Anne Carson ha vinto il Nobel per la Letteratura 2026: se volete capire perché tutti parlano di lei, questi sono cinque suoi libri da segnare subito in agenda

L’8 ottobre 2026 l’Accademia Svedese ha annunciato che la scrittrice canadese Anne Carson, nata a Toronto nel 1950, è la nuova vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura 2026.

Nella motivazione ufficiale si parla di opere audaci, capace di dialogare in modo giocoso con la tradizione classica e di inventare nuove forme per la letteratura contemporanea.

Tradotto: Carson prende miti greci, filosofia antica e figure come Saffo o Simonide, li fa sedere allo stesso tavolo con adolescenti inquieti, matrimoni in crisi, traumi del Novecento e nevrosi molto moderne. Il risultato sono libri strani, appassionanti, difficili da incasellare ma sorprendentemente leggibili anche se non siete specialisti di classici greci.

Chi è Anne Carson e perché tutti parlano di lei

Poetessa, saggista, traduttrice e docente di studi classici, Carson ha passato la vita tra l’università e la pagina. Ha tradotto Euripide, Eschilo, Sofocle, Saffo, e intanto ha costruito un’opera che mescola poesia, saggio, narrativa, teatro, diario di viaggio.

Secondo l’Accademia Svedese, il suo merito è avere trasformato la tradizione greca in un laboratorio di forme e idee per parlare del presente: desiderio, identità, memoria, perdita. Non a caso è solo la diciannovesima donna a vincere il Nobel per la letteratura, su oltre cento premiati complessivi: un segnale forte verso una poesia colta ma non elitaria.

In Italia il lavoro di più editori (La nave di Teseo, Utopia, Crocetti e altri) ha reso disponibili oltre una decina di suoi titoli. La domanda, quindi, è pratica: da dove cominciare senza perdersi?

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I 5 libri di Anne Carson da segnare subito

1. Autobiografia del Rosso: il mito di Gerione come romanzo di formazione

Considerato il suo capolavoro, è un “romanzo in versi” che rilegge il mito di Gerione, mostro alato ucciso da Eracle. Carson lo trasforma in un adolescente contemporaneo, rosso e vulnerabile, innamorato di un ragazzo di nome Herakles, tra fotografia, viaggio e cuore spezzato.

Qui il materiale classico viene spostato brutalmente nel presente: il mostro diventa un ragazzo queer che deve fare i conti con desiderio, vergogna, famiglia. Se amate le storie di crescita emotiva, è l’ingresso più immediato nel mondo di Carson.

2. Eros il dolceamaro: il desiderio da Saffo a Platone (e a Tinder)

Saggio d’esordio, luminoso e sottile, parte dai frammenti di Saffo e dalla filosofia platonica per interrogarsi su che cos’è il desiderio. Per Carson l’amore non è possesso ma mancanza: uno spazio vuoto che fa male e piacere allo stesso tempo.

La tradizione antica diventa una lente per capire le nostre relazioni di oggi, la distanza, l’ossessione per chi non c’è. Perfetto se vi interessa la teoria dell’amore, ma in formato accessibile, fatto di esempi, immagini e fulminanti colpi di stile.

3. La bellezza del marito: 29 tanghi su matrimonio e tradimento

Sottotitolo programmatico: “un saggio romanzo in 29 tanghi”. In questi brevi movimenti poetici Carson racconta l’ascesa e il crollo di un matrimonio segnato dal tradimento, dalla fascinazione erotica, dall’impossibilità di staccarsi davvero dall’altro. Il libro ha vinto il prestigioso T. S. Eliot Prize.

I riferimenti ai classici entrano come controcanto: miti, citazioni, echi di poeti antichi illuminano le dinamiche molto concrete di una coppia di oggi. Da scegliere se amate le storie sentimentali complicate, ma volete che siano trattate con intelligenza e zero melassa.

4. Economia dell’imperduto: Simonide e Celan tra memoria e valore

Qui la Carson più saggista mette in parallelo Simonide di Ceo, poeta dell’antica Grecia, e Paul Celan, grande voce del Novecento segnato dalla Shoah. Il filo rosso è l’idea di “imperduto”: ciò che non dovrebbe andare perso, tra denaro, memoria, responsabilità della parola poetica.

Dal simposio greco ai traumi del secolo scorso, il libro mostra come cambiano le condizioni materiali e storiche, ma resti la stessa domanda: cosa può dire la poesia di fronte alla morte e alla distruzione? Ideale per chi ama le letture concettuali e non ha paura di qualche pagina più densa.

5. Come l’acqua: la Carson più sperimentale, tra viaggi e miti liquidi

Raccolta ibrida di saggi e poesie, Come l’acqua usa l’immagine dell’acqua per pensare alla scrittura: qualcosa che scorre, cambia forma, attraversa confini. Ci sono diari di viaggio, meditazioni sul linguaggio, apparizioni di divinità e paesaggi molto concreti.

I testi antichi compaiono accanto a motel di periferia, deserti, incontri casuali. È il libro che restituisce meglio la libertà formale di Carson e la sua capacità di far convivere epigrammi greci e dettagli di vita quotidiana. Da affrontare quando vi sarete innamorate del suo stile e vorrete vederlo senza rete.