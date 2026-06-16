L’edizione 2026 di Circolo Innovation è stata un trionfo assoluto e ha consolidato il format come uno degli appuntamenti più rilevanti e innovativi nel panorama degli eventi italiani, capace di far dialogare il mondo del digital, dello sport e dello spettacolo

Una serata magica ed emozionante: sabato 13 giugno 2026 è andato in scena l’attesissimo evento del format Circolo Innovation, ideato e prodotto dall'imprenditore digital Mauro Perrella. La suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi Pietro Mennea al Foro Italico ha fatto da sfondo a un appuntamento che ha saputo fondere armoniosamente tematiche di fondamentale importanza quali Sport, Benessere e Inclusione.

L’evento si è aperto con una serie di iniziative sportive volte a sensibilizzare il pubblico e le istituzioni sui valori dell’inclusività e del vivere sano, dimostrando ancora una volta come lo sport possa essere un potente veicolo di coesione sociale e di innovazione culturale.

Un parterre di rilievo e un red carpet d’eccezione

Il culmine della manifestazione è stato raggiunto in serata, quando l’atmosfera si è accesa per l’esclusiva cerimonia di premiazione. Le istituzioni presenti hanno insignito di prestigiosi riconoscimenti personalità di spicco del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tra i grandi nomi premiati sul palco spiccano Raoul Bova, Giorgio Pasotti, Novella Calligaris, Bruno Giordano, Alvise Rigo e Simone Nolasco, insieme a molte altre figure di rilievo che si sono distinte per il loro impegno nei valori promossi dall’evento. La cerimonia è stata condotta da Simona Branchetti, giornalista di spicco e volto noto del TG5 e impreziosita dalle interviste di Sofia Oranges sul red carpet e nelle aree Lounge dell’evento.

A rendere l’accoglienza degli ospiti ancora più spettacolare è stato il nuovissimo e scenografico Red Clay Carpet, una vera e propria innovazione visiva e sensoriale realizzata grazie all’eccellenza di Cremonini Terre Rosse. Un tocco di classe che ha richiamato le prestigiose terre rosse dei campi da tennis, omaggiando la vocazione sportiva della location e offrendo un colpo d’occhio straordinario.

Spettacolo, musica e innovazione digitale

La regia digital di Mauro Perrella e del suo staff ha garantito un ritmo incalzante e coinvolgente per tutta la durata della serata. Dopo le premiazioni, gli ospiti sono stati trasportati in un’atmosfera da sogno grazie a performance canore emozionanti e coreografie di danza di altissimo livello. La festa è poi proseguita fino a notte al ritmo di un travolgente triplo dj set che ha fatto ballare tutto lo stadio.

Un evento di tale portata, fortemente improntato all’innovazione, non poteva prescindere da una connettività d’eccellenza. Il prezioso contributo di Dimensione Fibra ha garantito un’infrastruttura di rete dalla velocità supersonica, permettendo un Live Digital impeccabile. Grazie a queste connessioni all’avanguardia, l’evento ha potuto valicare i confini fisici dello stadio, raggiungendo e coinvolgendo un vastissimo pubblico online in tempo reale, confermando la maestria di questo format nel campo della comunicazione digitale.

“La data del 13 Giugno del Circolo Innovation ha superato ogni nostra aspettativa. Vedere lo Stadio dei Marmi animarsi di sport, valori positivi e grande spettacolo è la dimostrazione che l’innovazione non è solo tecnologia, ma anche la capacità di unire le persone attorno a temi fondamentali come l’inclusione e il benessere. Ringrazio di cuore tutti i partner, le istituzioni e gli straordinari ospiti che hanno reso possibile questa magia.” — Mauro Perrella, Fondatore e Produttore di Circolo Innovation.

Nella foto in alto, Mauro Perrella con Raoul Bova