Prima il Varzi Festival, a seguire l’evento OltreGusto: due appuntamenti imperdibili per celebrare l'inizio di settembre con passo leggero, scoprendo la Lombardia più autentica tra colline, arte e calici d'autore

C’è un modo per neutralizzare la malinconia del rientro dalle vacanze e convincersi che l’estate non finisce l'ultimo giorno di ferie: programmare subito un paio di gite fuori-porta.

Per chi cerca l'ispirazione giusta, la risposta arriva dall'Oltrepò Pavese, terra di dolci colline, borghi incantati e vigne a perdita d'occhio. Proprio qui, nelle prime due settimane di settembre, prendono il via due festival imperdibili dedicati alla grande cultura e alla più raffinata enogastronomia, entrambi promossi con il patrocinio e il sostegno di Regione Lombardia.

Il primo è Varzi Festival, dal 2 al 6 settembre 2026: cinque giornate tra musica swing, pop e classica, letteratura, teatro, cinema e fotografia all'Auditorium G. Azzaretti, nuovo main stage della manifestazione (ingresso libero fino a esaurimento posti). Tra i protagonisti Marina Rei, Enrico Bertolino, Marco Lodola, I Solisti di Pavia e il Teatro Franco Parenti di Milano. Subito dopo, spazio ai vini eccellenti e alla cucina d'autore con OltreGusto, in programma il 7 e l’8 settembre, dalle 19 alle 24, a Voghera. Due appuntamenti pensati per chi vuole scoprire un territorio autentico, partendo dalle sue eccellenze artistiche ed enogastronomiche.



Varzi Festival: la cultura nel cuore del borgo medievale

Cinque giornate di arte nel cuore del borgo medievale di Varzi, inserito tra "I Borghi più belli d'Italia".

Dal 2 al 6 settembre 2026, la quarta edizione de Il Varzi Festival accende i riflettori su musica swing, pop e classica, letteratura, teatro civile, cinema e fotografia in un unico racconto corale. Quest'anno il festival vive un passaggio storico, debutta infatti all'Auditorium G. Azzaretti, il nuovo hub culturale realizzato con i fondi PNRR.

Il cartellone propone un percorso ricco di grandi nomi del panorama nazionale. L'edizione 2026 sceglie la formula del percorso culturale progressivo: cinque giornate, ciascuna dedicata a un tema differente ma complementare, per comporre un mosaico di linguaggi capace di parlare a pubblici diversi.

Mercoledì 2 settembre: l’inaugurazione con l'artista Marco Lodola (intervistato da Patrick Ray Pugliese) e il concerto Guarda che luna, senti che swing con I Briganti dello Swing.

Giovedì 3 settembre: Presentazione del libro InterNati e spettacolo ironico di ed equilibrio di Enrico Bertolino.

Venerdì 4 settembre: La grande musica pop di Marina Rei in concerto tra voce e percussioni.

Sabato 5 settembre: Proiezioni di corti e docufilm al pomeriggio, e alla sera l'elegante concerto/reading de I Solisti di Pavia dedicato a Vivaldi.

Domenica 6 settembre: Incontro sulla fotografia contemporanea con Denis Curti e Manila Alfano, seguito dalla commedia Terzo Tempo del Teatro Franco Parenti con Lucia Vasini e Paolo Hendel.

Ideato e diretto dall'Associazione VarziArte APS ETS, il Festival 2026 si realizza grazie all'alleanza con la Fondazione Monte di Lombardia e al contributo di Regione Lombardia, con il sostegno del Comune di Varzi. Info è programma sul sito www.varziarte.it

OltreGusto: l'alta enogastronomia incontra il Pinot Nero

Lunedì 7 e martedì 8 settembre, il filo conduttore del weekend si sposta verso l'eccellenza enogastronomica con la nascita di OltreGusto Oltrepò Terra di Pinot Nero. L'evento trasforma Voghera nel tempio del gusto, unendo la valorizzazione delle bollicine e del vino ferma da Pinot Nero DOC e DOCG al grande saper fare della ristorazione locale.

Dopo gli appuntamenti tecnici della giornata - tra cui masterclass e banchi d'assaggio con 32 cantine storiche -, al calar del sole l'evento si apre al pubblico (dalle 19.00 alle 24.00) nel suggestivo giardino dell'Istituto Gallini. Tra gli altri appuntamenti:

Degustazioni d'autore: Ogni serata offre ai visitatori 5 degustazioni vino e 9 assaggi firmati dai migliori ristoranti oltrepadani.

Show cooking stellati: Condotti da Carlo Passera (coordinatore di redazione di Identità Golose), vedranno alternarsi sul palco chef di primo piano come Salvatore Morello, Roberto Di Pinto, Felice Lo Basso, Nino Ferreri e pastry chef di fama internazionale. Le loro creazioni realizzate dal vivo verranno poi servite al pubblico in formato finger food.

Eccellenze e partner: Spazio ai presidi Slow Food locali, come il Peperone e la Cipolla dorata di Voghera, al Salame di Varzi DOP e a selezionate realtà agroalimentari del territorio.

L’evento è organizzato con il patrocinio e la collaborazione dei Comuni di Voghera e Torrazza Coste, della Provincia di Pavia, dell’ITA Gallini e di Regione Lombardia. L’accesso a Oltregusto è aperto al pubblico, acquistando il biglietto al seguente link. Info e programma dettagliato sulla pagina Instagram @OltreGusto