Gialli, noir, love romance e commedie: ecco 10 nuovi libri da leggere a Gennaio tra i tanti titoli freschi di stampa di questo mese

I libri da leggere a gennaio sono importantissimi perché ci traghettano in quella normalità post feste natalizie. Una normalità a cui è difficile tornare ad abituarsi, dopo tante vacanze, ma un buon libro è la giusta “medicina” per quel blues che inevitabilmente arriva quando si torna in ufficio dopo la Befana.

Le nostre scelte di questo mese sono proprio pensate per tenerci per mano in questo difficile momento, che per alcuni è addirittura peggiore del post Ferragosto (se possibile).

Gialli, noir, love romance e commedie: abbiamo pensato ai palati letterari di tutti quanti, per non deludere nessuno.

10 nuovi libri da leggere a gennaio

Demon Copperhead di Barbara Kingsolver

Un romanzo vincitore del Pulitzer ispirato all'iconica opera di Charles Dickens, il celeberrimo David Copperfield. La storia è ambientata nel Sud degli Stati Uniti e getta luce sulle vite marginali di oggi, servendosi della stessa compassione e rabbia di Dickens.

Il protagonista nato dalla penna di Barbara Kingsolver è un ragazzo che tutti chiamano Demon Copperhead, dotato di un bel faccino, di una criniera di capelli color rame e di quello spirito di sopravvivenza che gli serve per non soccombere.

Sua madre all'età di diciott'anni l'ha partorito da sola, in compagnia di una bottiglia di gin, anfetamine e oppioidi.

Demon si ritroverà ad attraversare le selve oscure dell'affido, del lavoro minorile, delle scuole fatiscenti, finché non arriverà l'ebrezza del successo atletico, con la conseguente caduta della (e nella) dipendenza.

Tuttavia non temete: oltre alla trama esplicitamente ispirata a Dickens, ciò che accomuna Barbara Kingsolver e il famoso romanziere inglese è anche la stessa fiducia nel potere di trasformazione di una bella storia.

Cleopatra di Aldo Schiavone

Se avete voglia di conoscere in maniera approfondita una delle più grandi donne della storia, allora questo libro che racconta la vita di Cleopatra attraverso sette momenti cruciali, illuminati in presa diretta, è ciò che fa per voi.

È il racconto di una regina che ha lottato fino alla fine, mettendo tutto in gioco per portare a compimento il suo progetto. Un piano che, se si fosse realizzato, avrebbe spostato definitivamente a Oriente l’asse politico e culturale dell’impero romano.

La storia della regina d'Egitto è condita da tanto sesso, seduzione e tradimenti, tutti ingredienti che fanno di questo libro biografico un avvincente capitolo di storia umana.

Un'estate di Claire Keegan

Dall'autrice di Piccole cose da nulla, il capolavoro che ha ispirato il film The Quiet Girl, arriva il romanzo che racconta la storia di una bambina silenziosa che abita in una fattoria nella campagna irlandese assieme a un padre e una madre che non sono i suoi.

Claire Keegan tratteggia un lessico sentimentale dell'accoglienza e dell'amore genitoriale, offrendoci un racconto di sommessa e struggente bellezza. Questa è la storia di un grande amore, un libro che tutti dovremmo leggere.

Di chi è la colpa? di Aleksandr Herzen

Nella Russia di Nicola I, un giovane precettore, Kruciferskij, si innamora della sorellastra del suo allievo, Ljubon'ka, e la sposa. Il loro matrimonio è sereno finché non arriva Vladimir Bel'tov.

Colto, intelligente, di animo nobile, Bel'tov diventerà oggetto del desiderio di Ljubon'ka. Tra i due si scatena una passione cocente, causa di una tragedia che trascinerà i tre personaggi di questo triangolo amoroso in un baratro che non potrà che concludersi con… Niente spoiler!

Sul tetto c’è Mendelssohn di Jiri Weil

Un romanzo corale ambientato nella Praga occupata dai tedeschi in cui ironia e tragedia si intrecciano con uno stile molto originale, apprezzato da Philip Roth che considerava Weil un grande scrittore.

L’episodio che dà il titolo al libro è quello in cui Heydrich ordina di rimuovere la statua di Mendelssohn dal tetto del Conservatorio.

Ma l’impiegato del Comune, aspirante SS, non conosce la storia della musica e pensa di buttar giù la statua col naso più grosso. Che è Wagner…

Non mancano all'appello episodi ben più drammatici, molti dei quali sono davvero strazianti.

