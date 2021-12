Una storia avvincente, un libro di ricette o un racconto fotografico: ecco la nostra selezione dei migliori libri da regalare (o regalarsi) questo Natale

Manca sempre meno a Natale e voi siete ancora in alto mare con i regali? Siete in cerca di qualche idee e un po' di ispirazione?

Abbiamo messo insieme per voi tutta una serie di guide-regalo, da gadget tech più gettonati ai regali da mangiare, fino ai doni solidali e sostenibili. E ora abbiamo selezionato anche alcuni dei migliori libri di quest'anno che sono perfetti da far trovare sotto l'albero.

Ideale per tutti (per lui e per lei, per grandi e piccini) i libri non solo rappresentano passioni e conoscenza; ma ormai hanno anche assunto il ruolo di decorazioni per la casa altamente personalizzate.

Regalare libri poi è piuttosto facile: un altro motivo infatti per cui i libri sono ottimi doni è perché possono essere sia intensamente personali che impersonali.

E come ha detto lo scrittore Rick Gekoski dice: "Nessuno fa mai una scelta sbagliata quando dona un libro".

Ecco allora la nostra selezione dei migliori libri da regalare questo Natale, ce n'è per tutti i gusti.

**I migliori libri da leggere a dicembre**

10 libri (+1) da regalare a Natale 2021

(Continua sotto la foto)

1. Per niente al mondo; Ken Follet

Nel cuore rovente del deserto del Sahara, due giovani e intraprendenti agenti segreti – l’americana Tamara Levit e il francese Tab Sadoul – sono sulle tracce di un pericoloso gruppo di terroristi islamici, mettendo così a rischio la loro vita. Quando si innamorano, le loro carriere arrivano inevitabilmente a un punto di svolta.

Poco distante Kiah, una vedova coraggiosa e bellissima, decide di abbandonare il suo paese flagellato da carestia e rivolte e partire illegalmente per l’Europa con il suo bambino, nella speranza di cominciare una nuova vita. Nel corso del suo viaggio disperato viene aiutata da Abdul, un uomo misterioso che potrebbe non essere chi dice di essere.

A Pechino la visione riformista e moderna di Chang Kai, l’ambizioso viceministro dei servizi segreti esteri, lo costringe a fare i conti con i vertici comunisti del potere politico che potrebbero portare la Cina e il suo alleato, la Corea del Nord, sulla via del non ritorno.

Intanto Pauline Green, la prima donna presidente degli Stati Uniti, deve gestire i rapporti sempre più tesi con i suoi oppositori, mentre l’intero pianeta è scosso da un vortice di ostilità politiche, attacchi terroristici e dure rappresaglie. La presidente farà tutto il possibile per evitare lo scoppio di una guerra non necessaria. Ma la tensione internazionale cresce e si moltiplicano le azioni militari: è ancora possibile fermare quella che sembra un’escalation inevitabile?

Questo nuovo sorprendente romanzo di Ken Follett è una storia travolgente, che coniuga il ritmo serrato con la verosimiglianza dei romanzi storici.

Con questo libro Ken Follett ci regala un’opera magistrale capace di raccontare la trama del mondo in cui viviamo con il passo del grande thriller che non possiamo smettere di leggere.

È un autore così tanto famoso e amato che è impossibile sbagliare scegliendo questo libro come regalo.

2. Io mi fido di te; Luciana Littizzetto

C’è una storia nella vita della comica più amata d’Italia. Una storia complicata, ma anche piena di momenti divertenti, che nasce con l’affido di due ragazzi da un istituto e continua negli anni con tutto quello che comporta crescere dei figli: i dubbi, gli spaventi, i ricevimenti professori, i fidanzati, i tatuaggi, la stanchezza, il senso di colpa, di inadeguatezza costante.

Luciana Littizzetto racconta questa storia privata, la sua storia, in un memoir potente e originale, senza risparmiarsi niente, nemmeno i momenti più duri, “quando il cuore si scartavetra, si corrode a forza di ruminare lacrime, e ti convinci che non hai capito una mazza, un tubo di niente e di niente”.

Si racconta con sincerità e grazia, spingendo la scrittura umoristica verso una nuova frontiera, mettendola al servizio dei sentimenti più profondi e contraddittori: “l’amore è un puttanaio infinito, un guazzabuglio che ti fa battere il cuore e saltare i nervi, a volte nello stesso momento. In sincrono. E qui si tratta d’amore”.

3. LuCake - Il mio manuale di pasticceria per tutti; Luca Perego

Cercate qualcosa di completamente diverso? Magari per un'amica particolarmente fissata in cucina? Il nuovo libro del giovane pasticcere è quello che fa al caso vostro.

Il libro, un manuale facile e goloso, raccoglie tutte le tecniche e i segreti che il giovane pasticcere e food blogger, star di Instagram, Luca Perego, in arte LuCake, ha imparato negli anni.

