siete fan delle sardine, potete tradurlo in 3-4 volte a settimana, alternando fresco, surgelato e scatola.

Se proprio volete inserirle quasi tutti i giorni, meglio orientarsi su mezza scatoletta al naturale, ben sgocciolata, abbinata a tanti vegetali e a cereali integrali, controllando il sale nel resto dei pasti. E ricordando che per ipertesi, chi ha gotta o malattie renali croniche, il piano va sempre discusso con il medico curante. In fondo, il vero segreto non è la scatoletta magica, ma l’equilibrio dell’intero piatto.