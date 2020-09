Bestseller internazionale, attualmente in corso di pubblicazione in 20 Paesi, è il cult book che si deve assolutamente leggere

Non il solito libro da tenere sul comodino ma il libro da leggere tutta la notte, in un "after" a ritmo di rock ’n’ roll.

Il titolo che state cercando è Daisy Jones & The Six, il bestseller di Taylor Jenkins Reid osannato dal New York Times e dal Sunday Times.

Attualmente in corso di pubblicazione in 20 Paesi, ha le carte in regola per fare breccia anche nei cuori dei lettori italiani.

Racconta dei Daisy Jones & The Six, il gruppo rock messo a titolo diventato leggendario.

Tra concerti che hanno registrato il tutto esaurito in ogni stadio del globo, hit che hanno infiammato un’intera generazione e un viaggio solo andata dai locali underground al successo planetario, questa band sembra l’incarnazione di quella trinità che ha fatto grande la storia dei palchi targati anni Settanta: sesso, droga e rock ’n’ roll.

La prima donna è "lei", l’alchimia perfetta tra Billy Dunne - il carismatico e tormentatissimo frontman della band - e Daisy Jones, splendida cover girl e cantautrice dal talento naturale, dotata di uno spirito libero e inafferrabile.

Il 12 luglio 1979 il gruppo si è misteriosamente sciolto al termine di un live memorabile. Ed è proprio qui che questo romanzo rock si tinge di giallo, con atmosfere thriller e da detective story: ex musicisti e manager, giornalisti e familiari diventano i tanti testimoni che, a quarant’anni di distanza da quel “the end” calato assieme al sipario, si rivelano pronti a raccontare finalmente la verità. Però ciascuno ha la propria versione dei fatti.

Scoprite un estratto del libro in esclusiva per i lettori di Grazia.it ed entrate nel mood Seventies del libro:

L’autrice Taylor Jenkins Reid vive a Los Angeles e, dopo un inizio di carriera nel mondo del cinema, ha esordito nella narrativa. Ha firmato sei romanzi che hanno sbancato sia negli States sia all’estero.

Daisy Jones & The Six, nominato libro dell’anno dalle testate più prestigiose di Stati Uniti e Gran Bretagna (dove ha conquistato i vertici delle classifiche), è ora in corso di pubblicazione in oltre 20 Paesi e diventerà una serie tv.

Amazon Studios e Reese Witherspoon stanno realizzando una serie in tredici episodi che già si preannuncia un successo mondiale.

Inoltre scoprite l'editoriale di moda di Grazia.it ispirato a "Daisy Jones & The Six"