Più di novanta ricette che vanno dagli impasti base alle preparazioni più raffinate: con LuCake la pasticceria professionale è finalmente alla portata di tutti.

I procedimenti sono spiegati passo passo e non servono ingredienti e utensili strani: bastano quelli più comuni, che tutti abbiamo in casa. Il resto lo fanno la passione e la fantasia.

“Sapere tra le vostre mani questo libro realizza il mio sogno: farvi diventare pasticceri nella vostra cucina!”

4. Attenti all'intrusa; Sophie Kinsella

È passato un anno e mezzo da quando i genitori di Effie hanno divorziato e lei, che credeva fossero una coppia felice, ancora non si capacita che sia potuto succedere. Da allora ha progressivamente preso le distanze da suo padre che sta con una donna molto più giovane di lui, Krista, postando foto imbarazzanti su Instagram con hashtag del tipo: #sessoasessantanni e

#vivailviagra!.

Quando poi Effie scopre che i due hanno venduto la vecchia e stravagante casa di famiglia dove lei è cresciuta e, come se non bastasse, hanno organizzato un party esclusivo per l’occasione, è davvero furiosa.

Sua sorella e suo fratello accettano l’invito – quei traditori! – ma lei non intende andarci, finché non le viene in mente che, nascoste sopra un camino, ci sono ancora le sue preziose bambole russe: deve assolutamente trovare il modo di recuperarle senza farsi vedere durante la festa.

Sembra un gioco da ragazzi, ma non lo è.

Le matrioske sono introvabili e mentre lei le cerca affannosamente, nascondendosi di volta in volta in posti improbabili, si ritrova a tu per tu con Joe, l’ex fidanzato di cui è ancora innamorata, e ascolta suo malgrado conversazioni private scoprendo verità sconcertanti sulla sua famiglia…

Nel corso del weekend più rocambolesco della sua vita, Effie inizia a vedere le cose sotto una nuova luce e capisce che deve fare i conti con il suo passato.

Attenti all’intrusa! è la nuova irresistibile commedia di Sophie Kinsella che, con innato senso dell’umorismo e grande spirit di osservazione, racconta le incomprensioni e i delicati meccanismi che regolano i rapporti famigliari, in tono divertito e toccante al tempo stesso.

5. Scappare, attaccare o nascondersi; Stefania Ruggieri

Questo è un racconto senza trama, in cui figure fragili e impotenti, con le loro disabilità accertate o anche no, svelano inconsapevolmente le proprie ritualità attraverso esperienze vissute in una dimensione sociale che il più delle volte non dà scampo.

Vivono l’umana quotidianità tra insofferenza e passione, tra ossessione e ignoranza, che si tratti di relazioni, di consuetudini, di semplice pensiero, scardinando diversità, regole e certezze dell’essere normale.

Scappare, attaccare o nascondersi è una raccolta di corti narrativi sulla quotidianità scolastica di ragazzi classificati dal sistema sociale con

un codice ICD 10 (International Classification of Diseases) e del loro rapporto con l’insegnante che li “sostiene” e che racconta. Figure straordinarie, fragili e resistenti al contempo, che “inconsapevolmente danno istruzioni per l’uso della vita” alle persone definite normodotate o

meglio a quelle persone normodotate che libere da schemi sono capaci di entrare in connessione con loro.

Ogni capitolo ha per titolo il nome di un ragazzo e ne disegna con un tratto lieve il profilo. Ad essi si alterna un capitolo senza titolo che descrive l’impatto delle parole dei ragazzi sull’insegnante e da esse trae riflessioni sulla propria vita.

6. The Beatles: Get Back; Russell, McCartney, Jackson, Kureishi e Harris

È giunto il momento di presentare al mondo la vera storia.

The Beatles: Get Back è il resoconto autorizzato che, attraverso le parole stesse della band, racconta della creazione dell’album del 1970 Let It Be.

Il libro riunisce conversazioni provenienti da oltre centoventi ore di registrazioni originali, stupende fotografie delle sessioni musicali ricche di spontaneità di Ethan A. Russell e Linda McCartney e fotogrammi selezionati tra oltre cinquantacinque ore di filmati completamente restaurati.

“Si può dire che Let It Be è l’album che oggi evoca lo scioglimento dei Beatles. Ma questa è mitologia e la verità è un po’ diversa. La storia di Let It Be è infatti rimasta chiusa nel caveau di Apple Corps per gli ultimi cinquanta anni.” - Peter Jackson

7. Una vita nuova; Fabio Volo

Due amici su un’auto rossa attraversano l’Italia: musica da cantare, il vento tra i capelli, la mano fuori dal finestrino a giocare con l’aria. Hanno una quarantina d’anni e una vita incagliata. Andrea aspetta un verdetto da cui dipende la sua vita sentimentale. Paolo è in crisi: di coppia, di identità, di mezza età. O forse è solamente bisogno di leggerezza.

