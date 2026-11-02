Capi morbidi e avvolgenti, accessori dai colori caldi: cosa comprare a Novembre? Ecco i capi e gli accessori da mettere subito in wishlist

Le giornate sempre più corte, l’aria che si fa più pungente: i segnali ormai ci sono tutti. L’autunno è ufficialmente entrato nel suo momento clou e questo significa solo una cosa: il refresh del guardaroba non si può più rimandare.

Se fino ad ora abbiamo approfittato delle temperature miti per posticipare il cambio degli armadi, adesso è tempo di rispolverare capi più caldi e avvolgenti e tutto quello che ci serve per affrontare con stile i prossimi mesi.

E visto che l’inverno non è poi così lontano, meglio non farsi trovare impreparate e scegliere i nuovi alleati di stile da aggiungere subito nella shopping list di questo mese.

Cosa comprare a novembre e su cosa orientarsi per fare degli acquisti piuttosto mirati?

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Con l’arrivo di novembre possiamo puntare su un capo cult della stagione che puntualmente in questo periodo dell’anno torna a farsi largo nelle collezioni FW: la camicia in flanella, da indossare sopra a jeans a gamba larga, pantaloni in velluto o gonna midi in pelle a portafoglio, a seconda delle occasioni.

Per scaldare un po’ i look, spazio a un bel maxi cardigan con le trecce, per portare un po’ di brio nel guardaroba, invece, via libera a un cappotto caldo e avvolgente dai colori accesi.

Un set coordinato, con top a collo alto e pantaloni morbidi, è tutto quello che ci serve per vivere al massimo dello stile gli impegni del tempo libero e i momenti di relax. Per le uscite serali, meglio puntare invece su qualcosa di più elegante, come un abito in maglia con il fiocco sul collo o una maglia con le piume sui polsini.

E gli accessori? Pezzi chiave come gli stivali al ginocchio con il tacco basso, una borsa dai colori autunnali, degli orecchini di perle e un cappello da baseball possono certamente fare la differenza per aggiungere un po’ di personalità a qualsiasi abbinamento.

Se siete pronte a darvi da fare con lo shopping, ecco i capi e gli accessori da tenere d’occhio questo mese.

Cosa comprare a Novembre: i nostri fashion crush del mese

MARIA DE LA ORDEN Abito in maglia con fiocco sul collo

Credits: mariadelaorden.com

PÒLENE Borsa a spalla a pieghe

Credits: it.polene-paris.com

ZARA Camicia a quadri con il fiocco sul collo

Credits: zara.com

FRAME Jeans a vita bassa e gamba larga

Credits: frame-store.com

MAX&CO. Giacca-camicia in misto lana

Credits: it.maxandco.com

SODINI Orecchini con le perle

Credits: sodini.com

SÈZANE Cardigan con motivo a trecce

Credits: sezane.com

CALVIN KLEIN Gonna midi a portafoglio in pelle

Credits: zalando.it

OVYÉ Stivali in camoscio con il tacco sottile

Credits: ovye.it

MANGO Cardigan bianco con piume sui polsini

Credits: shop.mango.com

SOULDAZE Body nero a maniche lunghe

Credits: courtesy of press office

ARKET Pantaloni in velluto a coste

Credits: arket.com

PARFOIS Cappello effetto velluto con ricamo

Credits: parfois.com

H&M Set coordinato in jersey con maglia e pantaloni morbidi

Credits: 2.hm.com