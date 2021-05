Tra i libri freschi di stampa abbiamo scelto 10 nuovi romanzi da leggere a Giugno per iniziare l'estate con il mood giusto

Se siete in cerca di nuovi romanzi da leggere prima di dormire o nelle prossime prime giornate da passare (finalmente) in vacanza, ne abbiamo selezionati 10 scegliendo tra i migliori libri appena usciti .

** Tutti i nostri consigli sui libri da leggere **

Una rosa di titoli di vario tipo, provenienti dai più diversi generi amati dal pubblico. Dal giallo al rosa fino al noir, non manca all'appello nessuna delle nuance più allettanti della fiction letteraria.

Ecco i 10 romanzi freschi di stampa da leggere a giugno.

10 nuovi romanzi da leggere

(Continua dopo la foto)

10 nuovi romanzi da leggere

Il calamaro gigante, di Fabio Genovesi

Il calamaro gigante è il nuovo libro di Fabio Genovesi che ci racconta la vera storia del mostro marino che ha titillato la curiosità dei più grandi esploratori nei secoli.

Dal sacerdote Francesco Negri, che nel 1663 parte da Ravenna per la Scandinavia diventando il primo viaggiatore a raggiungere Capo Nord, fino al capitano Bouyer dell'Alecton a cui si deve la primissima testimonianza del calamaro gigante, le pagine scritte da Genovesi fanno rivivere tutte le avventure che hanno come protagonista uno dei misteri più affascinanti dell'oceano.

Oltre alla vera storia del calamaro gigante, anche quelle di coloro che lo hanno cercato si intrecciano, insieme a mille altre storie che si sviluppano esattamente come i tentacoli del calamaro messo a titolo.

Una lettura che invita a credere nell'incredibile e a inseguire i propri sogni. Solo così si potranno scoprire i territori inesplorati, anche dentro noi stessi.

Al contrario, di Giuseppina Torregrossa

In questo libro l'autrice racconta la saga di tutto un paese attraverso segreti, conflitti, amicizie e amori. Ma soprattutto attraverso le sue ferite.

La storia va dalla fine degli anni Venti alla caduta di Mussolini e racconta del dottor Giustino Salonia, medico condotto, che arriva alla stazione di Malavacata e si ritrova nel bel mezzo di una Sicilia sperduta

Lì la gente muore costantemente di polmonite e di malaria perché la bonifica fascista non è ancora arrivata.

Ben presto lo studio del medico diventa così il fulcro attorno cui si muove l'intera comunità. E allo scoppio della seconda guerra mondiale, il tempo governato dagli uomini cede il passo al tempo delle donne che, prive di mariti e padri prepotenti, vivono un periodo di fioritura nonostante il conflitto.

Al contrario di Giuseppina Torregrossa è un romanzo da cui non si scampa: leggetene l'incipit e non riuscirete più a staccarvi dalla pagina fino alla fine.

Il grido di Giobbe, di Massimo Recalcati

Dopo La notte del Getsemani e Il gesto di Caino, con Il grido di Giobbe continua il viaggio di Massimo Recalcati in veste di lettore della Bibbia.

Qui l'autore si sofferma sul corpo di Giobbe che è lacerato dal male tanto quanto la sua anima.

Grida rivolto a Dio: "Perché a me? Perché l'ingiustizia di tutto questo dolore?".

Il male che si accanisce contro Giobbe sembra non avere una spiegazione "razionale".

Non è una punizione perché lui non ha commesso nessun delitto; non è una vendetta dato che Giobbe non ha colpito nessuno. La sua è un'esperienza difficilmente traducibile, quella che immerge e, anzi, fa annaspare in una violenza insensata della sofferenza.

"Il dolore di Giobbe non può essere ricondotto all'ordine del senso perché nessuna teologia, come nessuna altra forma di sapere, è in grado di spiegarne l'eccesso", scrive Recalcati.

Un grido che esce quando le parole sono costrette a tacere, soffocate dal trauma del male. E Giobbe cosa significa nella lingua ebraica? "Dov'è il padre?", ebbene sì.

Quando il mondo era giovane, di Carmen Korn

Dopo il successo mondiale della sua trilogia che ha venduto oltre un milione e mezzo di copie, ecco la nuova saga in due parti firmata dall'autrice bestseller Carmen Korn.

Quando il mondo era giovane è ambientato a Colonia, Amburgo e Sanremo negli anni Cinquanta: è il primo gennaio e si sta festeggiando l'arrivo del nuovo decennio.

La casa di Gerda e Heinrich Aldenhoven a Colonia è stata distrutta e la galleria d’arte di Heinrich non basta per sfamare tutti.

Ad Amburgo, invece, l’amica di Gerda, Elisabeth, e suo marito Kurt hanno meno preoccupazioni economiche, lui manager pubblicitario di una cassa di risparmio qual è.

Ma il genero Joachim non è ancora tornato dalla guerra. C'è poi Margarethe, la figlia di Gerda e Heinrich, che si è trasferita da Colonia a Sanremo. La vita al fianco del marito italiano viene messa a dura prova dalla presenza a dir poco ingombrante della suocera.

Queste pagine sono uno spaccato molto avvincente e interessante di tre vite diverse ma in fondo non troppo lontane.

Perché tutte quante sono caratterizzate da ferite che difficilmente potranno cicatrizzarsi.

