Giusto agli sgoccioli dell'estate, il brand francese ci invoglia ad accantonare abiti leggeri e ad "abbracciare" il lato più chic e "cozy" dell'autunno!



C'è chi è già tornato alla routine di sempre e chi, beato lui o lei, si gode ancora gli ultimi scampoli d'estate e di relax vacanziero. A pensare alla stagione alle porte e al suo carico di novità è il brand francese Sézane che, proprio gli ultimi giorni di agosto, ha lanciato online la sua Grande Collection dedicata all'autunno.



E lo fa aprendo un nuovo capitolo: per questo autunno, infatti, il marchio parigino fondato nel 2013 da Morgane Sézalory, punta tutto su un guardaroba di capi essenziali, silhouette più definite e volumi ampi, reinterpretati con la spontaneità, eleganza e attenzione ai dettagli, tipici di Sézane.





Le linee si fanno più morbide e generose, pronte ad avvolgerci tra maglioni e capispalla dalle silhouette "over", in un abbraccio che profuma già di autunno. I materiali spaziano dalla pelle alla maglia, dalla seta al lino, fino al pizzo e alla rafia, dando vita a capi pensati per entrare naturalmente nel quotidiano e accompagnarlo nel tempo.



La palette dei colori è un omaggio ai mesi che ci attendono, tra intensi marrone cioccolato e moka, sofisticati beige, guizzi di arancione zucca e verde kaki e "pennellate" di blu intenso a punteggiare i look e le giornate finalmente più fresche!





Tra le novità, trova un posto speciale la pelletteria, con nuove borse in morbida pelle, pensate per diventare compagne di ogni giorno: versatili, morbide al tatto, spaziano dalle ampie tote, ideali per l' ufficio, alle maxi pochette da portare h24. Infine accessori come bijoux "bold" e foulard in seta completano gli outfit con tocchi di stile pieni di charme ed eleganza.









Un guardaroba "capsule" con capi fatti per durare, versatili e combinabili tra loro, caratterizzati da qualità, dettagli unici e una gioiosa ispirazione autunnale.

Preparate il vostro pumpkin space latte e fate un giro su sezane.com alla ricerca dei vostri prossimi Fall Essentials del cuore!





