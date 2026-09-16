Chelsy Davy lasciò il principe Harry perché non voleva vivere sotto i riflettori: oggi è sposata, ha tre figli e vive alle Mauritius

Per sette anni è stata la donna che molti immaginavano un giorno al fianco del principe Harry sull'altare. Parliamo di Chelsy Davy: era presente alla laurea militare del principe, partecipava agli appuntamenti della famiglia reale e nel 2011 fu invitata anche al matrimonio di William e Kate.

Eppure, quando cominciò a diventare chiaro che stare con Harry avrebbe significato anche accettare tutto ciò che comportava entrare davvero nella Royal Family, fu lei a fare un passo indietro.

Secondo quanto raccontato dal biografo reale Robert Lacey in Battle of Brothers, Chelsy Davy disse a Harry di non essere disposta a fare gli stessi sacrifici che aveva visto affrontare a Kate Middleton. In particolare, non voleva costruire la propria vita intorno alla costante attenzione della stampa.

Era il 2011 e la loro relazione, iniziata nel 2004 e proseguita tra separazioni e riavvicinamenti, arrivò definitivamente al capolinea. Harry avrebbe poi incontrato Meghan Markle, mentre Chelsy ha costruito una vita sempre più lontana da quella che avrebbe potuto aspettarla a corte.

Quindici anni dopo, basta guardare dove vive oggi per capire quanto quella decisione fosse coerente con ciò che desiderava. Chelsy Davy si è trasferita alle Mauritius, dove cresce tre figli, gestisce il proprio brand di gioielli e trascorre giornate che sembrano avere ben poco in comune con quelle scandite dagli impegni ufficiali di Buckingham Palace.

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Che fine ha fatto Chelsy Davy dopo il principe Harry

Dopo la fine della relazione con il principe Harry, Chelsy Davy ha continuato inizialmente la carriera legale, prima di lasciare definitivamente quel mondo e dedicarsi all'imprenditoria. Nel 2016 ha fondato Aya, il suo marchio di gioielli, che oggi gestisce anche dalle Mauritius.

Ed è proprio sull'isola dell'Oceano Indiano che la sua vita ha preso una direzione completamente nuova. Mauritius ha sempre avuto un significato particolare per lei: nata e cresciuta in Zimbabwe, Chelsy ha raccontato di aver cominciato a frequentarla con la famiglia quando aveva appena quattro anni. È anche qui che nel 2022 ha sposato l'albergatore Sam Cutmore-Scott, conosciuto due anni prima.

Oggi la coppia ha tre figli: Leo, nato nel 2022, Chloe, arrivata nel 2024, e Finn, nato nel marzo 2026. Ed è proprio attraverso alcune rare immagini condivise sui social che recentemente Chelsy Davy ha mostrato qualcosa della quotidianità costruita insieme a loro.

La scelta di trasferirsi qui non è stata casuale. Chelsy ha spiegato recentemente che, dopo aver trascorso del tempo alle Mauritius durante la pandemia, lei e Sam hanno cominciato a considerare l'isola non più soltanto come una destinazione per le vacanze. Con la nascita dei figli è diventato importante poter offrire loro più libertà, natura e vita all'aperto.

La vita tranquilla che ha sempre desiderato, alle sue condizioni

A guardarla oggi, la scelta fatta da Chelsy Davy più di quindici anni fa sembra ancora più comprensibile.

Alle Mauritius ha costruito una quotidianità lontana dall'attenzione costante che accompagnava la relazione con Harry, ma senza rinunciare al lavoro e ai progetti personali. Gestisce il suo brand di gioielli Aya, cresce i tre figli insieme al marito e trascorre gran parte del tempo tra casa, natura e spiaggia.

Una vita volutamente più riservata, della quale condivide soltanto qualche frammento sui social. E soprattutto una vita costruita alle proprie condizioni: proprio quella libertà che, quando frequentava il principe Harry, aveva capito di non voler sacrificare.