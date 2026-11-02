Cosa fare se vi riconoscete in una relazione di gap sportivo

Se vi siete ritrovate in più di un punto, il primo passo è nominarlo. Dire «sento che tra noi c’è un gap sportivo» aiuta a spostare il problema dallo scontro personale al tema concreto del tempo e delle priorità. Parlate in prima persona («mi sento messa da parte quando salti la nostra cena per allenarti») e chiedete cambiamenti specifici: una sera a settimana senza sport, un weekend al mese senza partite. Se ogni tentativo fallisce, o lo sport è chiaramente ossessivo, può essere utile coinvolgere uno psicologo di coppia.