In fondo basta una parola, di Saverio Tommasi

Cinquanta parole che portano con sé altrettante piccole storie di "rivoluzione gentile". Da grazie a vergogna, da vita a morte e da cuore a paura, con i cinquanta vocaboli che Saverio Tommasi ci propone viene fatta una vera e propria lezione di speranza.

“Procuratevi una lampara per cercare le vostre parole preferite in mezzo alle altre. Procuratevi uno scalpello e un bedano per i tagli più profondi. Un vocabolario per calmare la vostra fame. Non siate timidi e tiratele fuori, le parole, non siate tirchi e datele come conforto, condividetele come dialogo", scrive l'autore.

Farsi una scorta di parole equivale ad avere sempre una speranza come asso nella manica.

"Portarsi dietro delle parole nelle tasche dei pantaloni, nel taschino della camicia, della giacca, infilate nella punta delle scarpe, dentro i calzini e finanche nelle mutande significa avere l’ardire di cercare una soluzione nonostante tutto e senza il preconcetto del luogo più adatto a impiegarle.

Significa mantenere la sfacciataggine di pensare che non tutto è perduto”.

Dove non esistono gli addii, di Marzia Sicignano

Asia continua a scappare da quando suo padre se ne è andato.

Era l'unica persona che le piaceva al mondo e da quando non c'è più lei ha smesso di essere la bambina allegra e innamorata della vita.

La sua gioia ha passato il testimone al vuoto e alla rabbia.

Si rinchiude in una trincea di solitudine dove non fa entrare nessuno: non intende mai più affezionarsi a qualcuno per la paura di essere abbandonata nuovamente.

Finché non arriva Claudia.

Ogni volta che Asia incrocia il suo sguardo perde il controllo di se stessa, motivo per cui vorrebbe scappare lontano. Chissà se stavolta è arrivato un deus ex machina che le farà cambiare idea?

Se tu fossi vero. Storia dell'orso che scappa, di Paola Mastrocola

Il protagonista sui generis di questa storia (di cui vi innamorerete) è un orso che scappa per tornare dal suo amico.

Si tratta di Milco, un bambino che ha chiesto in dono un orso vero, non il solito orsacchiotto di peluche insomma.

Che poi cosa vuol dire essere veri o finti?

Dato che per amore o per amicizia tutto è possibile. Basta volerlo e basta andare dal Mago degli Orsi di Peluche, che forse c'è o forse non c'è...

Se tu fossi vero. Storia dell'orso che scappa è un romanzo-favola che tra le righe ci racconta la storia di tutti noi, dell'intera umanità.

La morale di questa parabola, infatti, è che l'unica cosa che può salvarci dalla paura di rimanere rinchiusi e dal desiderio di scappare è l'amore per il prossimo.

10 nuovi romanzi da leggere: thriller

Notturno islandese, di Ragnar Jónasson

Siamo in Islanda chiaramente, come si evince dal titolo. A Siglufjörður, un piccolo centro di pescatori affacciato su un fiordo del Nord.

Qui il nuovo ispettore capo della polizia viene ucciso a sangue freddo in una casa abbandonata.

Perché si trovava in quel posto? Su quel luogo da anni circolano inquietanti storie relative a crimini di ieri e di oggi.

Ad affiancare Ari Þór nella caccia al colpevole arriva da Reykjavík anche Tómas, il suo vecchio superiore: la morte di un poliziotto è una faccenda molto delicata.

Con le indagini verranno alla luce tante cose inimmaginabili, in una girandola di soprusi e di violenza che porterà la comunità di Siglufjörður a dover dire addio per sempre alla propria tranquillità.

Nonché alla propria innocenza.

Un thriller che si amalgama perfettamente a un noir, per un risultato che vi lascerà con il fiato sospeso fino all'ultima parola.

L'uomo del porto, di Cristina Cassar Scalia

Questo giallo ambientato a Catania è una lettura perfetta per l'estate incipiente.

Qui, nella grotta di un fiume sotterraneo che viene utilizzata come saletta da un locale, viene ritrovato il cadavere di un uomo che è stato accoltellato.

Sulla faccenda dovrà indagare il vicequestore Vanina Guarrasi.

Si scopre che il corpo è di Vincenzo La Barbera, professore di filosofia presso il liceo classico: un tipo solitario che abitava in una vecchia barca a vela ormeggiata nel porto ed era molto amato dagli studenti.

Per risolvere il caso, Vanina potrà contare ancora una volta sull'aiuto del commissario in pensione Biagio Patanè, suo inseparabile collaboratore.

I guardiani del faro, di Emma Stonex

Se volete una lettura avvincente e intrisa di suspense, allora questo libro non può che rientrare tra i nuovi romanzi da leggere della vostra estate.

Mescola isolamento e ossessione, illusione e realtà, amore e dolore, portandoci a scandagliare la profondità delle nostre paure.

La storia è ambientata in Cornovaglia alla fine del 1972.

Qui una barca approda al faro dello Scoglio della Fanciulla per dare il cambio ai custodi.

Ma il primo guardiano Arthur Black, il primo assistente William "Bill" Walker e il secondo assistente Vincent Bourne sono svaniti nel nulla.

Cos'è capitato ai tre uomini? Un mistero che non viene risolto nel 1972 ma che verrà rivangato 20 anni dopo da uno scrittore in cerca della storia della vita.

Riportando a galla finalmente la verità e, chissà, magari anche i corpi...