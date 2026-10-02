Le unghie finte adesive Primark promettono manicure da passerella con 4 euro, zero appuntamenti dall’estetista e design in linea con le tendenze 2026: ecco perché potrebbero sostituire il vostro gel.

Una seduta di manicure gel in un buon centro estetico parte da circa 60 euro e richiede almeno un’ora di tempo, se trovate posto. Lo ricorda il blog Vita su Marte raccontando la frustrazione di chi vive con l’agenda piena e le unghie sempre da fare. Intanto sugli scaffali di Primark le scatoline di unghie finte a 4 euro, colla inclusa, promettono lo stesso effetto lucido in pochi minuti davanti allo specchio del bagno.

Nel reparto Bellezza del brand irlandese il banco dedicato alle unghie finte è ormai un mini salone fai-da-te: set da 1,20 a 5 euro, linguette adesive intorno ai 2 euro, forme e colori che cambiano a ogni stagione. Tra questi spicca il modello PS Pro effetto gel a pois con punta french marrone scuro, prezzo 4 euro. È la risposta pronta al trend delle chocolate nails e delle micro french sottilissime di cui parlano Vogue Italia e Vanity Fair.

Perché le unghie finte adesive Primark stanno spodestando il gel

Se fate due conti, tre sedute di gel in salone significano almeno 180 euro a stagione, senza contare i ritocchi dell’ultima ora prima di eventi e vacanze. Con le unghie finte Primark bastano 4 euro per un set intero effetto gel e dieci minuti di applicazione a casa, in tuta, magari mentre scorre l’ennesima puntata della vostra serie preferita.

Funzionano soprattutto nelle situazioni di emergenza manicure: invito a un matrimonio arrivato all’improvviso, riunione importante dopo settimane di smart working, weekend fuori senza estetista di fiducia. E per chi lavora in contesti con dress code rigido, come ristorazione o sanità, le versioni adesive permettono di sfoggiare unghie lunghe e impeccabili solo per una sera e tornare il giorno dopo alle mani nude.

Secondo le guide beauty di Grazia dedicate alle press-on nails, con la colla specifica una manicure di questo tipo può durare in media da 7 a 10 giorni. I manuali tecnici di brand professionali come Crystal Nails indicano invece che le strisce adesive tengono bene per 24-48 ore, ideali quindi per occasioni singole.

Cosa sono le press on nails e come funzionano quelle di Primark

Le cosiddette press on nails sono unghie finte preformate che si applicano sull’unghia naturale grazie a colla o linguette adesive. Non sono più le tip plasticose di anni fa: oggi imitano l’effetto acrilico e il gel da salone, con curvature naturali, superficie lucida e misure graduate per adattarsi a ogni dito.

Primark propone set con colla inclusa, set con adesivo già applicato e linguette adesive vendute a parte. Questo significa che potete trasformare qualunque modello con colla in unghia one night usando le linguette, oppure puntare sulla tenuta lunga sfruttando la colla del kit PS Pro.

Come indicato dal regolamento sui resi di Primark, gli articoli possono essere sostituiti o rimborsati entro 28 giorni se sono in perfette condizioni e accompagnati dallo scontrino originale. Un margine di tranquillità in più quando si sperimenta con forme e colori nuovi.

Il set marrone cioccolato a pois: la manicure di stagione a 4 euro

Il protagonista di stagione si chiama unghie finte effetto gel a pois, punta french, linea PS Pro, colore marrone scuro. Il set, prezzo 4 euro, contiene tips a punta con finitura super lucida e una french sottile marrone cioccolato, decorata da micro pois chiari che sembrano una nail art fatta a mano.

Secondo Vogue Italia le tendenze unghie autunno-inverno 2026 premiano colori profondi come blu abisso, burgundy e soprattutto i marroni fondenti, spesso abbinati a forme medio-corte. Vanity Fair, commentando il fenomeno delle chocolate nails viste anche in Emily in Paris, parla di manicure marrone lucida come nuova alternativa chic al classico rosso. Il set Primark spunta tutte queste caselle, aggiungendo la french sottilissima che aggiorna un evergreen anni Novanta.

Il marrone scuro lucido sta benissimo con maglioni écru, cappotti cammello e gioielli dorati per l’ufficio. Di sera fa contrasto con slip dress neri e clutch metalliche, mentre nel weekend illumina anche il piumino tecnico più anonimo. L’effetto complessivo è quello di una manicure di sfilata, ma montata in salotto.

Applicazione, durata e rimozione: la mini guida pratica

Per ottenere il meglio dalle unghie finte adesive Primark bastano pochi gesti: lavate e asciugate le mani, spingete le cuticole, opacizzate leggermente l’unghia con una lima fine e sgrassatela con poco solvente senza olio.

Per la colla scegliete per ogni dito una tip appena più stretta dell’unghia, mettete una piccola goccia su entrambe le superfici, posizionate dalla cuticola e premete 20-30 secondi. Così, spiegano le guide di Grazia, la manicure dura 7-10 giorni.

Con le linguette adesive la tenuta reale è di 24-48 ore, come indicano anche i manuali tecnici di Crystal Nails: ideali per serate o weekend. Per togliere tutto, meglio ammollo in acqua tiepida e sapone e bastoncino in legno, senza strappi, poi qualche giorno di pausa con olio per cuticole.