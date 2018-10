Dieta, sport e alimentazione: abbiamo scoperto come fa Melissa Satta a essere sempre così in forma nonostante non abbia «mai fatto una dieta»

Abbiamo incontrato Melissa Satta in occasione della presentazione del suo libro, M come Melissa (edito da Mondadori Electa) in cui la modella (e showgirl ed ex velina) si racconta «come si fa quando si incontrano nuove amiche, perché non è un'autobiografia, sono io che mi presento, perché non sempre quello che si percepisce è il quadro completo, mentre invece è giusto che, soprattutto le ragazze giovani che sognano lo spettacolo, sappiano che entrare è facile - basta la fortuna di un provino che va bene - ma restare richiede anche molti sacrifici e volontà».

E dunque, esattamente come avremmo fatto con una nuova amica, appena ne abbiamo avuto occasione le abbiamo chiesto come diavolo faccia ad avere quell'aspetto.

Perché se c'è una cosa che salta subito all'occhio quando ce la si trova davanti è che non solo è davvero bella, ma che lo è in un modo estremamente naturale e spontaneo.

Ecco cosa ci ha raccontato.

«Lo sport è il mio unico grande segreto»

Una delle cose più cercate su di te è come fai ad avere questo aspetto, quindi: come ci riesci?

«Ok, allora, partiamo dall'inizio: Madre Natura. Sono fortunatissima, ho una base fortunata che mi è stata regalata da mamma e papà.

Dopo di che ho sempre fatto sport: da quando sono nata non ho mai smesso di fare sport, ogni genere di sport, che ho sempre fatto per passione e che oggi faccio per passione e per tenermi in forma, perché il tempo passa per tutti e a 32 anni dopo anche una gravidanza o ti tieni in forma o hai bisogno di tenerti in forma, non hai alternativa.

E se fai questo lavoro diventa anche un obbligo, perché il fatto di essere in forma fa parte del tuo mestiere se sei una modella.

Lo sport comunque è il mio grande segreto, se così lo si può definire, perché mi fa stare bene e mi fa stare in forma».

© Photo: Joseph Cardo / Andrea Bastoni per Panottica

La dieta di Melissa Satta

Solo sport, dunque, niente diete?

«Non ho mai fatto diete, ma sto molto attenta a quello che mangio: cerco di comprare solo alimenti sani, ancora di più da quando è nato mio figlio, e sono molto attenta alla provenienza del cibo, al fatto che sia cibo vero e non imbottito di strani composti o additivi».

Nella tua giornata tipo cosa mangi?

«Sono una grande amante dei carboidrati, quindi ne mangio un sacco.

Non amo la colazione, non sono da cornetto al bar e sono intollerante ai latticini, quindi bevo un cappuccino con latte di soia e cannella ma non mi rimpinzo di brioches o biscotti.

In generale non amo i dolci, mangio solo se mi alzo molto presto, che allora forse compenso il sonno perso con gli zuccheri, o magari la domenica, quando mi piace fare il brunch, con pane e uova, avocado e Philadelphia.

Mi rifaccio a pranzo: per me pranzo è carboidrato, non sono da insalatina. O meglio, se mangio insalata è dentro a un panino, se no muoio di fame.

Lo stesso la sera. Cerco di bilanciare i nutrienti, ma non sono amante della carne, quindi mangio pesce - o pollo e patate - però di nuovo preferisco senza dubbio i carboidrati».

© Photo Andrea Bastoni / Panottica

Che sport fa Melissa Satta

Che sport fai? Quali consigli?

«Ho sempre fatto di tutto: giocavo a calcio, ho fatto karate a livello agonistico per qualche anno - mi allenavo tutti i giorni e quindi forse quello più del resto mi ha modellato il corpo.

Poi andavo in mountain bike, con i rollerblade, facevo equitazione: da piccola facevo davvero di tutto ed essendo cresciuta in Sardegna avevo la possibilità di stare in mezzo alla natura e di fare tantissimi sport che magari in città sarebbero stati più complicati.

Penso che gli sport che fanno meglio siano quelli che ti piace fare.

E facendo più sport diversi alleni tutti i muscoli, perché con il ciclismo per esempio si allena molto più la parte inferiore di quella superiore, così come con l'equitazione, mentre il tennis dicono che sviluppi più una parte dell'altra. Insomma, bisogna variare, perché probabilmente l'unico sport ad allenare tutto il corpo in modo uniforme è il nuoto.

Ecco: il nuoto fa benissimo, tant'è che a mio figlio, che ha quattro anni, faccio fare nuoto, perché ti sviluppa tutti i muscoli.

Però penso che variare sia il metodo migliore, sulla base della propria indole e del fatto che dovrebbe essere prima di tutto un piacere.

Io d'estate faccio wakeboard per dire, mentre durante l'anno la città mi impone attività diverse: palestra, CrossFit, boxe, tennis».





Instagram e App

Parliamo di social: chi segui su Instagram?

«Mio marito (ride, ndr). Seguo molta moda. A parte gli amici e qualche star seguo tanti stilisti, riviste e marchi di moda perché è la mia passione».

La tua App preferita al momento?

«Ne ho appena scaricata una di food delivery: è un passatempo divertentissimo. Ogni tanto con mio figlio ci diciamo "dai, ordiniamo qualcosa di buono" e scegliamo con cosa viziarci.

Per il resto ho tanti, tantissimi, giochi per bambini sul telefono.

Ah, e Net-a-porter, perché mi rilassa guardare i vestiti penso».

A proposito di vita privata

Qual è la domanda che ti fanno più spesso?

«Se faremo un altro bambino»

E lo farete?

«Sì, se la natura quando sarà il momento sarà d'accordo, mi piacerebbe».





M come Melissa è nelle librerie da Ottobre.