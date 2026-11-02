Dalla commedia sociale al thriller, dal fantasy al viaggio letterario, fino alla filosofia contemporanea: dieci libri per attraversare generi, mondi e idee diverse, con tante storie da scoprire nel mese di novembre

Questo è il mese perfetto per rallentare, ritagliarsi qualche momento tutto per sé e lasciarsi conquistare di nuovi libri da leggere di novembre. Fuori le giornate si accorciano, l’autunno entra nel vivo e cresce la voglia di leggere al caldo, magari con una tazza fumante accanto e un libro capace di far dimenticare, almeno per un po’, il grigiore della stagione. Ma quali pagine scegliere? Dipende da che tipo di viaggio letterario volete concedervi, tra generi, atmosfere e sensibilità diverse.

Noi vi proponiamo alcuni viaggi letterari con cui decollare nel mese di novembre che passano dalle ambizioni e dai segreti della società contemporanea alle ombre di famiglie complicate, dalle indagini ricche di misteri alle avventure fantasy in cui la sopravvivenza è una sfida continua. Non mancano le esplorazioni di luoghi lontani, le incursioni nel surreale e le riflessioni filosofiche sulle contraddizioni del nostro tempo. Dieci proposte per chi cerca suspense, per chi ama perdersi in universi immaginari e per chi desidera guardare la realtà da una prospettiva inedita. Perché novembre, con il suo ritmo più raccolto, è l’occasione ideale per ritrovare il piacere di leggere senza fretta e scoprire una storia capace di accompagnarci fino all’inverno.

**Qui tutti i nostri consigli di lettura** Tutti i nostri consigli sui nuovi libri da leggere a novembre

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Di passaggio a Milano di Michela Proietti

Milano è una città in cui ambizione, successo e appartenenza sociale dettano le regole. Monica e Guido hanno conquistato posizioni prestigiose e un appartamento in un grattacielo, mentre Caterina è ancora lontana dai vertici della scala sociale. Patricia e Archibald, arrivati da Londra attratti dalla flat-tax, credono invece di aver già dimostrato il proprio valore.

Tra vacanze a Forte dei Marmi, vernissage a Brera e baretti a NoLo, la ricerca dell’indirizzo, della scuola e del Club giusti si intreccia con segreti del passato e nuove attrazioni. Dietro le immagini perfette emergono menzogne, desideri e fragilità. In una Milano in continua trasformazione, trovare un posto da chiamare casa diventa la sfida più importante.

Erba grama di Riccardo Lupi

Jacopo sembra avere tutto: è un dentista affermato, lavora in uno studio prestigioso e conduce un’intensa vita sociale. Dietro il successo, però, si nasconde una spirale autodistruttiva fatta di sesso occasionale, alcol e droga. La morte della madre lo costringe a tornare nel paese d’origine, dove lo attendono la sorella Selene, che non sente da mesi, e una novità destinata a sorprenderlo.

Nella casa di famiglia riaffiorano i ricordi di un’infanzia difficile, segnata dalle crisi depressive della madre, dai tentativi del padre di affrontarle e dalla presenza inquietante di zia Conny. Per Jacopo si apre la possibilità di confrontarsi con i fantasmi che ha cercato di dimenticare per oltre vent’anni. Ma fare i conti con il passato significa anche scoprire quanto profondamente abbia condizionato il presente.

A me mi ha rovinato il tennis di Ubaldo Berti

A 35 anni Ubaldo Berti decide di tornare a giocare a tennis, in un mondo che, nonostante il successo di Jannik Sinner, conserva molte delle sue vecchie abitudini. A metterlo in difficoltà, però, non sono soltanto le dinamiche di questo ambiente, ma anche il suo calcagno, un osso apparentemente secondario capace di trasformare la vita in un calvario.

Comincia così un percorso tra cliniche private, sedicenti guru, fatture esorbitanti e diagnosi incomprensibili. Il bilancio finale è fatto di dolore e denaro speso, ma anche di una maggiore consapevolezza di sé. Con ironia e profondità, Ubaldo Berti racconta il rapporto con il tempo che passa e una passione sportiva diventata per molti una vera ossessione.

Dead Beat di Leigh Bardugo

Alex Stern è riuscita a tornare dall’inferno più volte, ma dopo l’ultimo viaggio qualcosa è cambiato: il portale è rimasto aperto. Adesso i demoni si aggirano per le strade di New Haven e nel campus di Yale, nutrendosi delle anime dei vivi e terrorizzando i morti. Il rischio che le porte dell’oltretomba si spalanchino definitivamente è sempre più concreto.

Per fermare la minaccia, Alex dovrà affrontare i segreti più profondi di Yale e delle sue confraternite, fino a scoprire una verità legata al suo stesso sangue. Al suo fianco combatteranno Dawes, Turner, Mercy, Tripp e Darlington, tornato in carne e ossa ma tormentato da nuovi poteri oscuri. Il capitolo conclusivo della trilogia de La nona casa porta Alex verso uno scontro in cui ogni certezza può rivelarsi pericolosa.

