Marte in Ariete porta con sé una nuova, immensa, energia. Ecco cosa sapere e che effetto avrà sui segni zodiacali

Segnatevi questa data sul calendario astrologico: 9 aprile 2026. È il giorno in cui Marte entra in Ariete e ci resta fino al 18 maggio, accendendo il cielo di un fuoco che difficilmente passa inosservato. Se nelle ultime settimane vi siete sentite lente, indecise, più inclini a pensare che ad agire, preparatevi a cambiare registro.

Parliamo del pianeta rosso nel suo domicilio naturale, quindi ai massimi giri di azione, istinto e coraggio. Tradotto: meno contemplazione, più “faccio adesso e poi, semmai, penso”. Non tutti però la vivranno allo stesso modo. Alcuni segni avranno un booster cosmico di sicurezza e voglia di conquistare, altri dovranno fare i conti con nervosismo e litigi improvvisi. E tra tutti, quattro segni in particolare saranno le vere protagoniste di questo transito.

Marte in Ariete aprile 2026: cosa cambia dal nove aprile al 18 maggio

Dal nove aprile al 18 maggio 2026 Marte attraversa l’Ariete, primo segno di Fuoco. Qui il pianeta dell’azione è “a casa”: vuole decisioni rapide, obiettivi chiari, risultati veloci. Si esce da una fase più lenta e dispersiva e torna la voglia di prendere in mano le situazioni invece di aspettare soluzioni miracolose.

Il contesto è intenso: in Ariete avete anche Saturno e Nettuno che lavorano sullo sfondo, quindi non è solo il classico colpo di testa. Marte accende il motore, Saturno chiede responsabilità, Nettuno aggiunge visione. Intorno a metà aprile, con Mercurio e la Luna nuova nello stesso segno, il cielo spinge verso nuovi inizi, messaggi diretti, scelte nette. Se dovete lanciare qualcosa, mettervi in proprio, cambiare strada, il periodo è questo.

Lato hot e lato tricky di Marte in Ariete

La parte luminosa è golosa: energia in aumento, coraggio, spirito di iniziativa, leadership naturale. Vi viene più facile dire ciò che volete, fare la prima mossa, candidarvi a quel ruolo che finora avete solo spiato su LinkedIn. Marte in Ariete ama le sfide: sport, negoziazioni, trattative, dating app vissute come un torneo seducente.

La parte ombra è quella che può creare drammi di cui poi vi pentite. Marte in Ariete è impaziente: tutto ciò che rallenta, complica o rimanda scatena irritazione. Cresce il rischio di discussioni per dettagli, risposte di pancia, “visualizzato e risposto male”. C’è anche la tendenza ad accendere mille progetti e perderne metà per strada. La chiave è usare il corpo per scaricare la tensione e la mente per fare un minimo di filtro: contare fino a dieci prima di inviare quel messaggio, correre invece di urlare, scegliere due obiettivi chiari e concentrarvi solo su quelli.

I quattro segni super favoriti da Marte in Ariete

Ariete

Siete le regine del periodo. Marte nel vostro segno vi rimette al centro del palco: energia alle stelle, desiderio di affermarvi, zero voglia di accontentarvi. In amore diventate più dirette del solito, difficile che qualcuno non si accorga di voi. Nel lavoro è il momento per osare: chiedere un aumento, proporre un progetto, cambiare rotta. L’unico rischio è bruciare i ponti per orgoglio. Chiedetevi sempre: “Mi serve vincere o mi serve ottenere il risultato?”.

Leone

Per voi questo transito è un trigono di Fuoco: carisma e fascino risalgono, torna la voglia di divertirvi e di farvi vedere. In coppia potreste riprendere in mano la passione, da single attirerete attenzione quasi senza sforzo. Sul lavoro osate di più sul fronte creativo: presentazioni, pitch, idee fuori dagli schemi vengono notate. Attenzione solo alla tentazione di dominare sempre la scena: rischiate di pestare qualche ego altrui.

Sagittario

Marte in Ariete parla la vostra stessa lingua: entusiasmo, voglia di esplorare, spirito di avventura. L’amore si fa sportivo e giocoso: flirt, viaggi a due, incontri in contesti dinamici. Nel lavoro arrivano intuizioni rapide su dove volete andare davvero, e finalmente trovate il coraggio di dire “basta” a ciò che vi annoia. Il trabocchetto è la fretta: fissate una strategia minima prima di prenotare voli, cambiare città, mollare tutto.

Gemelli

Non siete un segno di Fuoco ma ricevete Marte in Ariete con un sestile brillante. La mente si accende, la rete di contatti esplode, le parole diventano armi potenti. Ottimo per networking, colloqui, mediazione, lanci di progetti digitali. In amore vince la comunicazione sincera: niente giochi mentali, solo messaggi chiari e inviti diretti. Occhio però a non dire la prima cosa che vi passa per la testa in riunione o in famiglia: una battuta di troppo può creare gelo.

E gli altri segni: chi deve fare più attenzione

Cancro, Bilancia, Capricorno

Per voi Marte in Ariete è più faticoso: vi mette sotto pressione, vi costringe a uscire dalle comfort zone e può portare tensioni in famiglia o in coppia. Il rischio è sentirvi attaccati e reagire chiudendovi a riccio o esplodendo. Qui servono confini chiari e molta auto cura: dormire, delegare, non trasformare ogni confronto in un processo.

Toro, Vergine, Scorpione, Pesci

Per questi segni il transito funziona come una sveglia silenziosa. Non è drammatico, ma vi spinge a muovervi dove siete troppo ferme: soldi, gestione del tempo, salute. Piccole frustrazioni quotidiane vi mostrano dove serve cambiare organizzazione. Ascoltatele invece di archiviarle come “giornate no”.

Acquario

State in una via di mezzo interessante: l’aria alimenta il fuoco, quindi le idee corrono veloci e i contatti sociali si riaccendono. Ma potete sentirvi anche sovrastimolate, con agenda piena e nervi tesi. Selezionare gli impegni è fondamentale: dire qualche “no” ora vi preserva da un crollo a maggio.

Come usare Marte in Ariete nella vita quotidiana

Al di là del segno, questo periodo funziona se lo trattate come un training intensivo.

Uno: muovete il corpo, sempre. Camminare veloce, correre, fare boxe, yoga dinamico, qualunque cosa vi permetta di scaricare l’eccesso di energia prima che diventi ansia o rabbia.

Due: scegliete due priorità vere fino al 18 maggio e fate girare tutto il resto attorno. Marte in Ariete ama i colpi secchi, non le to do list infinite.

Tre: nelle relazioni, puntate sulla sincerità ma non sulla crudeltà. La frase è giusta se potete rileggerla fra un mese senza vergognarvi.

Quattro: usate le date clou di metà aprile per iniziare qualcosa che vi rappresenti davvero, anche un piccolo rito personale, dal cambio di look alla nuova routine professionale.

Cinque: quando sentite che state per litigare per l’ennesima mail mal interpretata, ricordatevi che Marte ama vincere, non necessariamente avere ragione. E decidete da che parte volete stare.