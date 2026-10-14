Come indossare la gonna midi in modo non banale? Ecco 7 combo da cui potete lasciarvi ispirare in questa stagione.

Grazie alla sua lunghezza strategica si conferma la perfetta alleata per affrontare il clima ballerino tipico di questo periodo dell’anno e, complici le ultime tendenze, è già pronta a finire nel nostro guardaroba e a restarci per tutta la stagione: la gonna midi è la regina indiscussa di questo autunno.

Avvistata prima in passerella e poi per le strade delle capitali della moda, la midi skirt è tornata nelle nuove collezioni FW26 in un’infinità di versioni.

E che siano modelli a matita o proposte dalle silhouette più ampie e fluide, di certo vale la pena fare loro un po’ di spazio nella nostra cabina armadio.

***Coppia che vince non si cambia! Camicia e gonna midi sono ancora la combo più chic della mezza stagione***

La amiamo per la sua incredibile versatilità e per la sua capacità di offrire infinite possibilità di stile e assicurare una resa diversa a seconda dei capi e delle scarpe con cui viene abbinata.

E se vi state chiedendo come indossare la gonna midi in modo cool dall’alba al tramonto, beh, vi basterà dare un’occhiata ai look delle trend setter per trovare al volo almeno un paio di combinazioni che vorrete assolutamente provare anche voi in questa stagione.

Come indossare la gonna midi: 7 combo da replicare quest’autunno

Per entrare a pieno nel mood autunnale potete scommettere su un grande must della stagione: la gonna midi a stampa check. Abbinatela a un semplice pullover girocollo. Come accessori, puntate su dei mocassini con il tacco largo e a una borsa a secchiello: il risultato sarà la perfetta uniforme quotidiana.

Un’idea look altrettanto comoda e stilosa ma più colorata? Potete partire da una gonna midi bianca ricamata, da portare con un cardigan con i rombi e un paio di scarpe da barca in pelle marrone. A dare un twist in più al tutto, una borsa a spalla rossa in pelle intrecciata e dei calzini en pendant.

Specialmente nelle giornate più dinamiche, anche la combo “gonna midi + sneakers” può rivelarsi un’ottima soluzione. Per coniugare alla perfezione praticità e coolness, servono solo una midi skirt fluida, un trench cropped e le vostre sneakers preferite.

Se avete nell’armadio una gonna in satin elegante che non sapete mai come sfruttare nel quotidiano, quest’autunno potete provare a sdrammatizzarla con una giacca utility, delle ballerine dal design essenziale e una maxi bag da giorno.

E lo stesso discorso vale per la gonna midi in pizzo. Il modo migliore per renderla adatta anche alla vita di tutti i giorni (ed evitare di lasciarla nell’armadio e di rispolverarla solo nelle occasioni speciali)? Mixarla a capi casual e disinvolti, come ad esempio un bomber sportivo in tessuto tecnico. E poi completare il look con accessori di grande impatto, come degli stivali alti fino al ginocchio.

Se siete a caccia di spunti su come indossare la gonna midi in pelle in questa stagione, ecco un look che può fare per voi. Sceglietene una marrone, provatela con un maglione declinato nel colore del momento, il viola. Il tocco finale saranno delle pumps dalla punta affilata.

E a proposito di trend, assicuratevi di avere nell’armadio una gonna midi a stampa zebrata. Parliamo di uno dei capi must-have di quest’autunno. Per abbinarla secondo le ultime tendenze, dovete solo portarla con capi e accessori dai colori brillanti, come ad esempio una maglione azzurro con lo scollo a v e delle mules rosa.

Foto: GettyImage