Titoli imperdibili, intensi e appassionanti: ecco i nuovi libri da leggere ad agosto per perdersi tra viaggi, emozioni e grandi storie

Questo è il mese in cui il tempo sembra dilatarsi: le giornate si allungano, le routine rallentano e finalmente si possono scegliere i nuovi libri da leggere ad agosto non solo per riempire qualche ora, ma per lasciarsi trasportare altrove.

È il momento ideale per concedersi storie capaci di intrattenere, sorprendere e, perché no, far riflettere anche sotto l’ombrellone o durante una sera d’estate.

Per accompagnarvi nelle ore calde, segnate da quel frinire ossessiovo-compulsivo delle cicale che fa da colonna sonora di qualsiasi estate degna di questo nome, ecco un mix di generi molto diversi tra loro, ma uniti da una stessa qualità: la capacità di catturare il lettore fin dalle prime pagine. Ci sono indagini oscure e avvincenti, romanzi che esplorano i desideri e le fragilità umane, commedie eleganti e irresistibili, racconti carichi di tensione e opere che intrecciano arte, storia e mistero.

Sono libri che si adattano perfettamente ad agosto perché sanno seguire il ritmo del mese: alcuni scorrono veloci come un viaggio improvvisato, altri invitano a rallentare e assaporare ogni dettaglio. Insieme compongono una piccola biblioteca estiva, varia e sorprendente, pensata per chi cerca letture fresche, accattivanti e mai banali.

**Qui trovate tutti i nostri consigli di lettura**

10 nuovi libri da leggere ad agosto

(Continua dopo l’immagine)

Il mondo sulle spalle. Manuale di lettura dei tarocchi siciliani di Rossella Manzo

Un viaggio tra simboli, storia e cultura accompagna il lettore alla scoperta dei Tarocchi siciliani, un mazzo unico nel suo genere. Attraverso personaggi e figure assenti in ogni altro mazzo, emerge una visione del mondo profondamente radicata nella tradizione dell’isola.

Tra sacro e profano, angeli e diavoli, poveri e signori, il testo svela una filosofia di vita sorprendentemente moderna. Un percorso affascinante che intreccia classicismo, multiculturalità e identità siciliana.

Giallo Roma. Un nuovo caso per Maraschino di Paolo Zagari

In una Roma soffocata dal caldo estivo, l’omicidio di un agente immobiliare scuote il quartiere di San Lorenzo. Le prime apparenze sembrano indicare un movente razziale, ma Maraschino intuisce subito che la verità è molto più complessa.

Tra condomini pieni di vite intrecciate, caffè bevuti di corsa e corse in motorino per la città, l’inviato de “La Civetta” si addentra in un’indagine dai risvolti oscuri. Ogni scoperta lo avvicina a un groviglio di segreti che potrebbe cambiare per sempre il suo modo di guardare il mondo.

Atarassia di Hitomi Kanehara

Tōkyō fa da sfondo alle esistenze fragili e tormentate di sei personaggi, uniti da silenzi, menzogne e desideri inconfessati. Yui ed Eito vivono una relazione clandestina che sembra proteggerli dal vuoto delle loro vite.

Attorno a loro si muovono figure segnate da rancore, violenza, crisi matrimoniali e legami tossici. Quando un evento improvviso rompe l’equilibrio apparente, la tranquillità evocata dal titolo si trasforma in una tensione pronta a esplodere.

Lutto di miele. Le indagini di Franck Sharko di Franck Thilliez

Il commissario Franck Sharko si trova davanti a una scena del crimine inquietante: il corpo di una donna viene rinvenuto in un confessionale, circondato da dettagli macabri e inspiegabili. L’autopsia rivela un elemento impossibile, che apre le porte a un’indagine sempre più oscura.

Tra Parigi, le Alpi e una serie di indizi legati ai peccati capitali e all’Apocalisse, Sharko è costretto ad affrontare non solo un assassino spietato, ma anche i fantasmi del proprio passato. Una corsa contro il tempo in cui ogni passo può condurre più vicino all’orrore.

Give me danger di Tea Hacic-Vlahovic

Val sembra aver ottenuto tutto: successo letterario, una casa da sogno a Los Angeles e una carriera promettente. Eppure, dietro il glamour, cresce il dubbio di non essere davvero la scrittrice che desidera diventare.

La morte improvvisa del suo editor la spinge a partire per New York, dove incontri improbabili, feste esclusive e fantasmi del passato mettono in crisi ogni certezza. Una storia ironica e frenetica che nasconde una domanda universale: cosa resta quando il sogno si realizza?

Il giardino delle ombre di Mirko Zilahy

Nel Museo del Prado, una restauratrice scopre un dettaglio inquietante nascosto nel Trittico delle Delizie di Hieronymus Bosch. Nello stesso momento, a Roma, un omicidio dalle caratteristiche grottesche richiama l’attenzione della polizia.

L’esperto d’arte Nemo Sperati entra in scena per interpretare simboli e messaggi celati dietro le macabre “installazioni” di un killer. Un mistero antico di cinque secoli si intreccia con il presente, conducendo i protagonisti verso una verità sempre più inquietante.

Un mattino di gioia di Pelham G. Wodehouse

Quando Jeeves decide di trascorrere le vacanze a Steeple Bumpleigh, Bertie Wooster sa già che nulla andrà per il verso giusto. Il villaggio ospita infatti persone che Bertie preferirebbe evitare a ogni costo.

Tra ex fidanzate, rivali gelosi, parenti invadenti e un boyscout capace di provocare disastri continui, Bertie si ritrova intrappolato in una serie di situazioni comiche e imprevedibili. Solo l’ingegno di Jeeves potrà forse riportare un po’ di ordine nel caos.

Ragazze squattrinate di Muriel Spark

In una Londra appena uscita dalla guerra, le giovani donne del May of Teck condividono sogni, amori, piccoli lussi e difficoltà quotidiane. La loro residenza edoardiana diventa il palcoscenico di una commedia apparentemente leggera.

Ma sotto le confidenze, i razionamenti e le speranze di pace, si avverte un ticchettio minaccioso. Indizi reali e letterari preparano il terreno a un evento oscuro e inspiegabile che cambierà per sempre le loro vite.

L'angelo in fiamme di Lawrence Osborne

Da Manhattan Bridge a Hong Kong, dal Messico alle isole Andamane, i protagonisti di questi racconti inseguono denaro, successo e sopravvivenza. Broker, scienziati e coppie benestanti si muovono in scenari esotici dove il pericolo è sempre dietro l’angolo.

Ogni storia è attraversata da un senso di tragedia imminente, che né il cinismo né la razionalità riescono a scongiurare. Il destino attende i personaggi con una calma spietata, pronto a colpirli nel momento meno prevedibile.

Omicidio al monastero di Rev. Richard Coles

L’antica abbazia di Sts Philip and James sembra un luogo dedicato alla pace e alla preghiera, ma sotto la superficie si nascondono rancori e segreti. Il canonico Daniel Clement torna nel monastero in cui è stato novizio per ritrovare serenità.

Quando una morte improvvisa sconvolge la comunità, Clement capisce che non si tratta di una semplice fatalità. Tra confratelli sospettosi e ombre del passato, il sacerdote dovrà indagare per smascherare un assassino nascosto dietro le mura sacre.