L’auto su cui viaggiano è una vecchia Fiat 850 spider. Il padre di Paolo l’aveva dovuta vendere per far spazio alla famiglia, e ancora la rimpiange.

Così Paolo ha deciso di recuperarla e fargli una sorpresa. Mentre risalgono dalla Puglia a Milano, Paolo e Andrea parlano tra loro con la spietatezza che ci si può concedere solo fra amici: l’amore, il lavoro, i genitori... E quelli che sembravano problemi insolubili si sgonfiano alla luce di una leggera ironia.

Sarà un viaggio pieno di divertentissimi imprevisti e di scoperte, delle bellezze che a volte non si vedono mentre siamo concentrati a fare quello che gli altri si aspettano da noi.

Un viaggio che condurrà Paolo dal dovere al volere, dal pensare al sentire, dal pudore alla tenerezza.

8. Musetti animaletti - Un libretti contro l'ansietti; musetti animaletti

Per la vostra amica che vi manda in continuo post di Instagram con foto o video di cani, gatti e qualsiasi altro animale; il libro di Musetti Animaletti è il regalo perfetto.

Dalla popolarissima pagina Instagram Musetti Animaletti, che ogni giorno

condivide foto di animaletti con buffe didascalie, una raccolta di musetti per una vita più dolcetti.

Non ci sono dubbi, lo sanno tutti ormai: chi ha degli animaletti con dei bei musetti vive meglio. È più tranquilletti, si sente più protetti, dà il giusto peso alle cosetti, apre ogni giornata con un bel sorrisetti e la chiude con fusetti e coccoletti. Quello che forse non sapevate è che guardare bei musetti è un rimedio insostituibile anche contro l’ansietti!

9. Cucina Botanica. Vegetale, facile e veloce; Carlotta Perego

Il libro di Carlotta Perego, meglio conosciuta come Cucina Botanica è il regalo perfetto per gli amanti del food che hanno a cuore l'ambiente.

La star di Instagram che ci aiuta a cucinare vegatale torna con un libro dedicato alla cucina vegan, che propone più di 80 ricette all'insegna della facilità e della velocità. Un manuale ricco di sapori per menu vegetali versatili, adatti a chiunque, perfetti in ogni occasione: crepe di ceci con rucola e avocado, polpette verdi ai piselli, torta soffice con pere e cannella... Piatti facili, veloci e deliziosi. Insieme a Carlotta scoprirete strategie utili per organizzare la vostra cucina, conservare gli alimenti, fare la spesa, velocizzare le preparazioni, oltre a idee per uno stile di vita più sostenibile. Tutti ingredienti che hanno reso Cucina Botanica un punto di riferimento per la cucina vegetale in Italia.

10. Turchese; Flaminia Bolzan

Turchese ha trent’anni, poca voglia di lavorare e la sicurezza presuntuosa di chi appartiene a una ricca famiglia. Vive a Roma, lontana dalla routine borghese, sospesa in un mondo di irrequieta infelicità. Fuma erba e abusa di psicofarmaci per placare i tormenti che attanagliano la sua mente.

L’unico punto di riferimento è Flaminia, l’amica di infanzia calma e riflessiva, che puntualmente riesce a stanarla da guai e malinconie.

Turchese, nel cuore di una città che segue a fatica i battiti delle sue emozioni, osserva dalla finestra un barbone che dipinge marciapiedi e urla versi di poesie sulla morte.

Lo studio della psicologa, da cui Turchese va e viene, alternando fughe a momenti di bisogno impellente, rappresenta l’unico luogo in cui ogni cosa sembra poter essere messa al suo posto, fino a quando Turchese inizia a ricevere una serie di lettere anonime e un invito a giocare. Il mittente diventa presto un alter ego in incognito che domina pensieri e azioni della ragazza.

Una storia dirompente che trascinerà Turchese nel vortice di un passato torbido e irrisolto. Perché, dopotutto, è nell’ombra che si distingue la luce.

Vika e l'avventura di Natale; Lavinia Pellegrini e Donatella Stabile

Non potevamo non inserire in questa nostra selezione anche un libro per i più piccoli.

Regalare libri per Natale aiuterà i bambini non solo a sviluppare le abilità linguistiche di base e ad espandere profondamente i loro vocabolari, ma anche a espandere il loro universo oltre il tempo e il luogo.

Cosa scegliere allora se non una storia davvero simpatica e ambientata in questo magico periodo dell'anno?

Vika e l'avventura di Natale è il racconto di Vika, una tenera volpina artica, che la notte di Natale esprime un desiderio molto speciale: quale sarà?

Una storia semplice, tutta da leggere e da sfogliare, che intrattiene e insieme educa ai sentimenti di uguaglianza, gentilezza e positività. Una storia capace di stimolare nei bambini la voglia di scoprire e conoscere, perché non è mai troppo presto per iniziare a imparare.

In appendice, per offrire qualche spunto di apprendimento, c'è poi anche una breve e semplice descrizione del Polo Nord, arricchita da fotografie di simpatici animali.