Una cantante inquieta e dal look unico: è la protagonista di Daisy Jones & The Six, il romanzo che racconta la rivoluzione degli Anni 70 con gli occhi di una donna libera

Occhi blu irresistibili, fascino, grinta e una voce che ti spezza il cuore.

Daisy Jones, protagonista di “Daisy Jones & The Six” dell’autrice Taylor Jenkins Reid, appena uscito in Italia per Sperling & Kupfer, è un personaggio che lascia il segno, crescendo pagina dopo pagina sempre più libera e padrona della sua storia come del suo corpo.







Un’eroina maledetta e moderna, che esce dai backstage dei Festival e dei concerti anni 70 per arrivare ai giorni nostri in un libro sulla musica e sulla passione, ma anche sulla libertà di espressione e sull’essere donna in un mondo, come quello discografico, popolato e gestito da uomini.

Nel romanzo seguiamo Daisy trasformarsi da ragazzina capricciosa a front woman di una delle band (inventate) più celebri del periodo, un momento unico raccontato in modo corale e documentaristico da tutti i personaggi coinvolti.

Noi di Grazia.it ci siamo lasciati ispirare da questa storia affascinante per creare il servizio moda che vedete qui.





Scattata dalla fotografa Claudia Ferri come se stesse per salire sul palco, la modella Weronika Biesiada si trasforma in Daisy Jones in un servizio moda esclusivo, con gli abiti dell’epoca selezionati da Francesca Crippa nel negozio milanese Sous Vintage.





Con i suoi tanti bracciali ai polsi, i foulard colorati, le pellicce indossate d’estate e gli shorts d’inverno, i piedi spesso nudi e i tessuti rivelatori, la cantante immaginaria comunica la sua personalità controcorrente attraverso scelte mai casuali che si riflettono negli occhi di chi guarda.

Focus centrale sul make-up in due versioni irresistibili: una più calda, grazie al rossetto L'Absolu Rouge Intimatte 196 e una da sera, con la palette Hypnôse Palette 15 Bleu Hypnôtique entrambe firmate Lancôme, da vera rock star.







Look dal fascino retro che tornano attuali grazie a un personaggio che ci insegna a seguire i nostri sogni senza mai perdere noi stesse.

Per entrare ancora di più nell'atmosfera ecco una vera chicca per voi. Una playlist ispirata proprio agli anni 70 selezionata in esclusiva per Grazia.it da Valentina Cesarini.

Noi stiamo già ballando e voi?









Credits:



Foto: Claudia Ferri

Styling: Francesca Crippa

MUA: Paolo Antonini, National Make-Up Artist di Lancôme Italia

Hair: Ginevra Pierin

Model: Weronika Biesiada @Wonderwall

Sitting Editor: Sara Moschini

Tutti gli abiti thanks to SOUS VINTAGE, Alzaia Naviglio Pavese 50, Milano