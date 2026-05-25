I vestiti bianchi sono senza alcun dubbio uno dei nostri "mai senza" preferiti dell'estate
C’è un momento preciso in cui capiamo che l’estate è davvero arrivata: quando tiriamo fuori dal guardaroba il primo vestito bianco.
Più che un trend, l’abito bianco è un vero e proprio stato d’animo, sinonimo di leggerezza, spensieratezza e aperitivi con gli amici, al mare o in città.
Per inaugurare la bella stagione, i nostri brand del cuore propongono una selezione di modelli freschi e chic capaci di accontentare ogni stile, puntando tutto su tessuti leggeri e traspiranti.
La tendenza quest'anno gioca sui contrasti, affidandosi a texture e silhouette pronte ad accontentare tutti i gusti.
Da un lato troviamo il romanticismo bucolico e un po' rétro di brand come Dôen o Sister Jane, tra cotoni ricamati, scolli alla Bardot che lasciano scoperte le spalle e preziosi tessuti jacquard ideali per le serate speciali.
Dall’altro, trionfa un minimalismo pulito e d’ispirazione anni '90: ne sono un esempio i tagli netti a vivo in puro cotone firmati COS e i sinuosi abiti midi in tessuto stretch di Mango, pensati per chi ama un’eleganza contemporanea e senza fronzoli.
Non mancano poi i grandi classici da giorno, perfetti per affrontare il caldo, come i freschissimi vestiti in popeline di cotone con cintura di Zara o i mini-abiti arricciati nell'intramontabile pizzo Sangallo proposti da Primark.
Il bello di questi capi è la loro natura estremamente versatile: basta abbinarli a sandali flat in cuoio di giorno, oppure a un blazer oversize e gioielli di sera, per essere semplicemente impeccabili H24.
L'abito bianco perfetto, da infilare all'occorrenza anche in valigia in caso di vacanze o weekend al mare, sta solo aspettando voi: scegliete la variante che vi ispira di più e sfoggiatela dal mattino alla sera.
Vestiti bianchi: i modelli più freschi e chic dell'estate sono questi qui
Abito bianco con scollo a barca, MANGO
Credits: shop.mango.com
Abito in popeline con ricami in pizzo, DÔEN
Credits: shopdoen.com
Minidress jacquard, SISTER JANE
Credits: sisterjane.com
Abito satin midi con spacco, H&M
Credits: 2.hm.com
Abito chemisier, ZARA
Credits: zara.com
Abito midi in cotone con bordi a taglio vivo, COS
Credits: cosstores.com
Vestito liscio in 100% cotone con spalline sottili, PARFOIS
Credits: parfois.com
Abito corto bianco in stile corsetto con ricami all'inglese, ROUJE
Credits: rouje.com
Abito chemisier in popeline, MARELLA
Credits: it.marella.com
Minidress in sangallo, PRIMARK
Credits: primark.com
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