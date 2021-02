Mondadori presenta la nuova collana "I classici per ragazzi": ogni mese in edicola arriva una nuova avventura da leggere d'un fiato

Mondadori presenta “I classici per ragazzi”, una nuova collana dedicata ai più emozionanti capolavori letterari, in una veste speciale da collezione.

Da Pinocchio a Peter Pan, da Zanna Bianca a Il giro del mondo in ottanta giorni, da Oliver Twist ad Alice nel Paese delle Meraviglie: l’appuntamento è ogni mese in edicola con i grandi classici per ragazzi.

L’opera, in 12 uscite, si apre con Le Avventure di Pinocchio: la storia del burattino perdigiorno e generoso lungo il cammino verso la saggezza, che quest’anno compie 140 anni dalla prima avventura pubblicata su "Il Giornale dei Bambini” nel 1881.

La perspicacia e l’ironia con cui Carlo Collodi narra le sue peripezie - dalle premure di Geppetto alla pancia del Pesce-cane - hanno fatto di questo libro uno dei ritratti più acuti dei vizi e delle virtù umane, e insieme una delle opere italiane più tradotte al mondo.

Un’occasione per scoprire e rileggere il capolavoro di Collodi in attesa dell’uscita del film musical per Netflix firmato dal regista premio Oscar Guillermo Del Toro.

Il primo volume, Le avventure di Pinocchio, è in edicola il 19 febbraio, al prezzo di 6,90 euro.

Il calendario delle uscite:

Le avventure di Pinocchio – 19/02/2021 Peter Pan – 19/03/2021 L’isola del tesoro – 16/04/2021 Le tigri di Mompracem – 21/05/2021 Le avventure di Alice nel Paese delle Meraviglie – 18/06/2021 Il libro della giungla – 16/07/2021 Robinson Crusoe – 20/08/2021 Cuore – 17/09/2021 Il giro del mondo in 80 giorni – 15/10/2021 Zanna Bianca – 19/11/2021 I ragazzi della via Pál – 17/12/2021 Le avventure di Oliver Twist – 21/01/2022