Questa raccolta di racconti è permeata da un'atmosfera assurda. Racconta di un mondo in cui si può morire per motivi futili e in cui ci si può salvare per un colpo di fortuna.

L'America in automobile di Georges Simenon

Nell'ottobre del 1945 Georges Simenon sbarca a New York, ansioso di lasciarsi alle spalle le turbolenze degli anni di guerra, le accuse di collaborazionismo e le minacce di epurazione. Con la moglie Tigy e il figlio Marc si stabilisce in Canada, nel Nouveau-Brunswick, tuttavia è agli Stati Uniti che guarda.

Parte al volante di una Chevrolet per un viaggio di cinquemila chilometri, che dal Maine lo porterà fino a Sarasota, sul Golfo del Messico.

Il suo viaggio e il suo eccezionale resoconto ci offrono un'immagine unica nel suo genere degli Stati Uniti, di cui Simenon ci racconta la gente e «i piccoli particolari della quotidianità», per delineare «un'immagine più intima» degli USA.

Demoni del focolare di Anna Katharine Green

Gli ultimi quattro casi di Violet Strange sono contenuti nel nuovo giallo intitolato Demoni del focolare.

La protagonista è una delle detective più originali della storia del genere poliziesco: giovanissima, si muove in salotti di famiglie aristocratiche che tendono a occultare misfatti e aberrazioni sinistre.

In questi nuovi casi scoprirà due sposi ludopatici che si giocano a carte il figlioletto in una grotta a picco sull’oceano.

Ma ci sono anche testamenti invalidati, stanze murate in cui è scomparsa una formula che vale un patrimonio, duelli e tutto ciò che da sempre rende una storia qualcosa di altamente coinvolgente.

Potrebbe far male di Stephanie Wrobel

“Benvenuto a Wisewood. Manterremo i tuoi segreti se tu mantieni i nostri”. Questa è la promessa di Wisewood, un grande progetto dedicato all'automiglioramento, un soggiorno di sei mesi su un'isola privata al largo della costa del Maine.

È proprio ciò di cui ha bisogno Kit Collins. Regola numero uno: durante la permanenza a Wisewood, è proibito il contatto con il resto del mondo - niente internet, niente telefoni, niente eccezioni.

Sua sorella Natalie si dimostra molto scettica quando lei le parla di Wisewood, così Kit - sentendosi per l'ennesima volta giudicata dalla sorella cinica e ipercritica - è scomparsa dai radar.

Natalie non ha notizie di Kit da mesi, buongiorno riceve un'e-mail intimidatoria. Qualcuno, a Wisewood, minaccia di rivelare il segreto che ha sempre tenuto nascosto a Kit.

In preda al panico, Natalie corre dalla sorella per riportarla a casa. Ma scoprirà che Wisewood non è disposta a rinunciare a nessuno.

La filosofia nel boudoir di Sade

«Voluttuosi di tutte le età e tutti i sessi, è solo a voi che io offro quest’opera». È questa la promessa che si legge in apertura di questo trattato erotico-filosofico-politico del Marchese di Sade. Si direbbe quasi un omaggio a Rabelais («Bevitori illustrissimi, e voi, sifilitici preziosissimi – perché a voi, non ad altri, sono dedicati i miei scritti»), anch’egli scrittore messo all’Indice.

Lato erotismo, quello che fanno i personaggi di Sade in pochissime ore risulta abbastanza inverosimile… Però queste pagine insegnano al lettore una percezione del proprio corpo nuova, gioiosa e liberatoria. La filosofia nel boudoir di Sade è l’habeas corpus della sessualità.

Un po' di cioccolato, Bertie? Le storie del 44 Scotland Street di Alexander McCall Smith

Le storie tanto amate che risuonano lungo Scotland Street tornano ad allietarci. A Edimburgo i due neosposini Elspeth e Matthew ricevono una notizia scioccante che muterà drasticamente la loro vita.

Nel frattempo Domenica, per non lasciare nelle grinfie di Antonia il suo amico Angus, si unirà a un viaggio tra le colline toscane, in un ménage à trois dai risvolti inaspettati. Ci sono anche le storie di Big Lou, Bruce, Pat...

Tutti quanti loro sono intenti a ricercare la loro dose quotidiana di felicità. Anche Bertie si unisce al coro che anela gioia giornaliera.

Diviso tra le solite lezioni di sassofono, le sessioni di yoga, le sedute con un nuovo psicoterapeuta, le conversazioni in italiano e le amate riunioni degli scout, in un pomeriggio in cui si perdono le tracce di sua madre Irene, imparerà una preziosa lezione sul potere dei desideri, e su quello che può succedere quando si avverano.