Se cercate un libro che vi sorprenda davvero, questo thriller psicologico è il consiglio di lettura perfetto
Ci sono libri che si divorano in un weekend e altri che, pagina dopo pagina, riescono a insinuarsi nella mente del lettore molto tempo dopo averli chiusi. È il caso di Molto felice per te, il nuovo romanzo di Holly Bourne, autrice britannica già amatissima per la sua capacità di raccontare con lucidità le relazioni contemporanee, le fragilità umane e le contraddizioni della nostra generazione.
Si tratta di un libro che mescola thriller psicologico, suspense e satira sociale, costruendo una storia che parte da una situazione apparentemente comune (un gruppo di amiche ad un baby shower) per trasformarsi lentamente in qualcosa di molto più inquietante.
È uno di quei romanzi che catturano fin dalle prime pagine, non tanto per i colpi di scena, quanto per il modo in cui riescono a mettere il lettore davanti a emozioni scomode: gelosia, senso di inadeguatezza, confronto continuo con gli altri e aspettative che la società continua a imporre alle donne.
Se quindi siete alla ricerca di un libro capace di intrattenere ma anche di far riflettere, questo è sicuramente uno dei titoli da recuperare.
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