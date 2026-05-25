Ci sono capi che fanno subito estate. Come un vestito bianco: lungo, midi o corto, scegliete il vostro per inaugurare ufficialmente la summer season!

C’è un momento preciso in cui capiamo che l’estate è davvero arrivata: quando tiriamo fuori dal guardaroba il primo vestito bianco.

Più che un trend, l’abito bianco è un vero e proprio stato d’animo, sinonimo di leggerezza, spensieratezza e aperitivi con gli amici, al mare o in città.

Per inaugurare la bella stagione, i nostri brand del cuore propongono una selezione di modelli freschi e chic capaci di accontentare ogni stile, puntando tutto su tessuti leggeri e traspiranti.

La tendenza quest'anno gioca sui contrasti, affidandosi a texture e silhouette pronte ad accontentare tutti i gusti.

Da un lato troviamo il romanticismo bucolico e un po' rétro di brand come Dôen o Sister Jane, tra cotoni ricamati, scolli alla Bardot che lasciano scoperte le spalle e preziosi tessuti jacquard ideali per le serate speciali.

Dall’altro, trionfa un minimalismo pulito e d’ispirazione anni '90: ne sono un esempio i tagli netti a vivo in puro cotone firmati COS e i sinuosi abiti midi in tessuto stretch di Mango, pensati per chi ama un’eleganza contemporanea e senza fronzoli.

Non mancano poi i grandi classici da giorno, perfetti per affrontare il caldo, come i freschissimi vestiti in popeline di cotone con cintura di Zara o i mini-abiti arricciati nell'intramontabile pizzo Sangallo proposti da Primark.

Il bello di questi capi è la loro natura estremamente versatile: basta abbinarli a sandali flat in cuoio di giorno, oppure a un blazer oversize e gioielli di sera, per essere semplicemente impeccabili H24.

L'abito bianco perfetto, da infilare all'occorrenza anche in valigia in caso di vacanze o weekend al mare, sta solo aspettando voi: scegliete la variante che vi ispira di più e sfoggiatela dal mattino alla sera.

Vestiti bianchi: i modelli più freschi e chic dell'estate sono questi qui

Abito bianco con scollo a barca, MANGO

Credits: shop.mango.com

Abito in popeline con ricami in pizzo, DÔEN

Credits: shopdoen.com

Minidress jacquard, SISTER JANE

Credits: sisterjane.com

Abito satin midi con spacco, H&M

Credits: 2.hm.com

Abito chemisier, ZARA

Credits: zara.com

Abito midi in cotone con bordi a taglio vivo, COS

Credits: cosstores.com

Vestito liscio in 100% cotone con spalline sottili, PARFOIS

Credits: parfois.com

Abito corto bianco in stile corsetto con ricami all'inglese, ROUJE

Credits: rouje.com

Abito chemisier in popeline, MARELLA

Credits: it.marella.com

Minidress in sangallo, PRIMARK

Credits: primark.com