Di cosa parla il libro Molto felice per te

La storia ruota attorno a quattro amiche – Nicki, Lauren, Charlotte e Steffi – che si conoscono dai tempi dell'università ma che, con il passare degli anni, hanno preso strade molto diverse. Quando Charlotte organizza un baby shower a sorpresa per Nicki, quella che dovrebbe essere una giornata di festa si trasforma lentamente in un concentrato di tensioni, rancori e verità mai dette.

Nel caldo soffocante di un'estate inglese, vecchie gelosie e fragili equilibri iniziano ad affiorare fino a quando la situazione precipita: un incendio divampa nella casa dove si svolge la festa.

Chi ha appiccato il fuoco? Mentre ciascuna ricostruisce gli eventi secondo il proprio punto di vista, l'indagine della polizia riporta alla luce segreti, incomprensioni e risentimenti che covavano da tempo. E quando la verità emergerà, non sarà solo l'identità del colpevole a sorprendere, ma anche il modo in cui cambierà per sempre il rapporto tra le quattro donne.

Con uno stile ironico e tagliente, Holly Bourne accompagna il lettore in un crescendo di tensione psicologica, in cui ogni pagina rende sempre più sottile il confine tra ciò che è reale e ciò che nasce dalle paure, dalle insicurezze e dalle ossessioni della protagonista. È proprio questa atmosfera, costruita con grande abilità, a trasformare il romanzo in un thriller diverso dal solito: non fatto di inseguimenti o delitti spettacolari, ma di conflitti interiori e rapporti umani che diventano sempre più imprevedibili.

Se amate i thriller psicologici che scavano nelle dinamiche delle relazioni e nei lati meno confessabili della natura umana, Molto felice per te è un libro che merita assolutamente di entrare nella vostra lista delle prossime letture.

Non solo perché tiene incollati fino all'ultima pagina, ma perché, una volta terminato, continuerete a chiedervi quanto sia davvero facile essere "molto felici" per le persone che amiamo.