Da Parigi a Amsterdam, da Praga a Barcellona: le città europee che forse non sapevate di poter raggiungere in treno direttamente dall’Italia

Avete mai pensato di prendere un treno e ritrovarvi, poche ore dopo, in una capitale europea piena di arte, vita e nuove emozioni?

Viaggiare in treno non è solo comodo e sostenibile, ma sta diventando il modo preferito (e più affascinante) per scoprire l’Europa, soprattutto tra i più giovani. Dimenticate stress da aeroporto, limiti di bagaglio e attese infinite al gate: oggi il viaggio inizia dal finestrino, e ogni stazione è un nuovo capitolo da vivere.

Infatti, secondo Trainline, il 35% degli italiani afferma di apprezzare la possibilità di osservare il paesaggio che scorre, scoprendo gemme nascoste e trovando un senso di calma lungo il percorso. In particolare, la Gen Z sta guidando questo cambiamento: il 79% è attratto dai viaggi internazionali in treno, più di qualsiasi altra generazione.

Oltre all'avventura, questa scelta riflette una crescente consapevolezza dell'impatto sul pianeta. Infatti, il 42% degli italiani, in particolare i viaggiatori più giovani (il 38% della Gen Z), cerca attivamente modi più sostenibili per viaggiare.

Ecco, allora, 8 grandi città europee che forse non sapevate di poter raggiungere in treno direttamente dall’Italia, perfette per la vostra prossima avventura… consapevole.

**Le vacanze in treno da provare una volta nella vita**

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Barcellona: arte, mare e movida catalana

Una città vibrante che incanta con l'architettura visionaria di Gaudí, le spiagge dorate e una vita notturna effervescente. Barcellona è un crocevia di culture, sapori e divertimento, perfetta per chi cerca un'esperienza completa tra arte, relax e socialità.

Itinerario consigliato: Milano - Barcellona

Berlino: storia e vibrazioni urbane

Una città dinamica e in continua evoluzione, ricca di storia, gallerie d'arte alternative, club leggendari e spazi verdi. Berlino è il luogo ideale per chi cerca ispirazione e un'atmosfera cosmopolita.

Itinerario consigliato: Torino - Berlino

Siviglia: passione andalusa e architettura mozzafiato

La capitale dell'Andalusia incanta con la sua architettura moresca, i giardini lussureggianti e l'atmosfera vibrante del flamenco. Siviglia è perfetta per un viaggio dedicato alla storia, alla cultura e alla passione spagnola.

Itinerario consigliato: Milano - Siviglia

Amsterdam: tra canali, biciclette e libertà

Con i suoi iconici canali, i musei di fama mondiale e un'atmosfera rilassata e accogliente, Amsterdam è la meta perfetta per un viaggio all'insegna della scoperta e della spensieratezza. Esplorate la città in bicicletta per un'esperienza autentica.

Itinerario consigliato: Verona - Amsterdam

Madrid: il cuore pulsante della Spagna

Una città vibrante e accogliente, famosa per i suoi musei d'arte di livello mondiale, i parchi rigogliosi e una vita notturna che non dorme mai. Madrid è l'ideale per immergersi nella cultura spagnola e divertirsi.

Itinerario consigliato: Milano - Madrid

Budapest: la perla del Danubio

Lasciatevi affascinare dalla maestosità dei suoi palazzi, dalle terme storiche e dalla vivace vita notturna. Budapest offre un mix unico di eleganza imperiale e modernità, ideale per un viaggio indimenticabile.

Itinerario consigliato: Venezia - Budapest

Parigi: la città delle luci

La capitale francese, icona di stile e cultura, offre musei di fama mondiale, boulevard eleganti e un'atmosfera romantica ineguagliabile. Perfetta per chi cerca un'esperienza sofisticata e ricca di fascino.

Itinerario consigliato: Milano - Parigi

Marsiglia: fascino mediterraneo e cultura

Una città portuale dinamica e multiculturale, con un'atmosfera vivace, mercati colorati e un'ottima cucina. Marsiglia è perfetta per chi cerca un'esperienza autentica e un assaggio della vita mediterranea.

Itinerario consigliato: Torino - Marsiglia

Praga: la magia della Boemia

Una delle città più affascinanti d'Europa, con il suo Ponte Carlo, il Castello e un'atmosfera fiabesca. Praga è anche nota per la sua vivace vita notturna e i prezzi accessibili, rendendola perfetta per un viaggio post-Maturità.

Itinerario consigliato: Bologna - Praga