Il nome sembra anche carino ma in realtà si tratta di un problema che può causare l'irritazione dei nervi della mano

Avete appena controllato se il mascara è al suo posto nella fotocamera interna, ma la vera cosa che oggi dovreste guardare è un’altra: il vostro mignolo. Sì, proprio quel dito che in questo momento probabilmente sta reggendo, eroico e ignorato, i quasi 200 grammi del vostro smartphone.

Su TikTok circolano video di mignoli con solchi profondi, foto allarmate di dita “storte” e diagnosi fai-da-te di smartphone pinky. Allora la domanda è legittima: vi state davvero deformando la mano per chattare più comodamente, o è solo l’ennesima psicosi social? Abbiamo messo insieme ciò che dicono gli ortopedici, i fisioterapisti e i dati sull’uso del telefono per aiutarvi a capirlo senza panico ma con lucidità.

Prima di andare nel panico: cos’è davvero il mignolo da smartphone

La presa standard è sempre quella: tre dita dietro il telefono, pollice libero sullo schermo e mignolo sotto, a fare da mensola. Nel tempo, là dove appoggia il bordo del device può comparire una piccola rientranza, a volte accompagnata da indolenzimento. È quello che online chiamano “mignolo da smartphone” o smartphone pinky.

Gli specialisti però invitano a respirare. "La maggior parte delle rientranze nel dito non evidenzia un problema," spiega Peter Evans, chirurgo ortopedico della Cleveland Clinic. "Mostrano la tipica anatomia del mignolo, che può variare ampiamente". In molti casi si tratta di un semplice adattamento meccanico, una sorta di “callo da appoggio” osseo e cutaneo, come succede con le penne o con certi strumenti musicali.

Per capire dove siete nel famoso spettro tra normale e preoccupante, potete fare un piccolo autotest. Osservate i due mignoli uno accanto all’altro: se il dito che regge lo smartphone ha solo un avvallamento morbido e indolore, che si nota di più subito dopo lunghe sessioni di scroll ma non vi limita nei movimenti, siete quasi certamente nella zona adattamento. Il campanello d’allarme scatta se compaiono dolore puntorio, gonfiore, rigidità o la sensazione di non riuscire più a stringere, afferrare, abbottonare con la stessa precisione.

Altro segnale da non ignorare: formicolio o intorpidimento di mignolo e anulare, soprattutto quando tenete il gomito piegato. In quel caso il problema potrebbe non essere il dito in sé, ma il nervo ulnare compresso lungo il braccio. E qui entriamo nel capitolo dei rischi veri.

Spoiler: il problema non è solo nel mignolo

Gli ortopedici vedono sempre più spesso il cosiddetto “gomito da smartphone”, la sindrome del tunnel cubitale: succede quando tenete il gomito piegato oltre i novanta gradi per lunghi periodi, appoggiando il telefono all’orecchio o scrivendo messaggi con il braccio a L. Il nervo ulnare, che porta sensibilità proprio a mignolo e anulare, viene schiacciato. Il risultato: formicolii, perdita di forza, dolore che risale verso l’avambraccio.

Il dito che merita davvero una chat privata con il medico, poi, è spesso il pollice. È lui che digita, scorre, apre, chiude, fa zoom. "Le articolazioni del pollice non sono fatte per mandare messaggi e scorrere tutto il giorno," ricordano gli esperti della Cleveland Clinic. L’uso eccessivo può aggravare artrite già presente o scatenare tendiniti, con dolori alla base del pollice e difficoltà ad aprire barattoli, afferrare oggetti, persino girare una chiave.

E poi c’è il collo. Una testa pesa circa quattro o cinque chili, ma se la inclinate in avanti per guardare lo schermo il carico sulle cervicali può arrivare a parecchie decine di chili equivalenti. Considerando che in Italia passiamo sullo smartphone quasi 176 minuti al giorno, il famoso text neck non è più una leggenda urbana: tensioni, mal di testa, spasmi muscolari possono diventare il sottofondo fisso delle vostre giornate in ufficio.

Come cambiare presa (e abitudini) per salvare il vostro mignolo

La buona notizia è che non dovete scegliere tra manicure e salute articolare. Potete continuare a usare il telefono, ma va negoziata una tregua con il vostro corpo. Un sondaggio su oltre 3000 utenti ha mostrato che il 58,3 per cento tiene lo smartphone con una sola mano usando il mignolo come base, mentre solo il 4,4 per cento lo usa stabilmente a due mani. Traduzione: basterebbe già alternare più spesso le mani, usare quattro dita dietro il telefono e riservare la presa “con mensola di mignolo” alle situazioni in cui vi serve davvero raggiungere tutto lo schermo.

Altro alleato sottovalutato: gli accessori. Solo il 6,1 per cento delle persone usa grip esterni, eppure un semplice PopSocket, un anello posteriore o una cover antiscivolo riducono tantissimo la necessità di incastrare il bordo del device sul dito. Gli stand da tavolo o le basi a collo d’oca possono diventare il vostro migliore investimento per binge-watching e videochiamate infinite, lasciando che siano gli oggetti - non le vostre articolazioni - a sostenere i 200 grammi di vetro e metallo.

Infine, regalatevi una mini routine anti smartphone pinky. Ogni trenta o quaranta minuti di uso (diciamo ogni manciata di reel) fate tre cose: aprite e chiudete le mani in pugno per dieci volte, allungate delicatamente il polso con le dita rivolte verso di voi, riportate il telefono all’altezza degli occhi raddrizzando il collo e facendo una leggera “doppia mentoniera” verso l’interno.

Se nonostante queste accortezze dolore, formicolio o rigidità persistono per più giorni, peggiorano la notte o vi impediscono gesti quotidiani, è il momento di parlarne con il medico di base o con uno specialista della mano. La prossima volta che brinderete all’aperitivo, forse alzerete il vostro spritz con una nuova consapevolezza su come, e quanto, vi conviene far lavorare quel piccolo, prezioso mignolo.