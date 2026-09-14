Una collezione all'insegna della spontaneità. E quella di Emme, che la conduttrice Benedetta Parodi che la racconta qui con le sue figlie.

È quasi un gioco il servizio fotografico dedicato alla collezione autunno-inverno 2026/27 del brand Emme, che ha visto insieme sul set Benedetta Parodi e le figlie Matilde ed Eleonora Caressa (nelle foto), studentesse universitarie e content creator. «Posare con le mie figlie è stato bellissimo», racconta a Grazia la conduttrice. «È sempre piacevole condividere il mio lavoro con loro: come per magia diventa divertimento puro. Io torno un po’ ragazzina e loro, invece, crescono e apprendono nuove cose. Questo scambio reciproco è bello e stimolante». Scegliere i capi, pensati per accompagnare la vita di ogni giorno valorizzando l’identità di chi li indossa, ha dato spazio allo stile di ciascuna, come racconta Eleonora Caressa: «Il capo must del mio guardaroba sono i texani. Salvano qualsiasi look, con un top carino e la gonna o un bel paio di jeans che vestono bene, come quelli di Emme».

Per Matilde, invece, il colpo di fulmine nasce «per qualcosa che vedo indossato da un personaggio di una serie tv. Per esempio mi piacciono molto gli stivali verdi di Emme con i tacchi alti, perché, partendo da loro, ho creato look in stile Disney Channel. Altrimenti tendo ad ascoltare mia sorella: lei è un po’ l’“arbiter elegantiarum” di casa nostra». La collezione Emme questa stagione esalta una femminilità spontanea e trasversale. «Apprezzo tutto della collezione perché ha il pregio di essere elegante e comoda allo stesso tempo», conclude Benedetta. «Rispecchia il mio stile e mi dà la sicurezza di essere raffinata senza rinunciare alla praticità. Il punto di forza sono i capispalla e le giacche, davvero bellissimi. Durante il servizio fotografico le ragazze e io ce li siamo letteralmente strappati dalle mani».