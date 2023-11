Tra narrativa internazionale e titoli dei connazionali, gli italiani si confermano appassionati lettori: ecco i libri più letti del 2023

Fine anno, tempo di bilanci e buoni propositi per l’anno che verrà. E quale migliore buon proposito che quello di leggere di più?

Se qui vi abbiamo consigliato come scegliere i libri da leggere, con 7 trucchi e consigli per non sbagliare, ora è tempo di farvi un riassuntone e spifferarvi i 10 libri più letti del 2023.

A passarci la classifica è il Kobo Book Report 2023, una fotografia accurata delle abitudini di lettura degli italiani nel corso del 2023 stilata da Rakuten Kobo, tra le aziende leader nel settore dell’eReading.

Perché preziosa? Beh, perché se cosi tante persone hanno amato questi titoli ci sono ottime possibilità che piacciano anche a voi.

I 10 libri più letti del 2023

(Continua sotto la foto)

I 10 ebook più letti del 2023 in Italia

Ma è tempo di classifiche. Ecco la top 10 degli ebook più letti del 2023 dagli italiani che, anche quest’anno, hanno amato la narrativa internazionale ma prediletto libri di scrittori italiani:

1. La portalettere- Francesca Giannone

2. ELP - Antonio Manzini

3. Atlas. La storia di Pa’ Salt- Lucinda Riley

4. Il figlio sbagliato- Camilla Läckberg

5. La vita intima- Nicolò Ammaniti

6. Spare. Il minore - Prince Harry

7. Il re del gelato - Cristina Cassar Scalia

8. La banda dei Carusi- Cristina Cassar Scalia

9. Madre d’ossa- Ilaria Tuti

10. Accabadora- Michela Murgia

Non sorprende che fra i nomi degli autori più popolari del 2023 ci sia quello di Michela Murgia, una delle scrittrici italiane più influenti degli ultimi anni. Murgia non era solo un’autrice brillante, già consacrata dal premio Campiello nel 2010 per il magnifico “Accabadora”, ma anche un'intellettuale pubblica, capace di parlare, da una prospettiva femminista, dei temi più importanti dei nostri anni, dai diritti lgbtq+ a quello al lavoro (a partire dal suo esordio nel 2006 con “Il mondo deve sapere”), fino a rendere, negli ultimi mesi, la sua malattia una fortissima testimonianza di libertà.

Il fatto che questo ruolo di intellettuale lo abbia svolto quotidianamente anche sui social media ha amplificato in modo significativo il raggio raggiunto dalle sue parole, e contribuito a creare, dopo la sua scomparsa lo scorso agosto, un rinnovato interesse per le sue opere, risultate tra i libri più venduti e letti dell'estate: dal già citato Accabadora, passando per “Stai Zitta”, fino all'ultimo “Tre Ciotole”.

I 10 audiolibri più ascoltati nel 2023

Sul versante audiolibri invece, troviamo che i più venduti del 2023 sono stati:

1. Fattore 1%. Piccole abitudini per grandi risultati- Luca Mazzucchelli

2. Accabadora- Michela Murgia

3. Spare. Il minore- Prince Harry

4. Tutto chiede salvezza- Daniele Mencarelli

5. Sapiens. Da animali a dèi: breve storia dell'umanità- Yuval Noah Harari

6. Atlas. La storia di Pa' Salt- Lucinda Riley

7. È facile smettere di fumare se sai come farlo- Allen Carr

8. Il bambino altamente sensibile- Elaine Aron

9. Le otto montagne- Paolo Cognetti

10. Il treno dei bambini- Viola Ardone