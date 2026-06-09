Le novità del WWDC: Apple Intelligence introduce potenti funzioni di intelligenza artificiale nella vita di tutti i giorni, trasformando Siri nella nuova Siri AI, un assistente molto più capace, empatico e personale.

Ieri sera, con il tradizionale Keynote di apertura del WWDC, Cupertino ha inaugurato la sua settimana più importante, offrendoci come ogni anno una ricchissima anteprima di ciò che vedremo ufficialmente in autunno.

Apple ha presentato in anteprima le release software in arrivo, che includeranno l’ultima generazione di Apple Intelligence e introdurranno Siri AI, una versione completamente nuova di Siri profondamente più intelligente, capace e con conoscenze più vaste.

Ecco in sintesi quello che non vediamo l’ora di provare.

Una nuova Apple Intelligence

L'ultima generazione di Apple Intelligence presentata poche ore fa, è basata su una nuova architettura che integra l’ultimo framework Apple Foundation Models nel cuore delle piattaforme Apple ed è appositamente progettata per proteggere la privacy dell’utente.

Detto in parole semplici da Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering di Apple, “Per risultare veramente utile, l’AI deve essere incentrata sulle esigenze delle persone, perfettamente integrata nei prodotti su cui fanno affidamento ogni giorno, basata sul contesto personale e pensata per tutelare costantemente la privacy.“

L’ultima generazione di Apple Intelligence rende infatti possibili nuove funzioni sempre più utili nelle app che usiamo ogni giorno ed è alla base della nuova Siri AI (che stiamo tutti aspettando).

L’app Foto diventa ancora più intelligente

L’app Foto beneficerà subito della nuova Apple Intelligence sfruttando modelli di immagine più potenti, permettendo di apportare modifiche incredibili ma senza alterare l'originalità dello scatto. Le foto ritoccate con Apple Intelligence includeranno automaticamente una filigrana SynthID nascosta per identificare quelle che sono state modificate con l’AI.

Grazie alla funzione Spatial Reframing, potremo migliorare la composizione di una foto dopo che è stata scattata. Infatti, questa funzione utilizza modelli di immagine evoluti, e consente di generare nuovi contenuti solo dove la prospettiva è stata spostata, assicurando che la foto rielaborata rimanga coerente con la scena originale.

Sarà anche possibile espandere le immagini con lo strumento Extend per dare più spazio ai soggetti. Ad esempio, si può raddrizzare un orizzonte inclinato senza tagliare parti importanti, o modificare il formato: lo strumento Extend riempirà le parti mancanti.

Anche lo strumento Ripulisci riceverà un importante aggiornamento: sarà possibile rimuovere le distrazioni ottenendo un risultato di qualità migliore e un riempimento più realistico, anche quando la scena è complessa.

Immaginazione senza limiti con il nuovo Image Playground

Image Playground offrirà nuovi e potenti modi per dare vita alla nostra immaginazione. Sarà infatti possibile creare immagini di alta qualità praticamente in ogni stile, compreso quello fotorealistico, grazie ad un nuovo modello generativo eseguito su Private Cloud Compute. Anche in questo caso le immagini generate includeranno automaticamente una filigrana SynthID nascosta per contrassegnarle come generate dall’AI.

Con Image Playground, modificare le immagini diventa semplice e intuitivo. Sarà infatti sufficiente descrivere le modifiche da apportare, oppure semplicemente toccare, cerchiare o sfiorare per evidenziare l’oggetto che si vuole spostare o ridimensionare.

Siri completamente nuova e profondamente integrata

Basata sull'ultima generazione di Apple Intelligence, Siri AI è una versione di Siri completamente rinnovata e molto più utile, più capace e più intelligente. Grazie a risposte dettagliate e coinvolgenti, oltre che ad una conversazione naturale, Siri AI ci aiuterà a fare ancora più cose.

Questa nuova versione di Siri si basa su Apple Intelligence per sfruttare la comprensione del contesto personale e aiutarci a trovare ciò di cui abbiamo bisogno nell'immediato basandosi su messaggi, email, foto e molto altro ancora. Ad esempio, potremo chiedere a Siri di trovare il suggerimento di un ristorante ricevuto da un amico in un messaggio, il numero di conferma di un hotel in una vecchia email oppure foto con amici e familiari di un viaggio recente.

La nuova Siri sarà integrata con l’intelligenza visiva, e questo permette di ottenere informazioni e compiere azioni su ciò che abbiamo davanti a noi.

Siri offrirà Strumenti di scrittura integrati estremamente potenti, che permetteranno di scrivere con il supporto dell'intelligenza artificiale praticamente ovunque sia possibile digitare. Basterà dialogare in modo naturale con l'assistente vocale, descrivendo a voce ciò di cui si ha bisogno, affinché Siri generi da zero una bozza come spunto iniziale. Anche per perfezionare il testo sarà sufficiente continuare la conversazione, indicando le modifiche desiderate come in una normale chat, e il sistema provvederà ad aggiornarlo rapidamente.