I confini segreti del Giappone di Laura Imai Messina

Il Giappone custodisce confini invisibili che attraversano la società, la lingua e le tradizioni. Laura Imai Messina, accompagnata dalle illustrazioni di Andrea Calisi, esplora questi mondi nascosti attraverso rituali, luoghi e usanze che rivelano un Paese lontano dagli itinerari più battuti. Dalla distinzione tra dentro, uchi, e fuori, soto, alle cerimonie che scandiscono l’anno, ogni soglia racchiude significati da decifrare.

Il viaggio conduce dalle risaie della prefettura di Nagano, dove la luna sembra saltare da una terrazza all’altra, al monte Osore, considerato un confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti. Ci sono anche isole disabitate, montagne sacre ricoperte di camelie e una stazione ferroviaria aperta soltanto due giorni all’anno per la festa del santuario di Tsushima. Un percorso nella provincia giapponese che invita a rallentare, lasciarsi sorprendere e trasformare i luoghi visitati in ricordi destinati a durare.

Sotto il cielo infernale di Alicia Giménez-Bartlett

Dopo il finale sconvolgente di La donna che fugge, Petra deve affrontare un lutto doloroso e un vuoto difficile da colmare. L’ispettrice della Policía Nacional di Barcellona torna al lavoro dopo una pausa, ancora alle prese con angoscia e rabbia. Il nuovo caso riguarda l’uccisione di don Lorenzo Santos, accoltellato davanti all’oratorio dei salesiani in un quartiere difficile dell’hinterland di Barcellona, dove seguiva ragazzi problematici.

Affiancata da Garzón, Petra si scontra con il silenzio della comunità religiosa e la reticenza dei ragazzi. L’autopsia e un biglietto contenente una minaccia di morte aprono nuove piste, facendo emergere il sospetto che don Lorenzo custodisse un segreto fatale. Le indagini portano Petra fino a Pamplona, dove l’infanzia del sacerdote si intreccia con antiche colpe, morti sospette e un passato che qualcuno vuole a ogni costo mantenere nascosto.

Il varco degli dei selvaggi. Dungeon Crawler Carl. Vol. 4 di Matt Dinniman

Nel quinto piano del dungeon, Carl e Donut devono affrontare una prova di sopravvivenza più insidiosa che mai. Li aspettano quattro fortezze da conquistare in quindici giorni: una sospesa nel cielo e abitata da gnomi guerrieri, una nascosta in un bastione di sabbia, un sottomarino alla deriva pattugliato da macchine fuori controllo e una cripta disseminata di trappole letali.

Per superare la sfida, i due protagonisti non possono più contare soltanto sulle proprie forze. Devono stringere alleanze con crawler di livello più basso, sopravvissuti contro ogni probabilità ma tutt’altro che affidabili. In un gioco in cui nemici e alleati possono riservare sorprese, la strategia diventa indispensabile per riuscire a raggiungere le scale e proseguire l'avventura.

Il messaggio dell'uomo morto di Florence Marryat

Il professor Henry Aldwyn ha sempre messo se stesso e la carriera accademica al primo posto, sacrificando gli affetti familiari. I figli del primo matrimonio lo detestano, mentre Ethel, la giovane seconda moglie, è ormai esausta per la sua tirannia domestica.

Un giorno, al risveglio da un pisolino, Henry scopre con sgomento di essere morto e di trovarsi separato dal proprio corpo. Guidato dallo spirito superiore John Forest, intraprende un percorso di consapevolezza che lo costringe a osservare le conseguenze delle proprie azioni sulla vita dei familiari. Incapace di liberarsi dal proprio ego, Henry rimane intrappolato nella di

La debuttante di Leonora Carrington

Le storie di Leonora Carrington trascinano il lettore in un universo popolato da creature ambigue, sospese tra l’apparenza infantile e l’orrore. La fantasia visionaria dell’autrice prende forma in racconti che attraversano il mistero, il grottesco e le inquietudini più profonde dell’esistenza.

Con una scrittura asciutta e tagliente, Leonora Carrington porta in scena fantasmi familiari ed esistenziali, trasformando situazioni apparentemente ordinarie in esperienze surreali. Ogni racconto spezza le certezze e allontana dalla concretezza quotidiana, aprendo un varco verso le zone più oscure dell’immaginazione e dell’essere umano.

Perché godiamo della nostra oppressione. Guida al plusgodere contemporaneo di Slavoj Žižek

Perché continuiamo a sentirci legati a ciò che ci opprime? E perché il mondo contemporaneo sembra dominato da una follia impossibile da contrastare? Slavoj Žižek affronta queste domande attraverso il concetto di plusgodere, il piacere perverso che nasce dalla rinuncia e attraverso cui il potere consolida la propria presa sugli individui.

Dalle contraddizioni del capitalismo globale alle dinamiche psichiche che alimentano lo sfruttamento, il filosofo indaga i meccanismi che regolano le società contemporanee e la nostra economia libidica. Il percorso attraversa temi come il riscaldamento globale, le derive del politicamente corretto, la Cina di Xi Jinping, i no-vax, le Big Tech e il neofascismo suprematista. Tra riferimenti a Hegel, Kant, alle commedie hollywoodiane e a Joker, Žižek cerca una possibile via d’uscita dall’impasse del presente, senza ricadere in forme arcaiche di fondamentalismo.