C’è chi aspetta le vacanze e chi aspetta gli I-Days Coca-Cola

Da oltre venticinque anni il festival accompagna l’estate di chi rimane in città, trasformando gli ippodromi milanesi in un punto d’incontro per migliaia di persone in arrivo da tutta Italia e dall’estero.

Quello con il calendario I-Days Coca-Cola è un appuntamento che è cresciuto negli anni fino a diventare uno dei festival live più rilevanti del panorama europeo, capace di riunire sullo stesso palco artisti che hanno segnato intere generazioni e protagonisti della scena contemporanea.

Da Independent Days agli I-Days: una storia lunga oltre 25 anni

Nato nel 1999 come Independent Days Festival, l’evento era inizialmente dedicato al rock e alla musica alternativa. Con il tempo ha ampliato i propri confini, attraversando pop, hip hop, metal ed elettronica, senza perdere la propria identità.

Negli anni gli I-Days hanno ospitato artisti come Radiohead, Pearl Jam, Green Day, Muse, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Florence + The Machine, Lana Del Rey, Travis Scott, Dua Lipa, Linkin Park, Metallica, Doja Cat e Stray Kids, costruendo un cartellone sempre più internazionale e trasversale.

La crescita si riflette anche nei numeri: se il 2023 aveva superato i 320 mila spettatori, il 2024 ha segnato un nuovo record con oltre 420 mila presenze, confermando gli I-Days come il festival italiano con il maggior afflusso di pubblico. Anche il 2025 ha mantenuto lo stesso slancio, tra cui le uniche date italiane di artisti come Justin Timberlake, Dua Lipa, Olivia Rodrigo e Post Malone, fino al sold out dei Linkin Park davanti a oltre 78.500 spettatori.

La spiritualità collettiva con Florence + The Machine

C’è un momento, dentro il flusso degli I-Days, in cui il concerto smette di essere soltanto spettacolo e diventa atmosfera. Succede quando il pubblico si compatta e l’aria sembra cambiare densità, come se tutto rallentasse per entrare in un altro tempo.

Durante la data di Florence + The Machine, questo passaggio è stato evidente fin dall’inizio: una platea già immersa nella sera, il caldo che non si è ancora sciolto del tutto e una tensione silenziosa che precede l’ingresso sul palco. Quando Florence Welch è apparsa, l’Ippodromo ha assunto un’altra forma, più sospesa, costruita su luci morbide, movimenti ampi e una presenza scenica che riempie lo spazio senza bisogno di sovrastrutture.

Il concerto si è mosso come una progressione emotiva più che come una semplice scaletta. Dai momenti più raccolti, quasi sussurrati, si è arrivati a esplosioni corali in cui il pubblico ha iniziato a cantare in modo compatto seguendo brani come Dog Days Are Over, Shake It Out e Hunger, che hanno immediatamente acceso l’area dell’Ippodromo. L’estetica tipica di Florence Welch, fatta di slanci fisici, gesti ampi e continue variazioni di intensità, ha guidato l’intera performance.

A tratti la sensazione era quella di un rituale condiviso: mani alzate, voci che si sovrappongono e quella dinamica tipica dei grandi festival in cui palco e pubblico smettono di essere separati. Anche momenti più intimi, come Never Let Me Go, hanno trovato spazio all’interno di un set costruito su contrasti continui, tra vulnerabilità e potenza.

Ed è forse qui che gli I-Days mostrano la loro identità più forte: nella capacità di accogliere concerti che non si limitano a intrattenere, ma costruiscono un tempo parallelo. Una dimensione sospesa in cui la musica diventa esperienza e la serata si sedimenta molto oltre l’ultima nota.

Il programma degli I-Days Coca-Cola 2026

L’edizione 2026 prosegue nel segno dei grandi eventi. Dopo l’apertura con i Maroon 5, il calendario continua con alcuni degli appuntamenti più attesi della stagione.

Il 6 luglio sul palco dell’Ippodromo Snai La Maura arrivano i System of a Down, unica data italiana, insieme ai Queens of the Stone Age e agli Acid Bath. A settembre il festival si sposta all’Ippodromo Snai San Siro con Tony Pitony il 4 settembre, David Guetta il 6 settembre (anch’egli in esclusiva per l’Italia) e A$AP Rocky il 10 settembre, anche questa unica data nel nostro Paese.

Una line-up che conferma la vocazione degli I-Days: attraversare generi e pubblici diversi, mescolando icone globali e nuovi linguaggi della musica contemporanea.

Quello che c’è da sapere prima di andare

L’esperienza del festival passa anche dall’organizzazione quotidiana. Per il 2026 sono state introdotte alcune indicazioni pensate per rendere più fluida la permanenza nelle due venue.

È consentito l’ingresso con bottiglie d’acqua fino a 0,5 litri, esclusivamente senza tappo per motivi di sicurezza, e con borracce in plastica o silicone morbido da riempire in loco. In entrambe le location del festival sono presenti diverse aree zone food & beverage con pagamento cashless tramite app Orlay Pay oppure con token.

Per raggiungere i concerti, gli organizzatori consigliano l’uso dei mezzi pubblici, potenziati nei giorni degli eventi. Chi arriva in auto può fare riferimento ai parcheggi ufficiali indicati per ciascuna venue. È sempre consigliato controllare in anticipo l’ingresso riportato sul biglietto e considerare i tempi dei controlli di sicurezza.

Più che una semplice serie di concerti, gli I-Days restano uno di quei momenti in cui Milano cambia ritmo: la musica diventa esperienza condivisa e l’estate prende forma, sera dopo sera, davanti allo stesso palco.