8 grandi città europee che non sapevate di poter raggiungere in treno dall'Italia
Avete mai pensato di prendere un treno e ritrovarvi, poche ore dopo, in una capitale europea piena di arte, vita e nuove emozioni?
Viaggiare in treno non è solo comodo e sostenibile, ma sta diventando il modo preferito (e più affascinante) per scoprire l’Europa, soprattutto tra i più giovani. Dimenticate stress da aeroporto, limiti di bagaglio e attese infinite al gate: oggi il viaggio inizia dal finestrino, e ogni stazione è un nuovo capitolo da vivere.
Infatti, secondo Trainline, il 35% degli italiani afferma di apprezzare la possibilità di osservare il paesaggio che scorre, scoprendo gemme nascoste e trovando un senso di calma lungo il percorso. In particolare, la Gen Z sta guidando questo cambiamento: il 79% è attratto dai viaggi internazionali in treno, più di qualsiasi altra generazione.
Oltre all'avventura, questa scelta riflette una crescente consapevolezza dell'impatto sul pianeta. Infatti, il 42% degli italiani, in particolare i viaggiatori più giovani (il 38% della Gen Z), cerca attivamente modi più sostenibili per viaggiare.
Ecco, allora, 8 grandi città europee che forse non sapevate di poter raggiungere in treno direttamente dall’Italia, perfette per la vostra prossima avventura… consapevole.
**Le vacanze in treno da provare una volta nella vita**
(Continua sotto la foto)
Barcellona: arte, mare e movida catalana
Una città vibrante che incanta con l'architettura visionaria di Gaudí, le spiagge dorate e una vita notturna effervescente. Barcellona è un crocevia di culture, sapori e divertimento, perfetta per chi cerca un'esperienza completa tra arte, relax e socialità.
Itinerario consigliato: Milano - Barcellona
Berlino: storia e vibrazioni urbane
Una città dinamica e in continua evoluzione, ricca di storia, gallerie d'arte alternative, club leggendari e spazi verdi. Berlino è il luogo ideale per chi cerca ispirazione e un'atmosfera cosmopolita.
Itinerario consigliato: Torino - Berlino
Siviglia: passione andalusa e architettura mozzafiato
La capitale dell'Andalusia incanta con la sua architettura moresca, i giardini lussureggianti e l'atmosfera vibrante del flamenco. Siviglia è perfetta per un viaggio dedicato alla storia, alla cultura e alla passione spagnola.
Itinerario consigliato: Milano - Siviglia
Amsterdam: tra canali, biciclette e libertà
Con i suoi iconici canali, i musei di fama mondiale e un'atmosfera rilassata e accogliente, Amsterdam è la meta perfetta per un viaggio all'insegna della scoperta e della spensieratezza. Esplorate la città in bicicletta per un'esperienza autentica.
Itinerario consigliato: Verona - Amsterdam
Madrid: il cuore pulsante della Spagna
Una città vibrante e accogliente, famosa per i suoi musei d'arte di livello mondiale, i parchi rigogliosi e una vita notturna che non dorme mai. Madrid è l'ideale per immergersi nella cultura spagnola e divertirsi.
Itinerario consigliato: Milano - Madrid
Budapest: la perla del Danubio
Lasciatevi affascinare dalla maestosità dei suoi palazzi, dalle terme storiche e dalla vivace vita notturna. Budapest offre un mix unico di eleganza imperiale e modernità, ideale per un viaggio indimenticabile.
Itinerario consigliato: Venezia - Budapest
Parigi: la città delle luci
La capitale francese, icona di stile e cultura, offre musei di fama mondiale, boulevard eleganti e un'atmosfera romantica ineguagliabile. Perfetta per chi cerca un'esperienza sofisticata e ricca di fascino.
Itinerario consigliato: Milano - Parigi
Marsiglia: fascino mediterraneo e cultura
Una città portuale dinamica e multiculturale, con un'atmosfera vivace, mercati colorati e un'ottima cucina. Marsiglia è perfetta per chi cerca un'esperienza autentica e un assaggio della vita mediterranea.
Itinerario consigliato: Torino - Marsiglia
Praga: la magia della Boemia
Una delle città più affascinanti d'Europa, con il suo Ponte Carlo, il Castello e un'atmosfera fiabesca. Praga è anche nota per la sua vivace vita notturna e i prezzi accessibili, rendendola perfetta per un viaggio post-Maturità.
Itinerario consigliato: Bologna - Praga
© Riproduzione riservata