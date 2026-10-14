Una ricerca genealogica ha scoperto che Marilyn Monroe e Sydney Sweeney sono lontane cugine: ecco quale antenato collega le due attrici

Stessi capelli biondi e quella capacità quasi naturale di attirare l'attenzione. Da tempo i paragoni tra Marilyn Monroe e una delle attrici più chiacchierate del momento si sprecano, soprattutto quando si tratta di look e apparizioni sul red carpet.

Ma quello che fino a oggi sembrava soltanto un gioco di somiglianze ha appena preso una piega decisamente inaspettata.

Una nuova ricerca ha infatti rivelato che Marilyn Monroe e Sydney Sweeney sono davvero parenti, seppur alla lontana. A ricostruire il legame familiare è stata MyHeritage, piattaforma specializzata nello studio degli alberi genealogici, che ha individuato un antenato comune vissuto addirittura nel Seicento.

La scoperta ha inevitabilmente incuriosito i fan delle due attrici. Anche perché Sydney Sweeney, diventata famosa grazie a Euphoria e The White Lotus, ha più volte richiamato l'immaginario della diva americana attraverso abiti, acconciature e scelte di stile.

E adesso sappiamo che, almeno dal punto di vista genealogico, quel legame esiste davvero.

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Marilyn Monroe e Sydney Sweeney sono cugine: ecco cosa ha scoperto la ricerca

Secondo l'indagine condotta da MyHeritage, Marilyn Monroe e Sydney Sweeney sono cugine di nono grado, con una generazione di differenza. Una parentela molto lontana, naturalmente, ma che i ricercatori sono riusciti a ricostruire risalendo alle rispettive famiglie.

Il punto di incontro è Ezra Perry, un colono inglese vissuto tra il 1625 e il 1689, che si stabilì a Sandwich, nel Massachusetts.

La connessione passa attraverso i rami paterni delle due attrici: quello di Sydney, figlia di Steven Sweeney, e quello di Marilyn Monroe, il cui padre biologico era Charles Stanley Gifford.

Ma a rendere la scoperta particolarmente curiosa sono soprattutto i numerosi riferimenti che Sydney Sweeney ha fatto, negli ultimi anni, all'estetica di Marilyn.

Alla première di The Housemaid, nel dicembre 2025, l'attrice aveva indossato un abito bianco che ricordava quello diventato leggendario nella scena della gonna sollevata dal vento in Quando la moglie è in vacanza.

Pochi mesi dopo, al Santa Barbara International Film Festival del 2026, aveva invece scelto un abito vintage firmato Ceil Chapman, molto simile a quello indossato da Marilyn Monroe sulla copertina di Life nel 1952.

Due omaggi che avevano alimentato ulteriormente i paragoni tra le due star, accomunate da un'immagine pubblica in cui sensualità e glamour hanno sempre avuto un ruolo importante.

La parentela scoperta da MyHeritage non significa, ovviamente, che le somiglianze fisiche o stilistiche siano una conseguenza diretta del loro lontanissimo legame familiare. Ma aggiunge un dettaglio sorprendente a una storia che sembrava già scritta.

E c'è un'ultima curiosità: Sydney Sweeney non è l'unica attrice contemporanea a condividere un antenato con Marilyn Monroe. Un'altra ricerca di MyHeritage aveva infatti individuato un legame di parentela anche con Dakota Johnson, cugina di nono grado con tre generazioni di differenza.